Печеный картофель на каждый день: 7 вкусов

Печеный картофель считается обязательным блюдом туристических походов и пикников. Впрочем, при правильном оформлении годится он и не только для походных условий. Из печеного картофеля получается вполне себе подходящий вариант для гарнира. Вместо углей от костра или гриля запекается он в духовке. Еще одним весомым аргументом, чтобы включить печеный картофель в меню, является то, что в печеном виде он сохраняет большинство полезных веществ и витаминов. Надоесть это блюдо не может, так как его вкус можно легко разнообразить посредством различных начинок. Их комбинации не поддаются исчислению, а начать стоит с классики: бекона, креветок, грибов и сыра.

Печеный картофель с тунцом

Ингредиенты на 6 порций:

4 больших картофеля 1 столовая ложка оливкового масла 1 ч.л. кошерной соли 280 гр. консервированного тунца 1 чашка майонеза 1 ч.л. горчицы 1/2 чашки нарезанных соленых огурцов 1 перышко зеленого лука, нарезать 1/4 чашки петрушки, нарезать 1/2 ч.л. черного перца Тертый сыр Соль по вкусу

Приготовление:

Разогреть духовку до 200 °C. Картофель вымыть, смазать маслом и посолить. Поставить в духовку и выпекать до мягкости, около 35-40 минут. Вынуть из духовки и дать остыть в течение 10 минут.

Нарезать картофель продольно, затем ложкой извлечь мякоть и добавить ее в миску. Выложить в миску остальные ингредиенты, тщательно перемешать. Заполнить картофель начинкой, выложить на противень и вернуть в духовку; запекать 15 минут, в конце включить гриль, посыпать сыром и запекать под грилем около 3 минут. Подавать сразу же.

Печеный картофель по рецепту Кристофера Комбса

Ингредиенты на 6 порций:

6 печеных картошек 6 ст.л. сливочного масла, нарезать кубиками и охладить 1 стакан молока, подогреть 1/2 стакана сметаны 1 чашка тертого сыра пармезан 1 ст.л. дижонской горчицы Щепотка кайенского перца 1/3 чашки нарезанного зеленого лука Растительное масло для жарки 170 гр. бекона, нарезать 1 стакан тертого сыра моцарелла или другого сыра Кошерная соль Свежемолотый перец

Приготовление:

С каждой картофелины срезать около 1 см. по длине. Сложить обрезки в большую миску. Картофель выложить на противень. Пюрировать срезанные части картофеля с маслом в другой большой миске; добавить теплое молоко и перемешать. Добавить сметану, твердый сыр, горчицу, кайенский перец, лук, приправить солью и перцем.

Разогреть духовку до 230 °C. В небольшой сковороде обжарить на средним огне бекон, помешивая, до золотистого цвета и хрустящей корочки, от 5 до 7 минут. Выложить бекон на бумажные полотенца.

В картофель положить картофельное пюре. Выпекать около 10-15 минут, пока не станет золотистым сверху. Добавить измельченную моцареллу. Выпекать картофель в течение приблизительно 5 минут, пока сыр не расплавится. Выложить картофель на блюдо, посыпать беконом. Подавать со сметаной и зеленым луком.

Печеный картофель с грибами

Ингредиенты на 4 порции:

4 картофеля 5 ст.л. сливочного масла 2 ст.л. оливкового масла 550 гр. микса из разных грибов, нарезать небольшими кусочками 230 гр. сыр типа Фонтина, натереть Нарезанная петрушка для украшения Кошерная соль, перец

Приготовление:

Разогреть духовку до 200 °C. На противне выпекать картофель в течение приблизительно 1 часа, до готовности. Между тем в большой сковороде растопить 1 столовую ложку сливочного масла в оливковом масле. Обжарить грибы на умеренно сильном огне, помешивая, до мягкости и золотистого цвета, около 5 минут. Приправить солью и перцем. Спустя 30 минут с момента приготовления картофеля надрезать его по длине, снять часть мякоти, добавить 1 столовую ложку сливочного масла и 2 столовые ложки сыра. Приправить солью. Положить грибы, дополнить оставшимся сыром. Выпекать в течение 3 минут, пока сыр не расплавится. Украсить петрушкой; подавать горячим.

Печеный картофель с сыром и грибами

Ингредиенты на 6 порций:

6 средних картошек 110 гр. несоленого сливочного масла комнатной температуры 1 ст.л. оливкового масла 230 гр. грибов кремини, мелко нарезаь 170 гр. острого сыра чеддер, натереть 1/2 чашки + 2 ст.л. тертого пармезана 1/2 стакана сметаны 1/4 чашки нарезанного лука Кошерная соль и свежемолотый черный перец

Приготовление:

Разогреть духовку до 200 °C. Выложить картофель на застеленный противень. Выпекать в течение 1 часа или до мягкости. Дать немного остыть.

Уменьшить температуру в духовке до 175 °C. В средней сковороде растопить 1 столовую ложку сливочного масла в оливковом масле. Добавить нарезанные грибы и жарить на умеренно сильном огне, помешивая до золотисто-коричневого цвета, около 4 минут. Щедро приправить солью и черным перцем, выложить грибы в большую миску.

Отрезать верхнюю четверть каждого картофеля. Выложить мякоть в миску с жареными грибами; удалить шкурку. Добавить остальные 7 столовых ложек сливочного масла, 1 стакан сыра чеддер, 1/2 чашки сыра пармезан, сметану и 3 столовые ложки лука в миску. Пюрировать, выложить на картофель, приправить солью и перцем. Посыпать сыром и поставить в духовку на 5 минут.

Печеный картофель по рецепту Грейс Париси

Ингредиенты на 8 порций:

8 картошек 1/4 чашки + 2 ст.л. рапсового масла 2 ст.л. сливочного масла 1,8 кг. смешанных лесных грибов 1 белый лук, мелко нарезать 4 зубчика чеснока, измельчить 1 чашка сухого белого вина 1 чашка мясного бульона 1 ст.л. нарезанного эстрагона 2 ч.л. нарезанного тимьяна Соль и свежемолотый перец

Приготовление:

Разогреть духовку до 220 °C. Проткнуть картофель вилкой и смазать маслом. Выпекать в течение 1 часа, или до мягкости.

Между тем в большой сковороде растопить сливочное масло с рапсовым маслом. Добавить грибы, приправить солью и перцем и готовить на сильном огне, помешивая, до мягкости, 20 минут. Добавить лук и чеснок и готовить, помешивая, пока грибы не приобретут золотистый цвет, 8 минут. Влить вино и варить, пока оно не выпарится. Добавить бульон, эстрагон и тимьян, довести до кипения. Приправить солью и перцем.

Разрезать картофель вдоль, вынуть частично мякоть. Приправить солью и начинить грибным рагу.

Печеный картофель по рецепту Эмирила Лагасса

Ингредиенты на 4 порции:

5 больших картошек 1 ст.л. оливкового масла Соль Молотый белый перец 110 гр. бекона, нарезать 2 чашки тертого сыра чеддер 1 стакан сметаны 4 ст.л. сливочного масла комнатной температуры 2 ст.л. нарезанного лука

Приготовление:

Разогреть духовку до 200 °C. Застелить большой противень алюминиевой фольгой. Натереть картофель оливковым маслом и приправить 1/2 чайной ложки соли и 1/8 чайной ложки перца. Положить картофель на противень и запекать до готовности, около 1 часа. Дать картофелю немного остыть.

В средней сковороде на умеренном огне обжарить бекон, помешивая, до хрустящей корочки, 5-6 минут. Обсушить на бумажных полотенцах. Картофель очистить, срезать вдоль верхушку, ложкой вынуть немного мякоти. Вернуть на противень.

Размять мякоть картофеля до получения однородной массы. Добавить 1 чашку сыра, сметаны, сливочное масло, бекон, лук, 1/4 чайные ложки соли и 1/4 чайной ложки перца; пюрировать до получения однородной массы. Выложить картофельную смесь в углубления в картошке, посыпать сыром и запекать, пока сыр не расплавится, около 10 минут. Подавать в горячем виде.

Печеный картофель по рецепту Марсии Кизел

Ингредиенты на 4 порции:

6 средних картошек 1 чашка сметаны 2 зубчика чеснока, измельчить 2,5 ст.л. размягченного сливочного масла 2/3 стакана жирных сливок, подогреть 12 средних креветок, удалить кишку, очистить и разрезать вдвое по длине Соль и свежемолотый белый перец

Приготовление:

Разогреть духовку до 200 °C. Проткнуть картофель в нескольких местах вилкой и выпекать на решетке в духовке в течение примерно 40 минут или до готовности. Между тем в небольшой миске смешать сметану с чесноком; приправить солью и белым перцем и дать постоять в течение 15 минут.

Увеличить температуру духовки до 230 °C. Когда картофель остынет, надрезать его вдоль, удалить часть мякоти. Размять мякоть картофельным прессом, добавить 2,5 столовые ложки сливочного масла и сливки, приправить солью и белым перцем. Выложить в картофель начинку, выпекать в течение примерно 10 минут, или до тех пор, пока он не прогреется.

В средней кастрюле нагреть сметану. Добавить креветки и варить на умеренном огне, помешивая, около 3 минут. Выложить креветки на тарелку. Увеличить огонь до умеренно высокого и немного уварить сметану, около 2 минут. Вернуть креветки в соус. Выложить креветки в сметане на печеный картофель и сразу же подавать.