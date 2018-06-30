Как сделать полезную еду вкусной: 5 советов от шефов

Следите за питанием, но соскучились по разнообразию и новым, необычным сочетаниям? Мы собрали самые классные советы от ведущих шеф-поваров всего мира, которые помогут вам легко превратить ваши повседневные блюда в настоящие кулинарные шедевры.

Британец Гордон Рамзи не нуждается в представлении: вряд ли найдется кто-нибудь, кто ни разу не слышал об этом неординарном гении кулинарии, по совместительству являющимся автором бестселлера «Мировая кухня» и ведущим популярных во всем мире телешоу.

Рамзи советует уделять особое внимание сервировке. Если вы будете подавать ваши блюда красиво, дополняя их свежей зеленью и гарниром, они будут не просто полезными, но и вдвойне вкусными.

Попробуйте превратить прием пищи в целый ритуал. В этом вам прежде всего поможет посуда: проявите фантазию и поиграйте с цветовыми сочетаниями. Помимо этого, всегда держите в уме такие мелочи, как салфетки, скатерть и другие предметы сервировки. Читайте, какие существуют правила для идеальной сервировки стола и вдохновляйтесь нашими идеями.

Знаменитый американский шеф, ресторатор и автор кулинарных книг Симус Маллен уверен, что любой овощной салат нуждается в правильной заправке. Согласитесь, что мы быстро устаем от привычного набора вкусовых сочетаний и зачастую остаемся недовольны пресным вкусом получившегося блюда. Не ленитесь придумывать что-то оригинальное и новое: даже простое оливковое масло можно превратить в классную заправку, если добавить в него сушеный базилик или другие ароматные травы. Постоянно ищите новые возможности: лимонный сок, бальзамический уксус, сметана или йогурт со свежей зеленью и даже мед с горчицей помогут вам идеально дополнить овощной салат.

А вот совет от известного австрийского шеф-повара Вольфганга Пака, владельца множества ресторанов и автора оригинальных фирменных рецептов: на вашей кухне всегда должно быть множество приправ.

Если у вас всегда будет под рукой универсальный набор трав (базилик, чабрец, розмарин, мята и орегано), вы всегда сможете создавать кулинарные шедевры из ваших повседневных блюд.

Не бойтесь переборщить: практически все овощные блюда значительно выигрывают от добавления небольшой горсти ароматных трав и приправ, большинство рецептов с рыбой никуда бы не годились без лимона и, например, тимьяна или шафрана, а блюда из курицы были бы необыкновенно пресными и «скучными» без простейших соли и перца.

"Голый повар" знает все о здоровой и вкусной пище. Его вклад в философию полезной кулинарии сложно переоценить: Джейми Оливер прославился своими книгами и передачами, а сам он, принятый в члены Королевского колледжа врачей, является настоящим подвижником правильного питания.

Этот шеф является популяризатором сбалансированного питания. По его мнению, ключевые факторы успеха ваших блюд — баланс и пропорции. Причем баланс важно соблюдать не только во вкусах (сочетая, например, сладкое с соленым), но и в рационе, который важно максимально разнообразить фруктами, овощами, полезными мясом и рыбой, цельнозерновыми и молочными продуктами. Уникальные вкусы и настоящее удовольствие от приема пищи возникают благодаря такому разнообразию: не ленитесь пробовать новое и не зацикливайтесь на каком-то одном ингредиенте.

Нино — легендарный московский шеф-повар родом из Сицилии. За всю свою жизнь он сменил множество ресторанов, попутно открывая свои собственные (в том числе, Il Mulinazzo, где он, проработав 15 лет, получил две мишленовские звезды) и издавая кулинарные книги.

Итальянец считает, что сезонность важна для любой кухни, поскольку если вы будете использовать тот или иной продукт в неправильное время года, блюдо с ним окажется невкусным. Вкусные овощи и свежее мясо лучше всего покупать на проверенных рынках: так, например, помощник шефа Грациано летом ездит на Дорогомиловский рынок за азербайджанскими помидорами.

Строя рацион исключительно на сезонных продуктах, вы никогда не разочаруетесь в своих блюдах. Всегда обращайтесь к «хитам» сезона: летом такими, безусловно, являются спелые фрукты, сладкие ягоды и вкусные овощи.