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Северные районы Кубани пострадали от града размером с кулак
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Северные районы Кубани пострадали от града размером с кулак 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Северные районы Кубани пострадали от сильного града, передает НСН.
Об этом рассказали в правительстве Краснодарского края.
Как сообщили СМИ, ливневые дожди с градом повредили крыши частных домов, машины и посевы в четырех районах края — Тимашевском, Брюховецком, Кореновском и Павловском.
В регионе создан оперативный штаб по оценке ущерба и устранению нанесенных непогодой повреждений.
В Брюховецком районе, где непогода оставила без света больше 2,5 тысяч человек, власти ввели режим ЧС. Сейчас там и в соседних районах работает специальная комиссия по оценке ущерба.
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