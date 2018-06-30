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Рисовая запеканка с сыром
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Рисовая запеканка с сыром 

Карельские вести 25 минут назад
Фото: Карельские вести
Пикантная запеканка на завтрак из риса с острым перцем и двумя видами сыра.
Ингредиенты
Рис (вареный) 500 г  моцарелла 200 г  плавленый сыр 150 г  сметана 120 мл  перец чили 2 шт  красный лук 1 шт  оливковое масло 2 ст. л.
чеснок 2 зубчика
соль 1 ч. л.
черный перец 1 ч. л.
молотый кумин 1 ч. л.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко
Разогрейте масло в сковороде. Добавьте мелко нарезанный перец, жарьте около 2 минут. Затем добавьте нарезанный кубиками лук, потушите в течение 4-5 минут. Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще около 2 минут. Посолите, поперчите, добавьте кумин. Перемешайте и снимите с огня.
Когда овощная смесь остынет, превратите ее в однородное пюре с помощью блендера или кухонного комбайна. Переложите в большую миску.
Добавьте рис, тертую моцареллу и сметану. Тщательно перемешайте. Выложите смесь в керамическую или стеклянную форму для запекания, сверху посыпьте тертым плавленым сыром.
Запекайте около 30 минут. Подавайте сразу.
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