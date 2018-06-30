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Равиоли с индейкой
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Равиоли с индейкой 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Итальянские «пельмени» с сочной начинкой из индейки.
Ингредиенты
Мясо индейки 150 г  тертый пармезан 2 ст. л.
хлебные крошки 1 ст. л.
петрушка (листья) 1 ст. л.
яйца 2 шт  соль по вкусу
черный перец по вкусу
мука 200 г  оливковое масло по вкусу
Способ приготовления
Замесите крутое тесто из муки, 1 яйца, теплой воды, оливкового масла и соли. Хорошо вымесите и оставьте на 30 минут, затем еще раз вымесите и тонко раскатайте. Нарежьте фигурным ножом на одинаковые прямоугольники или треугольники.
Время готовки45 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская
Для начинки индейку превратите в фарш с помощью кухонного комбайна или мясорубки. Добавьте сыр, хлебные крошки, измельченную петрушку, яйцо, соль и перец.
Выложите начинку ложкой на заготовки для равиоли. Слегка смажьте края водой и накройте оставшимися кусочками теста. Прижмите края.
Отварите равиоли в подсоленной воде около 3-5 минут. Затем слейте воду и разложите равиоли по тарелкам. Полейте сметаной или сливками, посыпьте тертым сыром или зеленью. Подавайте сразу.
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