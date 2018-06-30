Бисквитный пирог с вишнями

Нежный, легкий и воздушный бисквитный пирог с начинкой из вишен — идеальный десерт для всей семьи в выходной день.

Ингредиенты

Мука 250 г сахар 300 г яйца 4 шт соль 1 щепотка

вишни 200 г грецкие орехи 30 г ваниль по вкусу

Способ приготовления

Взбейте яйца в крепкую пену, понемногу добавляйте сахар, продолжая взбивать, пока он полностью не растворится, а масса не увеличится в объеме. Добавьте соль и муку, взбейте до однородности.

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Форму для выпечки застелите бумагой, смажьте маслом и посыпьте сухарями. Влейте в нее половину теста, сверху выложите вишни и залейте оставшимся тестом. Сверху посыпьте измельченными орехами. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки.