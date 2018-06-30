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Чеддер своими руками: как в белорусской глубинке делают английский сыр
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Чеддер своими руками: как в белорусской глубинке делают английский сыр 

Мир24 33 минуты назад
Фото: Мир24
Жители белорусской глубинки научились готовить английские и голландские сыры. Евгений Ковалевич с женой Валентиной из деревни Камень делают моцареллу и чеддер своими руками и угощают родственников и друзей. Продукт получается всегда разный на вкус, передает корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.
Самая маленькая кастрюля для сыра — 15 литров. Но чаще Евгений Ковалевич пользуется 40-литровой. Ради головки ароматного чеддера или гауды готов стоять у плиты по шесть часов. Работает с женой в четыре руки. «Чем меньше молока, тем меньше сыра. А мы любим, когда сыра много», — говорит Евгений Ковалевич.
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Секретов из приготовления сыра не делают: молоко, соль, закваска. Смесь разливают по формам и ставят под пресс. Затем на хранение в погреб. Дольше трех месяцев сыры здесь не задерживаются. «Мы его просто режем и кушаем — не можем дотерпеть. Чем дольше сыр будет храниться, тем лучше. Пока у нас только месячные сыры, выдержанных по полгода, к сожалению, нет», — отмечает Евгений Ковалевич.
Чем дольше сыр созревает, тем он ароматнее. А вкус домашнего чеддера зависит от молока.
«У коровы молоко «на языке» — как накормили, так и надоили. Бывает 15-18 литров. Ранней весной, когда трава сочная, у молока необыкновенный вкус молока. А когда корова стоит под зноем, молоко другое на вкус», — рассказывает Валентина Ковалевич.
Своей коровы у Ковалевичей нет. Сырьем их снабжают родители. А главные ценители домашнего сыра — родственники и друзья.
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