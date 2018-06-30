Рецепт десерта «Чемпионат мира по футболу»

Каким может быть на вкус футбольный мяч? По мнению бренд-шефа столичного ресторана Modus Андрея Колодяжного, ванильно-клубничным с фисташковыми нотками. Маэстро поделился с читателями News.ru рецептом главного десерта этого лета.

Десерт Russia World Cup Ингредиенты (на 10 порций):

Клубничное суфле:

Клубничное пюре — 100 грамм

Сахар — 50 грамм

Желатин — 5 грамм

Сливки — 100 грамм

Ванильное суфле:

Яичный желток — 6 штук

Ваниль — 5 грамм

Сахар — 130 грамм

Желатин — 20 грамм

Маскарпоне — 500 грамм

Сливки — 500 грамм

Бисквит:

Яйцо — 1 штука

Сахар — 30 грамм

Сливочное масло — 30 грамм

Фисташковая паста — 20 грамм

Мука — 100 грамм

Начните с клубничного суфле. Взбейте сливки, клубничное пюре перемешайте с сахаром. Разведите желатин, добавьте в подготовленное пюре и перемешайте со взбитыми сливками. Разлейте по формам (20 грамм в каждую) и охладите. Для ванильного суфле желтки взбейте с сахаром до пышной массы, добавьте желатин, ваниль, маскарпоне и сливки. Все взбейте до однородной пышной массы.

Залейте массу в формы, выложите в центр приготовленное клубничное суфле и охладите. Для бисквита перемешайте все ингредиенты до однородной массы. Выдавите тесто через сифон и выпекайте в микроволновке в течение 1 минуты на максимальной мощности.

На готовое суфле нанесите рисунок футбольного мяча и выложите на тарелку с «зеленым» бисквитом и ягодным соусом.

Блюдо готово.