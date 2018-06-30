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Пирог с курицей и болгарским перцем
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Пирог с курицей и болгарским перцем 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Горячий ароматный пирог с начинкой из курицы, сметаны и болгарского перца.
Ингредиенты
Сливочное масло 75 г  соль 0,5 ч. л.
ржаная мука 170 г  вода 1-2 ст. л.
лук 1 шт  сушеный орегано по вкусу
вареная курица 150 г  сметана 250 мл  молоко 3 ст. л.
яйца 2 шт  тертый сыр по вкусу
болгарский перец 1-2 шт  соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Холодное масло нарежьте маленькими кубиками. Перетрите в крошку вместе с мукой и солью. Добавьте немного воды и быстро замесите тесто. Выложите его в форму, разровняйте по дну и бортам. Выпекайте около 10 минут.
Тем временем разогрейте в сковороде немного масла и потушите тонко нарезанный лук вместе с орегано.
Смешайте сметану с молоком, яйцами и тушеным луком. Посолите и поперчите. Курицу нарежьте маленькими кубиками и выложите на готовый корж. Сверху залейте сметанной смесью. Сверху выложите нарезанный кольцами перец. Выпекайте около 20 минут. Подавайте теплым.
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