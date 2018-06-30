Земляничный завтрак с гренками — лето должно быть вкусным

В сезон ягод самое время приготовить из них вкусные десерты. Так, например, гренки с творожным сыром и земляникой станут прекрасным началом дня. Подайте их на завтрак своей семье и увидите восторг в глазах домочадцев. Лето должно быть сладким!

Понадобится:

На 2 порции:

4 ломтика пшеничного хлеба для тостов,

50 г сливочного масла,

100 г творожного сыра,

1 ст. ложка сахара,

200 г земляники.

Приготовление:

С ломтиков хлеба для тостов срезать корочки и нарезать тосты треугольниками. В сковороде с антипригарным покрытием порциями распускать сливочное масло и поджаривать гренки с обеих сторон до золотистого цвета.

Отложить немного земляники (можно взять другую сезонную ягоду) для украшения, а оставшуюся тщательно растереть с творожным сыром и сахаром. Выложить в кондитерский мешок и выпустить на гренки. Посыпать ягодами земляники и подать на стол с молоком, кофе по-венски или какао.

Время приготовления: 20 минут. В одной порции 200 ккал. Белки — 15 г, жиры — 10 г, углеводы — 13 г.