Продукты с плесенью которые можно есть

Следы плесени на поверхности продуктов обычно означают, что еду нужно срочно выбросить. Однако из этого правила есть исключения. Для некоторых продуктов наличие плесени или является нормой, или же ее можно просто срезать, а оставшуюся часто — смело употреблять в пищу.

Что есть, а что выбрасывать

Плесень — это разновидность грибов, поэтому у нее есть сеть корней, невидимая невооруженным глазом. Это означает, что она проникает глубоко в пищу, а то что мы видим на поверхности — лишь ее часть. Таким образом, вы можете срезать с позеленевшего хлеба неприглядный участок, но внутри он все равно останется поражен грибком. Этот же принцип действует по отношению к джемам, мягким фруктам, консервам, сосискам, молочным продуктам, приготовленным блюдам, которые при первых же признаках плесени остается только выбросить. Однако для отдельных продуктов с твердой текстурой плесень не так губительна, и при появлении грибка их все еще можно спасти и использовать для приготовления.

Сыровяленая колбаса и вяленое мясо

Белый налет на сыровяленой колбасе и других вяленых мясных продуктах не является признаком порчи. Существуют даже отдельные разновидности, вроде испанской колбасы фуэт, которые специально покрывают благородной плесенью для придания продукту характерного аромата. Как правило, похожие на плесень светлые вкрапления на самом деле представляют собой мельчайшие кристаллы соли, выделившиеся вместе с влагой на поверхность оболочки. Есть такой мясной продукт абсолютно безопасно. Если же эстетически он кажется непривлекательным, белесый налет можно удалить тряпочкой, смоченной в растительном масле. Признаком же того, что на мясном изделии появились патогенные организмы, является серовато-зеленый цвет и липкость.

Твердые сыры

В процессе производства твердых сыров не используется плесень. Однако даже если микроскопические грибки появились на поверхности, это еще не означает, что сыр нужно выбрасывать. Для сыров с плотной структурой как пармиджано-реджано и чеддер плесень не представляет большой опасности, поскольку не проникает вглубь продукта. Достаточно срезать порядка 2-3 сантиметров вокруг плесени, стараясь держать нож как можно дальше от грибка, чтобы не перенести его на другие части сыра, и завернуть его в новую, чистую пленку.

Мягкие сыры с плесенью

Рокфор, Бри, Горгонзола — все они относятся к группе сыров, в которые в процессе изготовления добавляют безопасную для человеческого организма плесень. Она придает продукту уникальные вкусовые свойства, и вместе с тем — полезные для организма качества. Присутствие на таком сыре благородной плесени является неотъемлемой спецификой продукта, его можно спокойно есть. Но при появлении пятен «дикой» плесени от сыра следует отказаться.

Твердые овощи и фрукты

Ключевым здесь является слово «твердые». Речь идет о болгарском перце, капусте, моркови и т.д. По аналогии с твердыми сырами, если плесень и вырастает на поверхности овощей и фруктов с плотной текстурой, она не проникает вглубь, а значит нет необходимости выбрасывать продукт. Точно так же как и с сыром, с них можно срезать ножом плесень, отступив около 2 см вокруг пятна и стараясь не задевать его ножом, и съесть.