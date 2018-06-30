Равиоли с индейкой

Итальянские «пельмени» с сочной начинкой из индейки.

Ингредиенты

Мясо индейки 150 г тертый пармезан 2 ст. л.

хлебные крошки 1 ст. л.

петрушка (листья) 1 ст. л.

яйца 2 шт соль по вкусу

черный перец по вкусу

мука 200 г оливковое масло по вкусу

Способ приготовления

Замесите крутое тесто из муки, 1 яйца, теплой воды, оливкового масла и соли. Хорошо вымесите и оставьте на 30 минут, затем еще раз вымесите и тонко раскатайте. Нарежьте фигурным ножом на одинаковые прямоугольники или треугольники.

Время готовки45 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская

Для начинки индейку превратите в фарш с помощью кухонного комбайна или мясорубки. Добавьте сыр, хлебные крошки, измельченную петрушку, яйцо, соль и перец.

Выложите начинку ложкой на заготовки для равиоли. Слегка смажьте края водой и накройте оставшимися кусочками теста. Прижмите края.

Отварите равиоли в подсоленной воде около 3-5 минут. Затем слейте воду и разложите равиоли по тарелкам. Полейте сметаной или сливками, посыпьте тертым сыром или зеленью. Подавайте сразу.