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Варенье из айвы
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Варенье из айвы 

Карельские вести 36 минут назад
Фото: Карельские вести
Айва — волшебный фрукт, вкусный, терпкий и ароматный, который во время приготовления приобретает очень красивый цвет. Попробуйте приготовить вкуснейшее варенье из айвы.
Ингредиенты
Айва 1 кг  сахар 5 стаканов
вода 5 стаканов
Способ приготовления
Айву хорошо помойте, сложите в большую кастрюлю и залейте водой, чтобы она покрыла плоды. Доведите до кипения и варите около 10 минут. Затем быстро переложите айву в холодную воду и очистите от кожуры. Разрежьте плоды на четвертинки и удалите сердцевины.
Время готовки4 ч Количество персон5 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Приготовьте сироп из воды, в которой варилась айва, и сахара. Сиропом залейте нарезанные плоды и оставьте на 3-4 часа. Затем поместите на огонь, доедите до кипения и варите около 5-8 минут. Снимите с огня и оставьте на 8-10 часов. Повторите 3-4 раза. Разлейте варенье по стерилизованным банкам.
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