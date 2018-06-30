Пирог с курицей и болгарским перцем

Горячий ароматный пирог с начинкой из курицы, сметаны и болгарского перца.

Ингредиенты

Сливочное масло 75 г соль 0,5 ч. л.

ржаная мука 170 г вода 1-2 ст. л.

лук 1 шт сушеный орегано по вкусу

вареная курица 150 г сметана 250 мл молоко 3 ст. л.

яйца 2 шт тертый сыр по вкусу

болгарский перец 1-2 шт соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Холодное масло нарежьте маленькими кубиками. Перетрите в крошку вместе с мукой и солью. Добавьте немного воды и быстро замесите тесто. Выложите его в форму, разровняйте по дну и бортам. Выпекайте около 10 минут.

Тем временем разогрейте в сковороде немного масла и потушите тонко нарезанный лук вместе с орегано.

Смешайте сметану с молоком, яйцами и тушеным луком. Посолите и поперчите. Курицу нарежьте маленькими кубиками и выложите на готовый корж. Сверху залейте сметанной смесью. Сверху выложите нарезанный кольцами перец. Выпекайте около 20 минут. Подавайте теплым.