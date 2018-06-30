Рисовая запеканка с сыром

Пикантная запеканка на завтрак из риса с острым перцем и двумя видами сыра.

Ингредиенты

Рис (вареный) 500 г моцарелла 200 г плавленый сыр 150 г сметана 120 мл перец чили 2 шт красный лук 1 шт оливковое масло 2 ст. л.

чеснок 2 зубчика

соль 1 ч. л.

черный перец 1 ч. л.

молотый кумин 1 ч. л.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко

Разогрейте масло в сковороде. Добавьте мелко нарезанный перец, жарьте около 2 минут. Затем добавьте нарезанный кубиками лук, потушите в течение 4-5 минут. Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще около 2 минут. Посолите, поперчите, добавьте кумин. Перемешайте и снимите с огня.

Когда овощная смесь остынет, превратите ее в однородное пюре с помощью блендера или кухонного комбайна. Переложите в большую миску.

Добавьте рис, тертую моцареллу и сметану. Тщательно перемешайте. Выложите смесь в керамическую или стеклянную форму для запекания, сверху посыпьте тертым плавленым сыром.

Запекайте около 30 минут. Подавайте сразу.