Варенье из айвы

Айва — волшебный фрукт, вкусный, терпкий и ароматный, который во время приготовления приобретает очень красивый цвет. Попробуйте приготовить вкуснейшее варенье из айвы.

Ингредиенты

Айва 1 кг сахар 5 стаканов

вода 5 стаканов

Способ приготовления

Айву хорошо помойте, сложите в большую кастрюлю и залейте водой, чтобы она покрыла плоды. Доведите до кипения и варите около 10 минут. Затем быстро переложите айву в холодную воду и очистите от кожуры. Разрежьте плоды на четвертинки и удалите сердцевины.

Время готовки4 ч Количество персон5 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Приготовьте сироп из воды, в которой варилась айва, и сахара. Сиропом залейте нарезанные плоды и оставьте на 3-4 часа. Затем поместите на огонь, доедите до кипения и варите около 5-8 минут. Снимите с огня и оставьте на 8-10 часов. Повторите 3-4 раза. Разлейте варенье по стерилизованным банкам.