Ананасовая запеканка

Необычное блюдо на десерт — запеканка из ананасов с крошкой и сыром.

Ингредиенты

Консервированные ананасы 3 банки

мука 80 г сахар 200 г сыр чеддер 200 г сливочное масло 200 г крекеры 300 г Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом керамическую форму для запекания.

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

В небольшой емкости смешайте муку, сахар и тертый сыр. Добавьте нарезанные небольшими кусочками ананасы и перемешайте. Выложите полученную смесь в подготовленную форму.

Крекеры измельчите в крошку. Добавьте растопленное масло и перемешайте. Выложите сверху на ананасовую смесь. Поместите в духовку на 30 минут. Подавайте теплой.