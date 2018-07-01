«На диетах не сижу!»: Анастасия Костенко представила свой рацион питания

Модель и третья жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сейчас пребывает на девятом месяце беременности. В июле она готовится родить долгожданную дочку. Красавица при высоком росте может похвастаться стройной фигурой, которая не особо изменилась даже в период ожидания ребенка.

24-летнюю Анастасию Костенко постоянно спрашивают о рационе питания, ведь она на последнем сроке беременности практически не поправилась, округлившись только в области талии. Поклонницы, особенно те, которые также в положении, интересуются, как женщине удалось сохранить стройность. Она не стала делать секрет из этого и охотно рассказала о том, что ест: «Не думала, что столько вопросов будет связано с моим питанием. На сегодняшний день мой вес — 56,6 кг. На диетах я не сижу! Питаюсь три раза в день и три раза в день у меня перекус, итого — шесть. Практически не употребляю жареную и жирную пищу, так как пользы 0, сплошная тяжесть, да и жалко свой организм, работающий за двоих. Придерживаюсь рекомендаций гастроэнтеролога и своего ведущего врача».

Костенко отметила, что временно попрощалась со своей любимой черешней — для беременных эта ягода не самая полезная, поскольку относится к разряду газообразующих. Анастасия подчеркнула, что завтраки должны быть ежедневными. Это могут быть омлеты с цельнозерновым хлебом и помидорами, молочные каши, сыр, творожные запеканки, сырники. На обед селебрити предпочитает употреблять рыбу, рис с овощами, суп, борщ или уху. В качестве ужина жена футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова предпочитает вареные креветки с диким рисом, лосось на гриле с овощами и кальмары с овощами.

В виде перекусов Анастасия Костенко предпочитает палочки из моркови, огурца, сладкого перца, сельдерея, спаржу с йогуртовым соусом, овощные салаты с большим количеством зелени, фрукты и ягоды, кефир, йогурт, молоко, творог. Но она подчеркивает, что оптимальным вариантом будет консультация врача-диетолога, который составит сбалансированный рацион. Ее благодарят за информацию: «Ой, вы вообще не поправились за беременность, удивительно стройная». «Классно вам, это генетика, наверное, я набрала очень много — 20 кг, а у вас ручки-ножки остались тоненькими». «Вот, есть понемногу, но с пользой — это лучше всего!»

«Спасибо, что представила свой рацион питания, возьму на заметку!» «Вы такая худенькая, как удается не набирать много веса, мне вот так не повезло». «Согласна, нельзя есть все подряд, нужно тщательно подбирать блюда, чтобы и малышу польза и маме». Анастасия Костенко наслаждается предвкушением материнства и покупает для будущего ребенка все необходимое, поскольку не верит в приметы.