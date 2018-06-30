Как использовать помидоры в еде

Помидоры — одна самых популярных культур, особенно в теплый сезон. С ними делают салаты, перетирают в соус и делают заготовки. Но это лишь некоторые способы, а о других многие даже не догадываются. Вот 8 оригинальных идей, что можно сделать с сочными и ароматными помидорами.

Томаты конфи

Ингредиенты:

680 г помидоров черри 1 чашка оливкового масла 2-3 веточки свежего розмарина 5-6 веточки свежего тимьяна 5 зубчиков чеснока, очистить Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Разогреть духовку до 150 градусов. Положить помидоры в форму для выпечки и щедро полить оливковым маслом. Сверху выложить чеснок и травы, приправить солью и перцем

Запекать в течение 40-50 минут, пока помидоры не станут мягкими и не сморщатся. Дать остыть, после чего разложить по банкам и залить оливковым маслом. Хранить в холодильнике до использования.

Рататуй

Ингредиенты на 4 порции:

1 цукини 1 баклажан 1 желтая тыква сквош 3 помидора «рома» 1 красный перец болгарский Половинка желтого болгарского перца 1 банка консрвированных помидоров 3 лавровых листа 3 веточки петрушки 5 веточек тимьяна 1 большой лук 4 зубчика чеснока Оливковое масло Соль, перец Бальзамический уксус

Приготовление:

Разрезать болгарский перец пополам и удалить семена. Положить перец срезанной стороной вниз на противень, сбрызнуть оливковым маслом, приправить перцем и солью. Поставить в разогретую до 230 градусов духовку примерно на 30 минут. Когда кожица начнет темнеть, достать из духовки и дать перцам немного остыть.

Произвольно нарезать лук и чеснок. В большой неглубокой сковороде нагреть оливковое масло и обжарить лук и чеснок на средне-низком огне (не румянить). Добавить консервированные помидоры, веточку петрушки и 3 веточки тимьяна. Оставить кипеть на медленном огне в течение приблизительно 15 минут. С перцев снять кожицу и нарезать их небольшими кусочками. Добавить жареный перец в соус и варить еще 5 минут. Удалить из соуса петрушку и тимьян. Пюрировать соус до получения гладкой консистенции, приправить солью и перцем. Распределить весь соус на дне формы для выпечки.

Цукини, баклажан и помидоры нарезать тонкими кружочками одинаковой толщины на мандолине или в кухонном комбайне. Мелко нарезать оставшийся чеснок, отделить листья тимьяна от стебля; добавить немного оливкового масла и приправить солью и перцем. Внахлест, чередуя, выложить ломтики овощей на соус. Полить маслом с чесноком и тимьяном. Отрезать кусок пергаментной бумаги под размер формы для выпечки и положить его сверху. Выпекать при 140 градусах 1 час, затем проверить, достаточно ли мягкие овощи. Если вы хотите получить более насыщенный цвет, в конце выпекайте без пергаментной бумаги. Перед подачей добавить в соус немного бальзамика.

Курица марсала с помидорами

Ингредиенты на 4-5 порций:

450 г свежих грибов кремини, нарезать 3 ст.л. сливочного масла 2 зубчика чеснока, измельчить 1 чашка вина Марсала 1 ч.л. кукурузного крахмала, растворенного в 1 столовой ложке холодной воды 2 ст.л. густых сливок 1/2 ч.л. соли 700-900 г куриных грудок без кожи и костей 1 ст.л. оливкового масла 1/3 чашки муки 1 ч.л. приправ по вкусу + щепотка соли и перца 1-2 чашки помидоров черри Свежая петрушка

Приготовление:

Нагреть 1 столовую ложку сливочного масла в средней или большой кастрюле на среднем огне. Добавить грибы и обжарить в течение 8-10 минут, до золотисто-коричневого цвета. Добавить чеснок и вино и оставить покипеть, чтобы вино выпарилось. Через 15-20 минут добавить кукурузный крахмал и сливки, посолить.

Отбить куриные грудки до толщины около 2-2,5 см. Смешать муку, приправы, соль и перец в небольшой миске. Выложить курицу и обвалять в смеси, стряхнуть излишки.

Нагреть оставшиеся 2 столовые ложки сливочного масла и оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарить курицу в течение нескольких минут с каждой стороны, до золотисто-коричневого цвета и готовности. Добавить к курице соус и грибы. Сверху выложить помидоры и тушить, пока помидоры не смягчатся. Подавать со свежей петрушкой.

Томатный суп Ингредиенты на 4 порции:

1,8 кг. томатов сорта типа «бифштекс», очистить от семян и разрезать на 4 части 4 зубчика чеснока 1/4 чашки оливкового масла 1 веточка розмарина 3 веточки тимьяна 6 ст.л. жирных сливок Соль, сахар по вкусу Крупно молотый перец 4 толстых ломтика хлеба, смазать оливковым маслом и запечь до румяной корочки

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 190 °C. Застелить противень фольгой. Выложить на него помидоры срезом вниз. Добавить чеснок, сбрызнуть все оливковым маслом и приправить солью. Запекать помидоры до мягкости и карамелизации поверхности, около 1 часа.

Вынуть помидоры из духовки, дать остыть. Добавить в маленькую кастрюлю 1/4 чашки оливкового масла, розмарина и тимьяна, поставить на медленный огонь. Оставить примерно на 10 минут, пока от трав не будет исходить устойчивый аромат. Снять с огня и дать остыть.

Очистить помидоры от кожицы и добавить мякоть и сок в кастрюлю. Туда же выложить чеснок. Поставить кастрюлю на средний огонь и начать давить помидоры картофельным прессом до получения мясистой массы. Когда смесь нагреется, но еще не начнет кипеть, перемешать ее со сливками. Приправить по вкусу солью. Добавьте по вкусу сахар, если это необходимо. Разлить суп по тарелкам и поперчить. Полить суп по вкусу маслом с травами. Подавать вместе с тостами.

Киш с помидорами и шпинатом

Ингредиенты на 6-8 порций:

Одно 23-см тесто для киша (рецепт можно найти здесь) 1 чашка измельченного острого сыра чеддер Половина лука-порея 250 г замороженного нарезанного шпината, разморозить и отжать воду 1/4 чашки свежего базилика, порубить 110 г козьего сыра, измельчить вилкой Около 280 г помидоров черри, разрезать пополам 6 крупных яиц 1 1/4 чашки несладкого миндального молока 1 ч.л. соли 1/2 ч.л. перца Свежий базилик для украшения

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 190 °C. Смазать сковороду диаметром 23-см. Уложить в нее тесто, расправить и при необходимости обрезать края. Посыпать сыром чеддер.

Обрезать зеленые части лука-порея и корни. Разрезать пополам и хорошо промыть. Половину лука-порея оставить для другого блюда. Оставшийся нарезать тонкими полукольцами и посыпать поверх сыра. Распределить сверху нарезанный шпинат. Посыпать 1/4 чашкой базилика и козьим сыром. Выложить сверху половинки черри, столько сколько влезет, срезом вверх. В большой миске взбить 6 яиц, миндальное молоко, соль и перец; залить киш.

Выпекать в течение 40-50 минут или пока верх не станет коричневым и жидкая начинка хорошо не схватится. Достать из духовки и дать остыть в течение нескольких минут. Украсить свежим базиликом и подавать.

Курица, начиненная вялеными помидорами

Ингредиенты на 2 порции:

2 большие куриные грудки 3/4 чашки заправки из вяленых помидоров (подойдет также смесь соли, перца и оливкового масла) 1/2 чашки вяленых помидоров 1/2 чашки грубо нарезанного шпината 1/2 чашка сыра фета 1/2 стакана сыра моцарелла

Способ приготовления:

Положить куриные грудки в заправку и оставить мариноваться в течение нескольких часов. Большим острым ножом надрезать куриные грудки, как хот-дог (не резрезать полностью).

Открыть куриные грудки и вложить внутрь оставшиеся ингредиенты. Скрепить грудки парой зубочисток. Нагреть чугунную сковороду и обжарить мясо с обеих сторон до золотистой корочки. Затем убавить огонь и продолжать жарить до готовности или переставить сковороду в разогретую до 190 градусов духовку и запекать до готовности.

Запеченные помидоры с бальзамиком

Ингредиенты:

1 кг помидоров, разрезать на 4 части 6 веточек свежего тимьяна 6 веточек свежего орегано 3 неочищенных зубчика чеснока 2 ст.л. оливкового масла 2 ст.л. бальзамического уксуса 2 ч.л. коричневого сахара

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 220 градусов. Выложить противень бумагой для выпечки. Положить помидоры срезанной стороной вверх. Посыпать тимьяном, орегано, чесноком, сахаром, полить маслом и уксусом. Хорошо приправить солью и перцем. Выпекать 15-20 минут или пока они не начнут смягчаться. Выключить духовку. Оставить помидоры остывать в духовке 20 минут.

Фаршированные помидоры

Ингредиенты:

3-4 спелых помидора «бифштекс» 450 г постного говяжьего фарша 1 маленькая желтая тыква сквош, нарезать кубиками 1/2 маленький лук, нарезать кубиками 1/2 ст.л. масла 1/2 ч.л. измельченного чеснока 1 ч.л. соли 1/2 ч.л. черного перца 1/2 ч.л. сушной итальянской приправы 1 яйцо 2 ст.л. итальянского дрессинга 1 чашка измельченного сыра моцарелла 1/2 чашка измельченного хлеба

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 190 градусов. Вырезать сердцевину помидоров и извлечь ложкой мякоть.

В большой жаропрочной сковороде нагреть масло и чеснок на средне-высоком огне. Выложить говядину, сквош, лук, добавить соль, перец и сушеную итальянскую смесь. Перемешать и жарить, пока мясо не будет наполовину готово.

Снять с огня и дать смеси остыть. Вмешать половину сыра, измельченный хлеб, яйцо и итальянский дрессинг. Положить начинку в помидоры и выложить их в сковороду. Выпекать в духовке в течение 25 минут. Достать из духовки, сверху посыпать оставшимся сыром. Вернуть к духовкe и выпекать в течение нескольких минут, пока сыр не расплавится.