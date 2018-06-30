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Клубничный крамбль с овсянкой
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Клубничный крамбль с овсянкой 

Карельские вести 56 минут назад
Если вы любите клубнику, сейчас самое время приготовить это необычное, но очень вкусное и полезное блюдо — сочная клубника под хрустящей корочкой из овсянки.
Ингредиенты
Клубника 400 г  сахар 1 ст. л.
лимонный сок 0,5 ст. л.
овсянка 70 г  миндаль 50 г  коричневый сахар 1 ст. л.
мед 1 ст. л.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Время готовки45 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Клубнику помойте, удалите хвостики и разрежьте ягоды на четвертинки. Сложите в салатник, добавьте белый сахар и лимонный сок, перемешайте. Выложите в керамическую форму для запекания.
Тем временем смешайте овсянку, измельченный миндаль, коричневый сахар и мед. Полученную смесь выложите сверху на клубнику. Выпекайте в течение 20-30 минут. Подавайте теплым с мороженым или взбитыми сливками.
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