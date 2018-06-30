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Бисквитный пирог с вишнями
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Бисквитный пирог с вишнями 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Нежный, легкий и воздушный бисквитный пирог с начинкой из вишен — идеальный десерт для всей семьи в выходной день.
Ингредиенты
Мука 250 г  сахар 300 г  яйца 4 шт  соль 1 щепотка
вишни 200 г  грецкие орехи 30 г  ваниль по вкусу
Способ приготовления
Взбейте яйца в крепкую пену, понемногу добавляйте сахар, продолжая взбивать, пока он полностью не растворится, а масса не увеличится в объеме. Добавьте соль и муку, взбейте до однородности.
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Форму для выпечки застелите бумагой, смажьте маслом и посыпьте сухарями. Влейте в нее половину теста, сверху выложите вишни и залейте оставшимся тестом. Сверху посыпьте измельченными орехами. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки.
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