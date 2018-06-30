В сезон ягод самое время приготовить из них вкусные десерты. Так, например, гренки с творожным сыром и земляникой станут прекрасным началом дня. Подайте их на завтрак своей семье и увидите восторг в глазах домочадцев. Лето должно быть сладким!
Гренки «Ягодная полянка»/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
На 2 порции:
4 ломтика пшеничного хлеба для тостов,
50 г сливочного масла,
100 г творожного сыра,
1 ст. ложка сахара,
200 г земляники.
Приготовление:
С ломтиков хлеба для тостов срезать корочки и нарезать тосты треугольниками. В сковороде с антипригарным покрытием порциями распускать сливочное масло и поджаривать гренки с обеих сторон до золотистого цвета.
Отложить немного земляники (можно взять другую сезонную ягоду) для украшения, а оставшуюся тщательно растереть с творожным сыром и сахаром. Выложить в кондитерский мешок и выпустить на гренки. Посыпать ягодами земляники и подать на стол с молоком, кофе по-венски или какао.
Время приготовления: 20 минут. В одной порции 200 ккал. Белки — 15 г, жиры — 10 г, углеводы — 13 г.