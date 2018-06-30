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Овсянка с хурмой
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Овсянка с хурмой 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Идеальное блюдо для завтрака, дополненное сочной хурмой.
Ингредиенты
Овсянка 50 г  банан 1 шт  молоко 120 мл  вода 120 мл  корица 1 ч. л.
хурма 1 шт  сушеная клюква по вкусу
кокосовая стружка по вкусу
мята для украшения
Способ приготовления
Овсянку смешайте с молоком, водой и корицей. Поместите на огонь, доведите до кипения и варите на небольшом огне около 5 минут.
Время готовки15 мин Количество персон1 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская
Тем временем разомните банан вилкой, затем вмешайте его в овсянку, тщательно взбивая вилкой. Хурму разрежьте пополам. Половину нарежьте кубиками и вмешайте в овсянку. Готовьте еще около 1 минуты.
Выложите овсянку в тарелку, посыпьте сушеной клюквой и кокосовой стружкой. Вторую половинку хурмы нарежьте дольками и выложите сверху. Украсьте мятой.
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