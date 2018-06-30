Приправы для курицы, которые разнообразят вкус до бесконечности

Приправ и пряностей много не бывает. Их должно быть столько, чтобы, не повторяясь, каждый день можно было играть со вкусом привычных блюд. По умению использовать различные дополнения к блюдам можно судить об уровне мастерства повара. Опытные кулинары знают десятки комбинаций специй, которые отлично сочетаются между собой. Вот основные.

Хариса + йогурт

Обычный йогурт и пастообразный соус из перца и чеснока станут отличной основой для пикантно-сладкого маринада. Если сделать его с запасом, вам не нужно будет думать потом о подходящем соусе к готовому блюду.

Затар + цедра лимона

Затар сам по себе является ароматной приправой, и по большому счету ей не нужны какие-либо дополнения. В зависимости от страны ее рецепт может отличаться, но обычно она состоит из таких компонентов, как тимьян, семена кунжута, сумах, тмин, соль и укроп. В комбинации именно с курицей затар можно чуть-чуть оттенить, добавив к нему цедру лимона. Натирать приправой курицу лучше под кожей — так вы избежите подгорания приправы, если вы используете для приготовления очень высокий жар.

Пахта + укроп + цедра лимона

Лучшего маринада, чем сочетание пахты, соли и перца, для того чтобы сделать куриное мясо более нежным и сочным, и не придумаешь. Готовую смесь необходимо вылить в закрывающийся пластиковый пакет, выложить в него курицу и убрать в холодильник по крайней мере на 4 часа или на ночь. Но это основа, а ее вы уже можете корректировать по своему усмотрению. Хотите поострее, тогда добавьте в маринад 2 столовые ложки копченой паприки, 2 столовые ложки Табаско и 2 чайные ложки семян сельдерея. Для пряной курицы возьмите 4 чайные ложки порошка карри, 2 чайные ложки молотого кумина и 2 чайные ложки куркумы. Или же можно остановиться на классике: цедра 2-х лимонов, 4 мелко натертых зубчика чеснока и 2 чашки нарезанного свежего укропа.

Коричневый сахар + белый винный уксус + лук + чеснок

Этот маринад обладает невероятно сбалансированным вкусом: в нем сочетаются сразу три ноты — кислая, сладкая и землистая. Кроме этого уксус помогает сделать курицу мягче, а сахар дает карамелизированную корочку.

Рыбный соус + самбал олек + шрирача + коричневый сахар

Любители приправ поострее могут попробовать смешать соусы самбал олек и шрирача. Дополнить их вкус поможет рыбный соус и коричневый сахар, которые заставят звучать пылающий микс пряными и сладкими нотками.

Копченая паприка + кайенский перец + лимон + петрушка

Сочетание копченая паприка и кайенский перец звучит как гремучая смесь. Но вкус ее будет не таким уж и острым, если к ним добавить еще парочку компонентов. Сбалансировать вкус можно с помощью обжаренных на гриле лимонов и свежей петрушки.

Мед + дижонская горчица

По отдельности эти ингредиенты всегда были для классикой среди приправ для курицы. В сочетании они дадут вам совершенно новый, богатый и насыщенный вкус. Если вы хотите получить более яркую текстуру, просто смешайте дижонскую горчицу с цельнозерновой.

Жареный чеснок + морская соль

Чеснок еще один вечный спутник блюд из курицы. Кроме того, как просто натереть им курицу или вставить зубчики чеснока в мясо, из него можно сделать приправу. Достаточно его слегка обжарить, мелко измельчить и смешать с морской солью. Полученной пастой необходимо намазать птицу — после чего можно приступать к термической обработке.

Чеснок + орегано + розмарин

Все тот же чеснок может придать другой вкусовой оттенок, если добавить к нему немного трав. Компанию ему могут составить орегано и розмарин. Последний штрих к приправе — хорошее оливковое масло.

Перцы чили + лимонная цедра + чеснок

Любителям настоящего пожара во рту стоит включить в число специй перцы чили из соуса адобо. К ним можно добавить чеснок и лимонную цедру, которая придаст приправе легкую свежую нотку.

Рыбный соус + устричный соус + сахар

При умелом подходе с курицей можно сочетать и рыбный соус. Чтобы получить ароматную приправу для маринада, необходимо смешать рыбный соус с устричным и добавить к смеси немного сахара.

Бербере

Беребере представляет собой смесь специй, включающую красный перец, имбирь, гвоздику, кориандр, душистый перец, ягоды рута и ажгон. Такое сложное сочетание идеально подходит, чтобы подчеркнуть вкус курицы.

Жир от бекона + кленовый сахар + красный винный уксус

Жир не даст мясу стать сухим, уксус обеспечит нежную текстуру, а сахар — карамелизированную корочку. Достаточно смешать все три ингредиента вместе и смазать получившейся смесью курицу перед приготовлением.

Кумин + паприка + красный перец + чеснок

Еще одно жгучее сочетание, с помощью которого курице можно придать новый вкусовой оттенок. Чтобы сделать ее менее или, наоборот, более острой, нужно всего лишь пересмотреть пропорции компонентов.

Рисовый уксус + чили + зеленый лук + агава

Этот мощный маринад придаст курице особый яркий вкус. Все ингредиенты гармонично сочетаются между собой и подчеркивают вкус куриного мяса. Если не можете найти чили, вы вполне можете заменить его на хлопья крсного перца.