Буррито с фасолью и сыром

Устройте себе завтрак по-мексикански с традиционным блюдом!

Ингредиенты

Томатный соус 125 мл вода 40 мл порошок чили 1 щепотка

молотый кумин 1 ч. л.

соль по вкусу

паприка 1 ст. л.

кайенский перец 1 щепотка

сахар 1 щепотка

винный уксус 1 ст. л.

рис 200 г консервированная фасоль 400 г тортильи 6 шт сыр чеддер 170 г Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМексиканская

Влейте соус на сковороду. Добавьте воду, специи, сахар и уксус. Поместите на сковороду, доведите до кипения, уменьшите огонь и готовьте примерно 10-15 минут, пока соус не загустеет.

Отварите рис в подсоленной воде до мягкости. Добавьте фасоль и рис, перемешайте и разогрейте на среднем огне.

Разогрейте сухую сковороду и разогрейте тортильи с каждой стороны. На теплые тортильи выложите смесь риса и фасоли, посыпьте тертым сыром. Сверните конвертиками. Подавайте сразу.