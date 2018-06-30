Панини с тунцом и сыром

Горячие итальянские сэндвичи с начинкой из тунца с каперсами и сыром.

Ингредиенты

Консервированный тунец 1 банка (200 г)

майонез (легкий) 2 ст. л.

корнишоны 2-3 шт каперсы 1 ст. л.

сыр чеддер 50 г зерновой хлеб 4 ломтика

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

Из консервов слейте жидкость, сложите тунца в миску и разомните вилкой. корнишоны мелко нарежьте и добавьте к рыбе. Затем добавьте каперсы, майонез, тертый сыр и перец. Тщательно перемешайте все вместе.

Полученную смесь выложите на два ломтика хлеба и накройте оставшимися двумя ломтиками. Обжарьте панини с двух сторон на сковороде, положив сверху груз, или используйте бутербродницу. Подавайте немедленно.