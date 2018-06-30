Как приготовить испанский чесночный суп

Чесночный суп с истинно средиземноморским духом не требует больших усилий и может стать вашим личным кулинарным шедевром. Вам понадобится: 2 ст.л. оливкового масла 8 больших зубчиков чеснока, измельчить 1 чашка нарезанного кубиками черствого хлеба, корку удалить 1/2 ч.л. копченой паприки 6 чашек воды 2 ч.л. соли 4 лавровых листа 3 яйца, хорошо взбить

Довести до кипения воду с добавлением лавровых листьев и 2 столовых ложек соли.

Как вода закипит, убавить огонь и оставить кастрюлю на плите при медленном кипении.

В небольшой кастрюле разогреть масло.

Добавить чеснок и готовить до появления аромата, при этом следить за тем, чтобы он не начал менять цвет, около 5 минут.

Добавить хлебные кубики.

Готовить, помешивая, не давая чесноку подгореть, около 2-3 минут.

Добавить паприку и перемешать.

Влить кипящую воду с лавровыми листьями. Варить на медленном огне в течение 20 минут.

По вкусу приправить солью. Удалить лавровый лист.

Помешивая суп, медленно добавить взбитые яйца в кастрюлю. Перемешать.

Подавать сразу же.