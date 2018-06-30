Буррито с фасолью и сыром 

Устройте себе завтрак по-мексикански с традиционным блюдом!
Ингредиенты
Томатный соус 125 мл вода 40 мл порошок чили 1 щепотка
молотый кумин 1 ч. л.
соль по вкусу
паприка 1 ст. л.
кайенский перец 1 щепотка
сахар 1 щепотка
винный уксус 1 ст. л.
рис 200 г консервированная фасоль 400 г тортильи 6 шт сыр чеддер 170 г Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМексиканская
Влейте соус на сковороду. Добавьте воду, специи, сахар и уксус. Поместите на сковороду, доведите до кипения, уменьшите огонь и готовьте примерно 10-15 минут, пока соус не загустеет.
Отварите рис в подсоленной воде до мягкости. Добавьте фасоль и рис, перемешайте и разогрейте на среднем огне.
Разогрейте сухую сковороду и разогрейте тортильи с каждой стороны. На теплые тортильи выложите смесь риса и фасоли, посыпьте тертым сыром. Сверните конвертиками. Подавайте сразу.