Апельсиновый щербет

Апельсиновый щербет или сорбет — это почти мороженое, холодный освежающий десерт из свежего апельсинового сока и взбитых белков.

Ингредиенты

Апельсины 6 шт лимон 1 шт сахар 200 г ванильный сахар 1 упаковка

яичные белки 2 шт ликер Grand Mariner 1 ст. л.

вода 100 мл Способ приготовления

Белки взбейте в крутую пену. Смешайте сок 6 апельсинов и лимона. Добавьте 150 г сахара, ванильный сахар и ликер. Все хорошо перемешайте, добавьте белки и снова аккуратно перемешайте. Полученную смесь влейте в небольшой противень и поместите в морозилку, пока смесь не начнет затвердевать. Затем быстро взбейте с помощью блендера и снова поместите в морозилку до полного застывания.

Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская

С двух апельсинов очень тонко срежьте цедру и нарежьте ее на тонкие полоски. Сложите цедру в кастрюлю, залейте водой и варите в течение 1 часа. В отдельной кастрюльке смешайте 100 мл воды и 50 г сахара. Сварите сироп на медленном огне. Добавьте апельсиновую цедру и варите около 10 минут. Затем выньте и остудите.

Подавайте щербет с кусочками засахаренной цедры.