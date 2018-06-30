Рецепт десерта «Чемпионат мира по футболу» 

Каким может быть на вкус футбольный мяч? По мнению бренд-шефа столичного ресторана Modus Андрея Колодяжного, ванильно-клубничным с фисташковыми нотками. Маэстро поделился с читателями News.ru рецептом главного десерта этого лета.
Десерт Russia World Cup Ингредиенты (на 10 порций):
Клубничное суфле:
Клубничное пюре — 100 грамм
Сахар — 50 грамм
Желатин — 5 грамм
Сливки — 100 грамм
Ванильное суфле:
Яичный желток — 6 штук
Ваниль — 5 грамм
Сахар — 130 грамм
Желатин — 20 грамм
Маскарпоне — 500 грамм
Сливки — 500 грамм
Бисквит:
Яйцо — 1 штука
Сахар — 30 грамм
Сливочное масло — 30 грамм
Фисташковая паста — 20 грамм
Мука — 100 грамм
Начните с клубничного суфле. Взбейте сливки, клубничное пюре перемешайте с сахаром. Разведите желатин, добавьте в подготовленное пюре и перемешайте со взбитыми сливками. Разлейте по формам (20 грамм в каждую) и охладите. Для ванильного суфле желтки взбейте с сахаром до пышной массы, добавьте желатин, ваниль, маскарпоне и сливки. Все взбейте до однородной пышной массы.
Залейте массу в формы, выложите в центр приготовленное клубничное суфле и охладите. Для бисквита перемешайте все ингредиенты до однородной массы. Выдавите тесто через сифон и выпекайте в микроволновке в течение 1 минуты на максимальной мощности.
На готовое суфле нанесите рисунок футбольного мяча и выложите на тарелку с «зеленым» бисквитом и ягодным соусом.
Блюдо готово.