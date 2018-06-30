Спринг-роллы: 5 рецептов лёгкой закуски

75 calories

Спринг-роллы с манго

На прилавках магазинов можно найти разных сортов манго. Наш совет: выбирайте чауса, нилам, махачанок или альфонсо. Спринг-роллы с манго СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 15 минут PT15M PT15M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 5 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 75 ккал

Ингредиенты

Рисовая бумага 5 листов Манго 1 шт. Огурец 1 шт. Морковь 1 шт. Салат (айсберг) 10 листьев Мята по вкусу Кешью 1 горсть Масло (оливковое) 1 ч. л. Соль по вкусу Перец (чёрный молотый) по вкусу

Нарежьте соломкой морковь, манго и огурцы. Листья салата нарвите на четыре части.

Смешайте в блендере орехи кешью с оливковым маслом, солью и перцем.

Возьмите один лист рисовой бумаги и размочите его в воде. Выложите на край часть листьев салата, морковь, манго, мяту, огурцы и добавьте немного приготовленного орехового соуса.

Аккуратно сверните ролл и разрежьте его на две части.

Повторите то же самое с оставшимися ингредиентами.

140 calories

Спринг-роллы с курицей и ананасом

Настоящий азиатский вариант закуски — с жареной курицей, ананасом и кисло-сладким соусом. Спринг-роллы с курицей и ананасом СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 15 минут PT15M PT15M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 5 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 140 ккал

Ингредиенты

Рисовая бумага 5 листов Курица (грудка) 1 шт. Ананас (консервированный) 50 г Салат (романо) 10 листьев Петрушка (свежая) по вкусу Соус (кисло-сладкий) 5 ч. л. Масло (оливковое) 1 ч. л. Соль по вкусу Перец (чёрный молотый) по вкусу

Нарежьте куриную грудку на ломтики, посолите и поперчите.

Разогрейте сковороду, добавьте масло и обжарьте курицу до готовности.

Нарвите листья салата на четыре части.

Размочите рисовую бумагу в воде. Выложите на край часть романо, курицу, петрушку, ломтики ананаса и одну чайную ложку соуса.

Аккуратно сверните ролл и разрежьте его на две части.

Повторите то же самое с оставшимися ингредиентами.

116 calories

Спринг-роллы с креветками карри

Если вы любите пряный вкус, эти роллы с креветками карри и фунчозой вам точно понравятся. Спринг-роллы с креветками карри СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 15 минут PT15M PT15M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 5 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 116 ккал

Ингредиенты

Рисовая бумага 5 листов Креветки 15 шт. Фунчоза 50 г Огурец 1 шт. Салат (латук) 10 листьев Соус (сливочный) по вкусу Масло (оливковое) 1 ч. л. Карри ½ ч. л. Кунжут по вкусу Соль по вкусу

Залейте фунчозу кипятком, добавьте соль и оставьте на 3—5 минут, пока она не разбухнет.

В небольшой миске смешайте креветки с карри, солью и маслом.

Разогрейте сковороду и обжарьте креветки по 2-3 минуты с каждой стороны.

Нарежьте огурцы соломкой. Латук нарвите на четыре части.

Размочите рисовую бумагу в воде. Выложите на край часть латука, фунчозу, креветки, огурцы, кунжут и соус.

Аккуратно сверните ролл и разрежьте его на две части.

Повторите то же самое с оставшимися ингредиентами.

127 calories

Зелёные веганские спринг-роллы

Вариант для тех, кто не ест мясо: лёгкие роллы с авокадо, болгарским перцем, огурцом и зеленью. Зелёные веганские спринг-роллы СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 10 минут PT10M PT10M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 5 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 127 ккал

Ингредиенты

Рисовая бумага 5 листов Авокадо 1 шт. Огурец 1 шт. Болгарский перец (зелёный) 1 шт. Салат (латук) 5 листьев Шпинат 1 пучок Кинза 1 пучок Соус (соевый) по вкусу

Нарежьте болгарский перец, авокадо и огурцы соломкой. Всю зелень нашинкуйте, как вам нравится.

Размочите рисовую бумагу в воде. Выложите аккуратно на край листа всю зелень, перец, авокадо и огурец.

Плотно сверните ролл и разрежьте его на две части.

Повторите то же самое с оставшимися ингредиентами.

По желанию подавайте готовые роллы с соевым соусом.

98 calories

Спринг-роллы с сёмгой

Этот рецепт напомнит классический вариант японских роллов. Спринг-роллы с сёмгой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 15 минут PT15M PT15M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 5 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 98 ккал

Ингредиенты

Рисовая бумага 5 листов Рыба (сёмга слабосолёная) 100 г Сыр (филадельфия) 50 г Огурец 1 шт. Морская капуста (сушёная) 20 г Кунжут по вкусу Соус (соевый) по вкусу

Замочите морскую капусту в воде на пару минут, пока она не разбухнет.

Нарежьте рыбу на тонкие продолговатые кусочки, а огурцы соломкой.

Размочите рисовую бумагу в воде. Выложите на край листа сёмгу, сыр, морскую капусту, огурец и кунжут.

Аккуратно сверните ролл и разрежьте его на две части.

Повторите то же самое с оставшимися ингредиентами.

Подавайте готовые роллы с соевым соусом.

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