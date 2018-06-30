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Апельсиновый щербет
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Апельсиновый щербет 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Апельсиновый щербет или сорбет — это почти мороженое, холодный освежающий десерт из свежего апельсинового сока и взбитых белков.
Ингредиенты
Апельсины 6 шт  лимон 1 шт  сахар 200 г  ванильный сахар 1 упаковка
яичные белки 2 шт  ликер Grand Mariner 1 ст. л.
вода 100 мл  Способ приготовления
Белки взбейте в крутую пену. Смешайте сок 6 апельсинов и лимона. Добавьте 150 г сахара, ванильный сахар и ликер. Все хорошо перемешайте, добавьте белки и снова аккуратно перемешайте. Полученную смесь влейте в небольшой противень и поместите в морозилку, пока смесь не начнет затвердевать. Затем быстро взбейте с помощью блендера и снова поместите в морозилку до полного застывания.
Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская
С двух апельсинов очень тонко срежьте цедру и нарежьте ее на тонкие полоски. Сложите цедру в кастрюлю, залейте водой и варите в течение 1 часа. В отдельной кастрюльке смешайте 100 мл воды и 50 г сахара. Сварите сироп на медленном огне. Добавьте апельсиновую цедру и варите около 10 минут. Затем выньте и остудите.
Подавайте щербет с кусочками засахаренной цедры.
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