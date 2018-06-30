Ещё
Ананасовая запеканка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ананасовая запеканка 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Необычное блюдо на десерт — запеканка из ананасов с крошкой и сыром.
Ингредиенты
Консервированные ананасы 3 банки
мука 80 г  сахар 200 г  сыр чеддер 200 г  сливочное масло 200 г  крекеры 300 г  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом керамическую форму для запекания.
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
В небольшой емкости смешайте муку, сахар и тертый сыр. Добавьте нарезанные небольшими кусочками ананасы и перемешайте. Выложите полученную смесь в подготовленную форму.
Крекеры измельчите в крошку. Добавьте растопленное масло и перемешайте. Выложите сверху на ананасовую смесь. Поместите в духовку на 30 минут. Подавайте теплой.
Карельские вести: последние новости
Равиоли с индейкой Пицца с говядиной Апельсиновый щербет
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужской взгляд: «Просил переспать — получи»16
Тест: кем вы были в прошлой жизни22
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Исчезающие бикини: мода для храбрых63
Боня похвасталась идеальной фигурой в купальнике6
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение