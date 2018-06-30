Овсянка с хурмой 

Идеальное блюдо для завтрака, дополненное сочной хурмой.
Ингредиенты
Овсянка 50 г банан 1 шт молоко 120 мл вода 120 мл корица 1 ч. л.
хурма 1 шт сушеная клюква по вкусу
кокосовая стружка по вкусу
мята для украшения
Способ приготовления
Овсянку смешайте с молоком, водой и корицей. Поместите на огонь, доведите до кипения и варите на небольшом огне около 5 минут.
Время готовки15 мин Количество персон1 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская
Тем временем разомните банан вилкой, затем вмешайте его в овсянку, тщательно взбивая вилкой. Хурму разрежьте пополам. Половину нарежьте кубиками и вмешайте в овсянку. Готовьте еще около 1 минуты.
Выложите овсянку в тарелку, посыпьте сушеной клюквой и кокосовой стружкой. Вторую половинку хурмы нарежьте дольками и выложите сверху. Украсьте мятой.