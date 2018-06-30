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Пицца с говядиной
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Пицца с говядиной 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Лучшее блюдо для выходного дня — пицца для всей семьи!
Ингредиенты
Основы для пиццы 2 шт  моцарелла 450 г  говядина 300 г  лук 2 шт  голубой сыр 100 г  томатный соус по вкусу
оливковое масло для жарки
Способ приготовления
Говядину тонко нарежьте, посолите и поперчите с двух сторон. Разогрейте немного оливкового масла в сковороде и обжарьте мясо до готовности с двух сторон. Затем охладите и нарежьте небольшими кубиками.
Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Тем временем разогрейте в другой сковороде немного масла. Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте до золотистого цвета.
Основы для пиццы смажьте томатным соусом. Посыпьте 300 г тертой моцареллы. Сверху выложите мясо, обжаренный лук и раскрошенный голубой сыр. Посыпьте оставшейся моцареллой. Выпекайте в разогретой до 210 градусов духовке в течение 7-10 минут.
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