Запеченный камамбер с карамелизованным луком

Очень простое, но эффектное блюдо из французской кухни для любителей сыра с плесенью.

Ингредиенты

Камамбер 1 упаковка

лук 1 шт оливковое масло 2 ст. л.

соевый соус 3 ст. л.

красное вино 2 ст. л.

коричневый сахар 1 ч. л.

соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская

Разогрейте масло в сковороде. Добавьте тонко нарезанный лук и потушите в течение нескольких минут. Посолите и поперчите. Когда лук начнет подрумяниваться, влейте соевый соус и вино, добавьте сахар. Готовьте, пока лук не станет мягким, а соус не потемнеет и слегка не загустеет.

Тем временем сыр вытащите из упаковки. На верхней части сделайте надрезы острым ножом. Заверните сыр в бумагу для выпечки. Запекайте в разогретой до 170 градусов духовке около 10 минут. Готовый сыр выложите на тарелку, сверху выложите карамелизованный лук. Подавайте со свежим багетом.