Жареные бананы

Жареные бананы с нежным сливочным соусом — очень простой десерт, который вы можете приготовить в любой день, независимо от времени года.

Ингредиенты

Бананы 1,5 кг сливочное масло 50 г сливки 100 мл сахар 70 г Способ приготовления

Бананы очистите и разрежьте каждый сначала поперек, затем вдоль, чтобы получилось 4 части.

Время готовки15 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Растопите сливочное масло в сковороде. Выложите на нее бананы в один слой. Обжарьте с двух сторон до румяной корочки. Повторите с оставшимися бананами.

Тем временем разогрейте сливки в небольшой кастрюльке. Добавьте сахар и сварите сироп.

Готовые бананы выложите на тарелку, полейте сиропом и сразу подавайте. При желании можно посыпать их корицей или сахарной пудрой, добавить орехи или мороженое.