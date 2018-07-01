Северные районы Кубани пострадали от града размером с кулак

Северные районы Кубани пострадали от сильного града, передает НСН.

Об этом рассказали в правительстве Краснодарского края.

Как сообщили СМИ, ливневые дожди с градом повредили крыши частных домов, машины и посевы в четырех районах края — Тимашевском, Брюховецком, Кореновском и Павловском.

В регионе создан оперативный штаб по оценке ущерба и устранению нанесенных непогодой повреждений.

В Брюховецком районе, где непогода оставила без света больше 2,5 тысяч человек, власти ввели режим ЧС. Сейчас там и в соседних районах работает специальная комиссия по оценке ущерба.