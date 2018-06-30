Торт-мороженое с малиной

Настоящий зимний десерт из мороженого, замороженной малины и фисташек.

Ингредиенты

Ванильное мороженое 1,5 кг имбирное печенье 300 г сливочное масло 50 г замороженная малина 200 г инжир 6 шт фисташки 8 шт Способ приготовления

Слегка размягчите мороженое, оставив его при комнатной температуре на 10-15 минут.

Время готовки4 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Тем временем измельчите печенье в блендере. Добавьте растопленное масло и тщательно перемешайте. Выложите полученную смесь в разъемную форму, смазанную маслом, и хорошо прижмите.

В большой миске смешайте мороженое, 200 г малины и нарезанный инжир. Выложите в форму на основу из печенья и разровняйте верх. Сверху украсьте оставшейся малиной. Поместите в морозилку на 3-8 часов. Перед подачей ненадолго опустите форму с тортом в миску, наполовину заполненную теплой водой. Посыпьте торт фисташками и подавайте сразу.

Фото: Pinterest