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Земляничный завтрак с гренками — лето должно быть вкусным
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Земляничный завтрак с гренками — лето должно быть вкусным 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
В сезон ягод самое время приготовить из них вкусные десерты. Так, например, гренки с творожным сыром и земляникой станут прекрасным началом дня. Подайте их на завтрак своей семье и увидите восторг в глазах домочадцев. Лето должно быть сладким!
Гренки «Ягодная полянка»/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
На 2 порции:
4 ломтика пшеничного хлеба для тостов,
50 г сливочного масла,
100 г творожного сыра,
1 ст. ложка сахара,
200 г земляники.
Приготовление:
С ломтиков хлеба для тостов срезать корочки и нарезать тосты треугольниками. В сковороде с антипригарным покрытием порциями распускать сливочное масло и поджаривать гренки с обеих сторон до золотистого цвета.
Отложить немного земляники (можно взять другую сезонную ягоду) для украшения, а оставшуюся тщательно растереть с творожным сыром и сахаром. Выложить в кондитерский мешок и выпустить на гренки. Посыпать ягодами земляники и подать на стол с молоком, кофе по-венски или какао.
Время приготовления: 20 минут. В одной порции 200 ккал. Белки — 15 г, жиры — 10 г, углеводы — 13 г.
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