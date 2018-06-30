10 необычных салатов из клубники

Говорят, за сезон нужно съесть 5 кг клубники

в одно лицо. Не знаю, кто выдумал это прекрасное правило, но следовать ему мне никогда не надоест. Однако после четвертого кило хочется крайностей) Ведь королева лета хороша не только со сливками или мороженым. Она способна на более смелые сочетания: с мятой и черным перцем, зеленью и овощами, мясом, рыбой и морепродуктами. Так что на выходных я планирую устроить вкусовым рецепторам легкую встряску и опробовать парочку ярких и необычных рецептов. Присоединяйтесь!

Именно в салатах клубника и шпинат, что называется, нашли друг друга

Именно в салатах клубника и шпинат, что называется, нашли друг друга. На основе этой комбинации придумано много рецептов, и в большинстве из них используется бальзамический уксус: он лучше всего «подчеркивает» клубнику. Его делают из густого виноградного сиропа, который смешивают с винным уксусом и несколько лет выдерживают в специальных бочках. Поэтому если купить бальзамик для вас проблема, в крайнем случае его можно заменить винным уксусом. Некоторые кулинары советуют подсластить его медом или настоять на травах.

1. Салат из клубники со шпинатом и сыром фета

Салат из клубники со шпинатом и сыром фета

Ингредиенты:

300 г молодых листочков шпината

400 г клубники

200 г сыра фета

50 г орехов (грецкие, кедровые или миндаль)

Для заправки:

3 ст. ложки оливкового масла

1 ст. ложка бальзамического уксуса

Приготовление:

Нарезанную ломтиками клубнику соединить со шпинатом.

Добавить кусочки сыра и орехи.

Полить все заправкой и аккуратно перемешать.

2. Салат из клубники со шпинатом и грушей

Сочетание интересное, но для наших краев драматичное: понадобятся либо импортные груши в июне, либо ремонтантная клубника в августе. Я предпочитаю второй вариант: заодно можно будет сделать еще и салат из клубники с дыней, но это отдельная история.

Салат из клубники со шпинатом и грушей

Ингредиенты:

1 пучок шпината

1 пучок листового салата

8-10 ягод клубники

2 груши

180 г сыра фета

165 г бальзамического уксуса

50 г семечек подсолнечника или грецких орехов

Приготовление:

Груши почистить, удалить сердцевину, нарезать ломтиками. Ягоды клубники нарезать кружочками.

Зелень крупно порезать или порвать, сложить в салатную миску и перемешать со 120 мл бальзамического уксуса.

Сверху разложить ломтики груш, кружочки клубники и кусочки сыра. Посыпать обжаренными семечками или грецкими орехами. Сбрызнуть оставшимися 3 ч.л. бальзамика и подавать на стол.

3. Салат из клубники со шпинатом и курицей

Забавный вариант для тех, кому скучно есть летние салаты без мяса.

Салат из клубники со шпинатом и курицей

Ингредиенты:

2 пучка шпината

200 г клубники

150 г отварного или жареного на гриле куриного мяса

150 г грецких орехов

Для заправки:

2 ст. ложки льняного масла

2 ст. ложки яблочного уксуса

2 ст. ложки апельсинового сока

1 ст. ложка меда

1 ч. ложка дижонской горчицы

1 ч. ложка апельсиновой цедры

0,5 ч. ложки. морской соли

2 ч. ложки мелко нарезанной зелени петрушки

щепотка черного перца

Приготовление:

Ингредиенты для заправки соединить, перемешать, слегка взбить, перелить в соусник и отправить в холодильник на 15-20 мин.

Шпинат помыть, обсушить и перебрать. Самые крупные листья отложить, остальные крупно порезать или порвать.

Выстелить дно салатника крупными листьями шпината. Затем выложить курицу, нарезанную клубнику, оставшийся шпинат и обжаренные орехи. Полить заправкой, перемешать и подавать на стол.

Совет: куриное мясо в этом салате вполне можно заменить копченым лососем.

4. Салат из клубники с беконом и базиликом

Нетривиальный кулинарный сюжет в исполнении Джейми Оливера:

5. Салат из клубники с томатами

Салат из клубники с помидорами

Ингредиенты:

350 г клубники

300 г спелых томатов черри

50 г обжаренных грецких орехов

120 г мягкого сыра фета

3 веточки укропа

1 ч. ложка медово-горчичного соуса

2 ст. ложки бальзамика

4 ст. ложки оливкового масла

300 г зелени: листового салата разных сортов и рукколы

Приготовление:

Смешать медово-горчичный соус (дижонская горчица с медом в пропорции 1:1) с бальзамическим уксусом и взбить венчиком. Во время взбивания осторожно влить оливковое масло. Размешать и отставить.

Зелень крупно нарезать или порвать руками. Клубнику и томаты разрезать на половинки. Сложить все ингредиенты в салатную миску и осторожно встряхнуть несколько раз, чтобы они перемешались.

Добавить заправку и еще раз все перемешать.

Подавать на стол, украсив веточками укропа.

6. Салат из клубники с огурцами

Легкий и освежающий. Вместо базилика можно добавить любую зелень: листовой салат, рукколу, кинзу или укроп.

Салат из клубники с огурцами

Ингредиенты:

2 средних огурца

400 г клубники

2 ст. ложки мелко нарубленной зелени базилика

2 ч. ложки бальзамического уксуса

1 ч. ложка сахара

1 ч. ложка свежевыжатого лимонного сока

1/4 ч. ложки соли

1/4 ч. ложки свежемолотого черного перца

Приготовление:

Клубнику промыть, удалить хвостики и разрезать каждую ягодку вдоль на 4 части. Добавить базилик, бальзамический уксус и сахар и аккуратно перемешать. Поставить в холодильник на 1 час.

Помыть и тонко нарезать огурцы, полить их лимонным соком, перемешать и выложить в чашку с клубникой. Добавить соль, перец, еще раз все перемешать и сразу подавать.

7. Салат из клубники со спаржей

Салат из клубники со спаржей

Ингредиенты:

200 г спаржи

200 г клубники

2 ст. ложки лимонного сока

2 ст. ложки оливкового масла

1,5 ст. ложки меда

3 ст. ложки бальзамического уксуса

Приготовление:

В отдельной посуде смешать лимонный сок, оливковое масло, мед и бальзамик. Посолить и поперчить по вкусу. Отставить в сторону.

Ростки спаржи опустить в кипящую воду и варить 3 минуты. Обсушить на бумажном полотенце.

Клубнику промыть, очистить от хвостиков и разрезать на четвертинки.

На сервировочные тарелки выложить спаржу и клубнику, сбрызнуть заправкой и подавать.

8. Салат из клубники с авокадо и креветками

Быстро и просто:

9. Салат из клубники с тунцом

Несложное и сытное блюдо с испанским характером)

Салат из клубники с тунцом

Салат из клубники с тунцом

Ингредиенты:

1 пучок листового салата

1 банка тунца в собственном соку

100 г клубники

1 ст. ложка бальзамического уксуса (в этом салате его можно заменить лимонным соком)

2 ст. ложки оливкового масла

1 вареное яйцо для украшения (вместо куриного можно взять парочку перепелиных)

4-5 листочков базилика

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Салат и клубнику помыть. Листья салата крупно нарезать или порвать руками, ягоды разрезать на 2-4 части.

Размять вилкой мясо тунца и соединить с клубникой и салатом.

Смешать оливковое масло и бальзамический уксус, слегка взбить и заправить смесью салат.

Посолить, поперчить (по вкусу), украсить кружочками яйца и листьями базилика и подавать на стол.

10. Салат из клубники с осьминогом

Салат из клубники с осьминогом

Ингредиенты:

250 г щупалец осьминога (и/или кальмара)

500 г свежей клубники

5-6 перьев зеленого лука

1 ст. ложка бальзамического уксуса

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Щупальца осьминога посолить и поперчить. Оставить мариноваться на 5 минут.

Обжарить щупальца на гриле с обеих сторон в течение 10 минут.

Остудить и нарезать на кусочки.

Клубнику помыть и разрезать на половинки.

Сложить в салатник кусочки осьминога, клубнику, мелко нарезанный зеленый лук, сбрызнуть бальзамиком и аккуратно перемешать.

В мире еще много клубнично-салатных рецептов: с киноа и рукколой, манго и апельсинами, красным луком, брокколи и даже грибами! И далеко не всегда их сочиняют крутые шефы. Здесь важно не бояться «странных» сочетаний и слушать интуицию) Удачных вам экспериментов и приятного аппетита! При составлении подборки были использованы материалы сайтов allrecipes.com, http://savoringtoday.com, recipeofhealth.com, www.myrecipes.com, www.foodnetwork.com