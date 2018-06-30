Клубничный крамбль с овсянкой

Если вы любите клубнику, сейчас самое время приготовить это необычное, но очень вкусное и полезное блюдо — сочная клубника под хрустящей корочкой из овсянки.

Ингредиенты

Клубника 400 г сахар 1 ст. л.

лимонный сок 0,5 ст. л.

овсянка 70 г миндаль 50 г коричневый сахар 1 ст. л.

мед 1 ст. л.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Время готовки45 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Клубнику помойте, удалите хвостики и разрежьте ягоды на четвертинки. Сложите в салатник, добавьте белый сахар и лимонный сок, перемешайте. Выложите в керамическую форму для запекания.

Тем временем смешайте овсянку, измельченный миндаль, коричневый сахар и мед. Полученную смесь выложите сверху на клубнику. Выпекайте в течение 20-30 минут. Подавайте теплым с мороженым или взбитыми сливками.