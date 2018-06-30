Пицца с говядиной

Лучшее блюдо для выходного дня — пицца для всей семьи!

Ингредиенты

Основы для пиццы 2 шт моцарелла 450 г говядина 300 г лук 2 шт голубой сыр 100 г томатный соус по вкусу

оливковое масло для жарки

Способ приготовления

Говядину тонко нарежьте, посолите и поперчите с двух сторон. Разогрейте немного оливкового масла в сковороде и обжарьте мясо до готовности с двух сторон. Затем охладите и нарежьте небольшими кубиками.

Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

Тем временем разогрейте в другой сковороде немного масла. Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте до золотистого цвета.

Основы для пиццы смажьте томатным соусом. Посыпьте 300 г тертой моцареллы. Сверху выложите мясо, обжаренный лук и раскрошенный голубой сыр. Посыпьте оставшейся моцареллой. Выпекайте в разогретой до 210 градусов духовке в течение 7-10 минут.