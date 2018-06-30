Шесть продуктов, из-за которых вы быстро устаете

Если вы стали замечать, что выбиваетесь из сил уже к середине дня, возможно, проблема в питании. Мы составили список продуктов, которые негативно влияют на самочувствие и способствуют быстрому утомлению. Корректируйте свой рацион!

Если раньше вы полагали, что белый хлеб серьезно вредит только вашей фигуре, у нас плохие новости: он действует на организм точно так же, как все вредные углеводы, а именно — стимулирует работу поджелудочной и провоцирует быстрый выброс инсулина. Эти процессы, протекающие в нашем организме, мы ощущаем как снижение тонуса, утомление и, что еще хуже, повышение аппетита. Важно, что белый хлеб сам по себе обладает невысокой питательной ценностью и поэтому неспособен насытить на долгое время.

Помните, что белый хлеб — это не только батоны и булочки, но и тосты, бутерброды и, конечно же, пицца. Если вы хотите долго оставаться работоспособным — выбирайте другие блюда для ланча. Мы, например, любим полезные снеки: орехи, тыквенные семечки, протеиновые коктейли и другие белковые перекусы.

Если вы привыкли завтракать сладко, оставляя на утро все самое вкусное и вредное, не удивляйтесь, что к обеду вы чаще всего чувствуете себя утомленными. Хлопья, йогурты, круассаны и другие типично утренние продукты содержат аномальные дозы сахара, а резкие скачки сахара в крови, как мы уже говорили, заставляют организм вырабатывать гормон инсулин, чтобы снизить уровень глюкозы, и провоцируют рост аппетита.

Мы вовсе не призываем вас отказаться от вкусных и сладких завтраков: просто включайте в свой рацион полезные каши или хлопья, которые не содержат сахара. Читайте, какие бывают натуральные аналоги сахара и используйте их для приготовления любимых блюд.

"Какое бодрое утро может быть без кофе?", недоуменно спросите вы и будете совершенно правы: кофеин, попадая в кровь и способствуя интенсивной выработке адреналина и кортизола, действительно делает нас более энергичными.

Вот только в тонусе после чашечки эспрессо мы пребываем совсем недолгое время. Важно и то, что кофе вызывает привыкание: спустя несколько недель кофемании организм просто перестает реагировать на этот напиток, а нам становятся нужны все более объемные порции, чтобы хорошенько взбодриться.

Мы рекомендуем быть осторожнее с кофе и при любой возможности выбирать напитки-заменители. Зеленый чай, свежевыжатый сок или имбирный напиток с лимоном не хуже кофе помогут вам проснуться.

Переходим от завтрака к ланчу: убежденные мясоеды, привыкшие обедать красным мясом, должны иметь в виду, что на переваривание этого продукта организм тратит массу энергии, а это, разумеется, напрямую влияет на работоспособность и продуктивность.

Кроме этого, мясные блюда, подвергшиеся обработке, скорее навредят вам, чем помогут насытиться. В колбасе, сосисках или копченом мясе, как правило, мало питательной ценности и много «посторонних» углеводов, потребление которых способствует повышенной утомляемости и не дает долгого насыщения.

Советуем перенести мясные обеды на выходные дни или выбирать для ланчей небольшие порции постного мяса, которое прошло через минимальную обработку.

Снова про обработку: всякая еда, которая обрабатывалась для того, чтобы дольше храниться и иметь более сильный вкус, практически не содержит полезных веществ и не дает необходимой для продуктивной работы энергии.

Даже самый сытный фастфуд по ряду причин не годится для качественного полноценного обеда: это жирная и очень тяжелая пища, после которой хочется отдыхать. То же можно сказать о любых других соленых и копченых снеках.

Мы стараемся заменять обыкновенный фастфуд на полезный и готовить простые и полезные перекусы, которые не навредят фигуре и позволят весь день оставаться работоспособным.

Печально, но факт: чувство бодрости после энергетика мы испытываем не из-за L-карнитина и таурина, содержащихся в его составе, а благодаря сахару и кофеину.

Мы мгновенно переживаем общий всплеск активности, но спустя несколько часов после того, как «зарядились» баночкой энергетика, у нас возникают головная боль и усталость, а настроение резко портится.

Заметный эффект от принятия энергетиков не продлится более трех часов. Стоит ли рисковать своим здоровьем, зарабатывая проблемы с сердцем и давлением и истощая нервную систему ради сахарного стимулятора, вызывающего привыкание? Мы уверены, что нет.