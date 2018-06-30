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Жареные бананы
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Жареные бананы 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Жареные бананы с нежным сливочным соусом — очень простой десерт, который вы можете приготовить в любой день, независимо от времени года.
Ингредиенты
Бананы 1,5 кг  сливочное масло 50 г  сливки 100 мл  сахар 70 г  Способ приготовления
Бананы очистите и разрежьте каждый сначала поперек, затем вдоль, чтобы получилось 4 части.
Время готовки15 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Растопите сливочное масло в сковороде. Выложите на нее бананы в один слой. Обжарьте с двух сторон до румяной корочки. Повторите с оставшимися бананами.
Тем временем разогрейте сливки в небольшой кастрюльке. Добавьте сахар и сварите сироп.
Готовые бананы выложите на тарелку, полейте сиропом и сразу подавайте. При желании можно посыпать их корицей или сахарной пудрой, добавить орехи или мороженое.
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