12 вкусных способов отметить клубничный сезон

Вот мы и дождались сезона клубники! Для меня первые созревшие на даче ягоды — это и есть символ лета. Да, соглашусь: сейчас можно найти клубнику в крупных супермаркетах практически круглый год, но что это за ягоды, откуда они и чем «приправлены»… А вот собрать со своей грядки — это же наслаждение! Как и с другими ягодами, фруктами и овощами, после всех вложенных трудов свой урожай особенно ценен. Наверняка не только для меня лучший способ отметить свои заслуги — это съесть клубничку-другую прямо с грядки.

Из клубники можно приготовить вкуснейший десерт

Однако, если урожай богатый, даже очень старательным отмечанием его не осилить — домой хоть что-нибудь да унесете. Переберете, промоете… А потом что обычно вы делаете? Смешаете с сахаром и молоком или сварите варенье, или компот, или заморозите? Конечно, все эти способы хороши! А может, стоит попробовать что-нибудь новое и оригинальное? Ведь клубника отлично сочетается со множеством самых разнообразных (а для многих и неожиданных) ингредиентов — от ванили и бананов до курицы и красного перца. Да-да, вы не ослышались! Просто продолжайте читать и вы найдете как минимум один рецепт по душе!

Клубничный гаспачо

Все привыкли к сладким блюдам с клубникой. А вы хотя бы однажды задумывались о том, чтобы приготовить солёное блюдо? А ведь такие есть, и очень даже вкусные! Например, клубничный суп. Есть же гаспачо — холодный суп-пюре из свежих овощей, так наверняка и ягодный вариант получится не хуже — вот так подумали повара и не прогадали!

Клубничный гаспачо

Для приготовления понадобится:

клубника — 500 г;

помидор — 1 шт. ;

луковица — половина головки;

петрушка, укроп, зеленый лук — 50 г;

оливковое масло — 3 ст. ложки;

лимонный сок — 2 ст. ложки;

соль, специи, сыр — по вкусу.

Рецепт приготовления:

Помидор ошпарить и снять кожицу.

В блендер положить клубнику, порезанные помидор и лук, нашинкованную зелень и хорошо перемолоть.

Добавить масло, лимонный сок, соль, специи и еще раз чуть взбить.

При подаче суп можно посыпать тертым сыром или добавить моцареллу.

Салат с курицей и клубникой

Клубника прекрасно сочетается с листовыми салатами, рукколой, базиликом и шпинатом, авокадо, огурцом и помидором, курицей, индейкой и свининой, льняными семечками, миндалем и грецкими орехами, моцареллой, фетой, твердыми и творожными сырами. Заправить салат можно лимонным соком или оливковым маслом. Так что проявите фантазию, выберите ингредиенты по своему вкусу и создайте салат по собственному рецепту, который, возможно, станет вашим фирменным. Предлагаю один из возможных вариантов.

Салат с курицей и клубникой

Для приготовления понадобится:

курица — 2 грудки;

клубника — 5 средних ягод;

листья салата ромэн — 1 пучок;

базилик — несколько листиков;

твердый сыр — 50 г;

бальзамический уксус, соль, специи — по вкусу.

Рецепт приготовления:

Слегка поджарить курицу, крупно порезать.

Порезать клубнику и зелень, натереть сыр.

Аккуратно смешать ингредиенты, добавить соль и специи.

При подаче салат немного полить бальзамическим уксусом.

Клубничная пицца

Да, и пицца тоже может быть сладкой! Классическую основу из дрожжевого теста вместо томатной пасты можно смазать шоколадной или использовать маскарпоне, или творожный сыр. Это может быть моно-пицца только с клубникой, а можно добавить другие ягоды и фрукты, сверху посыпать шоколадом, маршмеллоу, орехами или просто корицей. Вот вам самый простой (но очень-очень вкусный!) пример.

Клубничная пицца

Для приготовления основы понадобится:

мука — 200 г;

дрожжи прессованные или сухие — 25 г или 5 г;

кипяченая вода — 150 мл. ;

сахар — 1 ч. ложка (с верхом);

соль — 0,5 ч. ложки (без верха);

оливковое масло — 15 мл.

Для приготовления начинки понадобится:

клубника — 10-15 ягод;

шоколадная паста — 100 г;

шоколад — 50 г.

Рецепт приготовления:

Готовим опару: в теплую воду (около 40 °C) добавить сахар, дрожжи и две столовые ложки муки, хорошо перемешать и поставить в теплое место минут на 15-20 — подходить.

Смешать муку, соль, масло и опару, замесить тесто.

Поделить тесто (лишнее можно заморозить), сформировать крупные шары.

Шар обвалять в муке и аккуратно растянуть (не раскатывать) до формы диска 25-30 см. в диаметре.

Основу пропечь в духовке 15 минут при 180-200°C.

Порезать клубнику и натереть шоколад.

Основу достать, смазать шоколадной пастой, выложить клубнику и посыпать шоколадом.

Допечь пиццу в духовку в течение минут 5.

Клубничные бомболони

Итальянские пончики придутся по вкусу и детям, и взрослым. Да, они не такие лёгкие как зефир, например, но очень вкусные!

Клубничные бомболони

Для приготовления пончиков понадобится:

мука — 500 г;

яйца — 3 шт. ;

свежие дрожжи — 20 г;

сахар — 100 г;

сливочное масло — 90 г;

цедра лимона — 1 ст. ложка;

теплая вода или молоко — 150-200 мл. ;

масло для фритюра;

сахарная пудра для обсыпки.

Для приготовления начинки понадобится:

клубника — 500 г;

сахарная пудра — 300 г;

пектин — 5 г;

лимонный сок — 1 ст. ложка;

ваниль — на кончике ножа.

Рецепт приготовления:

Дрожжи растворить в 50 мл. теплой воды, добавить чайную ложку сахара и столовую ложку муки, оставить подходить минут на 15.

Просеять муку, добавить сахар, яйца, цедру и 100-150 мл. воды (сколько возьмет тесто), хорошо перемешать.

Добавить опару и замесить мягкое упругое тесто.

Добавить размягченное сливочное масло и хорошо вмесить его в тесто.

Стол припудрить мукой и обмять на нем тесто в течении 10-15 минут, пока оно не станет гладким и эластичным.

Скатать шар, положить в хорошо присыпанную мукой посуду, накрыть пленкой и оставить в тёплом месте на полтора часа.

Когда тесто поднимется, выложить на припудренный мукой стол, раскатать в толщину примерно 1,5 см. и стаканом вырезать кружки, оставить минут на 30-45 еще подойти — пончики должны увеличиться в размере в 2 раза.

Обжарить пончики во фритюре.

Для начинки пюрировать блендером клубнику, выложить в кастрюлю с толстым дном, всыпать сахар. Помешивая, довести до кипения.

Убавить огонь до минимума, добавить лимонный сок и продолжить варить минут 15, собирая пенку.

Добавить пектин и проварить еще минут 10, дать остыть и немного загустеть.

С помощью шприца наполняем пончики начинкой и присыпаем сверху сахарной пудрой.

Клубничный карамельный соус

На мой взгляд, карамельный соус поистине одно из самых лучших съедобных удовольствий в жизни! Вкус — потрясающий, приготовить легко и просто. А есть можно и просто — так ложкой, и полить мороженое, и прослоить пирог, и намазать на тосты… В сезон клубничного изобилия не приготовить такое великолепное лакомство — непростительная ошибка!

Клубничный карамельный соус

Для приготовления понадобится:

клубника — 500 г;

сахар — 300 г;

вода –180 мл. ;

сок 1 лимона.

Рецепт приготовления:

Клубнику положить в блендер и пюрировать.

В небольшой кастрюле смешать сахар и воду, проварить на среднем огне минут 10-15, аккуратно (слегка) помешивая, пока сахар не приобретет золотистый цвет.

Снимите сироп с огня и, постоянно помешивая, добавьте клубничное пюре и лимонный сок, будьте аккуратны — жидкость будет пузыриться и брызгать!

Перемешайте пюре и сироп до однородной консистенции гладкого соуса и верните на огонь.

Когда соус забурлит, выключите огонь и разлейте в предварительно прокипячённые банки, оставляя 1 см. до крышки.

Итон месс (Итонская мешанина)

Традиционный английский десерт, состоящий из клубники, безе и сливок. Считается, что это угощение родом из Итонского колледжа, где подавалось на ежегодных соревнованиях по крикету. Первое упоминание о нём датируется аж 1893 годом! Рецепт очень простой — почему бы не попробовать?

Итон месс (Итонская мешанина)

Для приготовления понадобится:

клубника — 500 г;

безе — 150-200 г;

сливки 30% — 200 мл. ;

сахар или мёд — по вкусу.

Рецепт приготовления:

Взбить сливки с сахаром или мёдом.

Произвольно нарезать клубнику, поломать безе и выложить в стакан слоями — клубника, безе, сливки.

Клубничный тирамису

Великолепный итальянский десерт, дополненный свежей клубникой, будет изумительным угощением к вечерним летним посиделкам с семьей и друзьями.

Клубничный тирамису

Для приготовления понадобится:

упаковка печенья «Савоярди» — 1 шт. ;

сыр маскарпоне — 500 г;

яйца — 4 шт. ;

сахар — 150 г;

клубника — 300 г.

Рецепт приготовления:

Отдельно хорошо взбить белки со 100 г сахара и желтки со 100 г сахара.

Приготовить крем: соединить белки, желтки и маскарпоне, взбить.

200 г клубники пюрировать с 50 г сахара, 100 г клубники порезать на половинки.

Половину печенья обмакнуть в клубничное пюре, выложить первым слоем в форму, сверху положить часть крема. Опять печенье обмакнуть в пюре, выложить вторым слоем, положить вторую часть крема, украсить ягодами.

Клубничный зефир

Нежнейший и ароматнейший зефир не оставит равнодушным никого! Он хорошо хранится в плотно закрывающихся контейнерах около двух недель, но не думаю, что залежится и пару дней)

Клубничный зефир

Для приготовления понадобится:

клубника — 400 г;

сахар — 600 г;

вода — 160 мл. ;

яичный белок » 1 шт. ;

агар-агар — 4,5 ч. ложки (без верха);

сахарная пудра для обсыпки.

Рецепт приготовления:

Замочить в холодной воде агар-агар примерно на час — до набухания.

Клубнику протереть через сито для избавления от семян.

Клубничное пюре нагреть, добавить 200 г сахара, хорошо перемешать до его полного растворения, остудить.

Охлажденное пюре влить в очень большую миску, добавить белок и взбивать 5-6 минут, пока масса не посветлеет и не увеличится в объеме.

Агар-агар поставить на огонь, дать раствориться и закипеть. Всыпать 400 г сахара и продолжить варить на слабом огне еще минут 5, пока сироп не будет тянуться тонкой нитью с ложки, которой мешаете. Дать чуть остыть.

Продолжая взбивать клубничное пюре, тонкой струей аккуратно (по стенке) влить горячий сироп.

Взбивать массу, пока она не станет густой и пышной.

Агар-агар застывает при 40°C, так что надо действовать очень быстро — выложить массу в кулинарный мешок и высадить на пергаментную бумагу «розочки».

Оставить застывать при комнатной температуре примерно на сутки.

Присыпать половинки сахарной пудрой и соединить.

Клубничные чипсы

На мой взгляд, идеальный вариант — и ягоды надолго сохраните, и прекрасное украшение для любых десертов, салатов и каш заготовите, да и просто так похрустеть можно)

Клубничные чипсы

Для приготовления понадобится:

клубника — столько, сколько захотите;

сахарная пудра и лимонный сок — по желанию.

Рецепт приготовления:

Клубнику нарезать как можно тоньше, выложить на пергаментную бумагу, присыпать сахарной пудрой или сбрызнуть лимонным соком.

Бумагу с ягодами положить на решетку и поставить в духовку на минимальный обогрев (примерно на 100°C). Духовку можно чуть-чуть приоткрыть, ведь ягоды должны не печься, а сушиться.

На готовку уйдет 2-3 часа, и за это время ягоды желательно один раз перевернуть.

Хранить в бумажном пакете или стеклянной банке с плотно закрывающейся крышкой в сухом месте.

Клубничный пломбир с базиликом

Какой десерт самый популярный в жару? Конечно мороженое! Предлагаю вам два вида этого лакомства: сначала классический рецепт, более сытный, но такой вкусный! Еще пару ложек, пожалуйста)

Клубничный пломбир с базиликом

Для приготовления понадобится:

клубника — 500 г;

желтки — 3 шт. ;

листья базилика — маленькая горсть;

сливки 30% — 350 мл. ;

сахар — 200 г.

Рецепт приготовления:

Клубнику и базилик пюрировать в блендере, пропустить через сито.

Желтки хорошо взбить с сахаром.

Поставить кастрюлю на водяную баню, влить сливки, пюре и желтковую массу.

Помешивая, на слабом огне довести до легкого загустения, снять с огня и вылить в форму.

Остудить и убрать в морозильник.

Каждый час мороженое нужно перемешивать для равномерного застывания.

Сорбе из клубники

Второй вариант мороженого — легкий, вегетарианский, диетический (ведь количество сахара можно варьировать или вообще заменить на мёд!).

Сорбе из клубники

Для приготовления понадобится:

клубника — 500 г;

сахар — 75-100 г;

вода — 150 мл.

Рецепт приготовления:

Клубнику пюрировать, по желанию протереть через сито для избавления от семян.

Сварить сироп из сахара и воды, охладить, смешать с пюре и влить в форму.

Поставить в морозильник. Во избежании образования крупных кристаллов льда сорбе необходимо раз в час доставать и перемешивать.

Клубничный мохито

Освежающий, очень вкусный и просто красивый напиток. Если вы готовите на вечеринку с друзьями, то лучше выбрать газировку типа «Sprite» или «7 UP». Если же делаете просто для себя, то вода с мёдом, конечно, будет полезнее для здоровья.

Клубничный мохито

Для приготовления понадобится:

клубника — 10 небольших ягод;

лимон или лайм — 1 шт. ;

мята — большая горсть листьев;

вода или газировка — 500 мл. ;

сахар, мёд, лёд — по желанию.

Рецепт приготовления:

В кувшин с газировкой или водой положить нарезанную клубнику, тонко порезанный лимон или лайм, крупно нарезанные листья мяты, дать настояться.

Если вы использовали воду, то добавьте подсластитель и перемешайте.

При подаче в стаканы положить кубики льда.

Приятного аппетита и яркого лета!