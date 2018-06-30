Шоколадная овсянка

Необычное блюдо для завтрака. Такая овсянка обязательно понравится вашим детям!

Ингредиенты

Молоко 120 мл какао-порошок 30 г овсянка быстрого приготовления 80 г яйцо 1 шт коричневый сахар 50 г йогурт 60 мл ванильный экстракт 0,5 ч. л.

разрыхлитель 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Время готовки45 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом две формочки для суфле.

В небольшой емкости тщательно смешайте молоко и какао. Залейте полученной смесью овсянку и оставьте на 15 минут.

В отдельной емкости смешайте яйцо с сахаром, добавьте йогурт и ваниль. Смешайте полученную массу с овсянкой, добавьте разрыхлитель.

Выложите смесь в подготовленные формочки. Выпекайте в течение 25 минут. Подавайте со сливками или мороженым.