Мороженица, отделитель желтков, кружка для капучино: лучшие гаджеты для современной хозяйки

1. Мороженица готовит вкусное мороженое за 15 минут

Цена: от 1300 до 75 000 руб.

С мороженицей вы самостоятельно подбираете составляющие любимого продукта. Захотели — добавили фрукты, ягоды, орехи, шоколад или варенье. Передумали — убрали. Но даже не это самое главное.

Мороженое здесь можно приготовить из безлактозного молока, если у ребенка непереносимость лактозы. В магазинах хоть и представлен огромный ассортимент холодного лакомства, но найти антиаллергенный не так-то просто. Плюс домашнее мороженое полезнее покупного, которое состоит из химических порошков и ароматизаторов.

Принцип действия: аппарат одновременно перемешивает смесь и охлаждает ее. Поэтому мороженое равномерно промерзает без кристалликов льда и приобретает мягкую консистенцию.

2. Машинка для приготовления роллов позволяет сэкономить

Цена: от 200 до 3 000 руб.

Экономить деньги можно и вкусно! Просто покупаете самые необходимые гаджеты — и готовите сами. Хоть машинка для роллов и не самая нужная в доме вещь, но весьма современная! Цены на нее варьируются от 200 до 3 000 рублей, тогда как сет классической «Филадельфии», запеченных с лососем-терияки и с цыпленком роллов, обойдется в 700 рублей. А еще доставка. Экономия получается значительная! Этот гаджет делает аккуратные роллы — не отличить от покупных.

Принцип действия: на лист из водорослей нори нужно положить рис и желаемые ингредиенты: семгу, творожный сыр, авокадо, огурец. Теперь кладем все это в машинку для закручивания роллов. Она прессует начинку в виде колбаски — вам останется только нарезать этот рулет на порционные кусочки. С устройством справится даже начинающий кулинар.

3. Распылитель лимонного сока дает витамины

Цена: от 100 до 900 руб.

С таким гаджетом у вас не будет авитаминоза ни зимой, ни летом! Лимонный сок можно добавлять в мясо, в салаты и спрыскивать им выпечку. Блюдо приобретет кислинку, а вы — здоровье на круглый год.

Принцип действия: устройство вкручивается в лимон, с которого предварительно срезается верхушка.

4. Отделитель желтка облегчит труды

Цена: от 100 до 900 руб.

Употребляете только белки? Наверное, вы спортсменка или просто тщательно следите за своим питанием. Тогда этот гаджет просто находка для вас. Целыми и невредимыми останутся как белки, так и желтки, которые не растекутся и останутся в резиновой груше. Их тоже можно пустить в дело — приготовить крем-брюле (вкуснятина невероятная!)

Принцип действия: похож на использование медицинской пипетки. Из груши нажатием выдавливаем воздух, носик-насадку аккуратно подносим к желтку и плавно ослабляем нажатие. Желток втягивается и оказывается внутри отделителя, откуда извлекается снова легким нажатием. На все уходит минута.

5. Кружка взбивает напиток и сохраняет его горячим

Цена: от 400 до 800 руб.

Ходить с кружкой кофе по городу сегодня очень модно. А тут своя, да еще и готовит сама (взбивает пену для капучино) — вам не придется каждое утро забегать в кофейню. Причем такая кружка стоит совсем недорого. Хорошая идея для подарка. При помощи встроенного вентилятора-миксера девайс также взбивает яйца для омлета, размешивает сахар, готовит бульон.

Принцип действия: с нажатием на кнопку заводится моторчик на дне — и содержимое начинает растворяться. Чтобы жидкость не расплескалась, предусмотрена плотная крышка-непроливайка с отверстием для питья. Кружка с корпусом из нержавеющего материала сохранит напиток горячим, так как имеет двойные стенки.

6. Маринатор снизит время маринования с 8 часов до 9 минут

Цена: от 1 900 до 4 500 руб.

Вакуумный маринатор — еще один новый гаджет для кухни. Под действием вакуума за короткий срок пищевые волокна значительно увеличиваются в объеме — маринад впитывается в продукты. Замаринованные шашлыки, рыба, грибы, малосольные огурцы, капуста и салаты — просто объедение!

Принцип действия: продукты и маринад загружают во вращающийся контейнер. Ингредиенты равномерно перемешиваются — и уже через несколько минут можно переходить к термообработке блюда.

7. Компактная микроволновая печь экономит кухонное пространство

Цена: от 3 000 до 4 500 руб.

Она никому не помешает на кухне. 40 см в ширину с вместимостью камеры до 20 л — такая маленькая помощница выигрывает у своей старшей сестры, ширина которой 60 см. В функциях мини-печь не проигрывает (как это могло показаться), опции те же. В некоторых моделях есть гриль и функция «мультиповар».

Принцип действия: СВЧ-излучение мгновенно переворачивает молекулы: 5 миллиардов раз в секунду. Поэтому продукты в микроволновой печи разогреваются и готовятся быстрее, чем на плите или в духовке.

Для большой семьи подойдет вариант микроволновой печи побольше. Например, микроволновая печь Smeg имеет множество функций управления и электрический гриль, в котором можно приготовить множество вкусных блюд.

Микроволновая печь Smeg, цена: от 18 880 руб.,

заказать: +7 (495) 269-00-29​

Микроволновая печь Smeg, цена: от 28 510 руб.,

заказать: +7 (495) 269-00-29​

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