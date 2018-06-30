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Как приготовить испанский чесночный суп
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Как приготовить испанский чесночный суп 

Steaklovers.ru 2 часа назад
Фото: Steaklovers.ru
Чесночный суп с истинно средиземноморским духом не требует больших усилий и может стать вашим личным кулинарным шедевром. Вам понадобится: 2 ст.л. оливкового масла 8 больших зубчиков чеснока, измельчить 1 чашка нарезанного кубиками черствого хлеба, корку удалить 1/2 ч.л. копченой паприки 6 чашек воды 2 ч.л. соли 4 лавровых листа 3 яйца, хорошо взбить
Довести до кипения воду с добавлением лавровых листьев и 2 столовых ложек соли.
Как вода закипит, убавить огонь и оставить кастрюлю на плите при медленном кипении.
В небольшой кастрюле разогреть масло.
Добавить чеснок и готовить до появления аромата, при этом следить за тем, чтобы он не начал менять цвет, около 5 минут.
Добавить хлебные кубики.
Готовить, помешивая, не давая чесноку подгореть, около 2-3 минут.
Добавить паприку и перемешать.
Влить кипящую воду с лавровыми листьями. Варить на медленном огне в течение 20 минут.
По вкусу приправить солью. Удалить лавровый лист.
Помешивая суп, медленно добавить взбитые яйца в кастрюлю. Перемешать.
Подавать сразу же.
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