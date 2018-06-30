Ещё
Запеченный камамбер с карамелизованным луком
Далее:
Читайте также:
Ещё

Запеченный камамбер с карамелизованным луком 

Карельские вести 22 минуты назад
Фото: Карельские вести
Очень простое, но эффектное блюдо из французской кухни для любителей сыра с плесенью.
Ингредиенты
Камамбер 1 упаковка
лук 1 шт  оливковое масло 2 ст. л.
соевый соус 3 ст. л.
красное вино 2 ст. л.
коричневый сахар 1 ч. л.
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская
Разогрейте масло в сковороде. Добавьте тонко нарезанный лук и потушите в течение нескольких минут. Посолите и поперчите. Когда лук начнет подрумяниваться, влейте соевый соус и вино, добавьте сахар. Готовьте, пока лук не станет мягким, а соус не потемнеет и слегка не загустеет.
Тем временем сыр вытащите из упаковки. На верхней части сделайте надрезы острым ножом. Заверните сыр в бумагу для выпечки. Запекайте в разогретой до 170 градусов духовке около 10 минут. Готовый сыр выложите на тарелку, сверху выложите карамелизованный лук. Подавайте со свежим багетом.
Карельские вести: последние новости
Блинчики с бананом Ягодные сконы Шоколадная панна котта
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ксенофонтова рассказала об изменах бывшего мужа
Тест: кем вы были в прошлой жизни2
Исчезающие бикини: мода для храбрых62
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение