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Панини с тунцом и сыром
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Панини с тунцом и сыром 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Горячие итальянские сэндвичи с начинкой из тунца с каперсами и сыром.
Ингредиенты
Консервированный тунец 1 банка (200 г)
майонез (легкий) 2 ст. л.
корнишоны 2-3 шт  каперсы 1 ст. л.
сыр чеддер 50 г  зерновой хлеб 4 ломтика
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Из консервов слейте жидкость, сложите тунца в миску и разомните вилкой. корнишоны мелко нарежьте и добавьте к рыбе. Затем добавьте каперсы, майонез, тертый сыр и перец. Тщательно перемешайте все вместе.
Полученную смесь выложите на два ломтика хлеба и накройте оставшимися двумя ломтиками. Обжарьте панини с двух сторон на сковороде, положив сверху груз, или используйте бутербродницу. Подавайте немедленно.
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