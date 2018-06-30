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Торт-мороженое с малиной
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Торт-мороженое с малиной 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Настоящий зимний десерт из мороженого, замороженной малины и фисташек.
Ингредиенты
Ванильное мороженое 1,5 кг  имбирное печенье 300 г  сливочное масло 50 г  замороженная малина 200 г  инжир 6 шт  фисташки 8 шт  Способ приготовления
Слегка размягчите мороженое, оставив его при комнатной температуре на 10-15 минут.
Время готовки4 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Тем временем измельчите печенье в блендере. Добавьте растопленное масло и тщательно перемешайте. Выложите полученную смесь в разъемную форму, смазанную маслом, и хорошо прижмите.
В большой миске смешайте мороженое, 200 г малины и нарезанный инжир. Выложите в форму на основу из печенья и разровняйте верх. Сверху украсьте оставшейся малиной. Поместите в морозилку на 3-8 часов. Перед подачей ненадолго опустите форму с тортом в миску, наполовину заполненную теплой водой. Посыпьте торт фисташками и подавайте сразу.
Фото: Pinterest
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