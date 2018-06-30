Самые вкусные рецепты лечо на зиму 

Классическое лечо обычно готовится из свежих помидор, с добавлением моркови и перца, дополнительно в состав входит репчатый лук. На зиму такая заготовка готовится многими хозяйками, и существует множество рецептов, по которым получается очень вкусное и ароматное лечо.
Стоит отметить, что существуют очень необычные рецепты этой закуски, в нее иногда добавляют рис и фасоль, но в классическом же варианте в состав входят только свежие овощи и различные специи. Чтобы приготовить такую консервацию, достаточно потратить около часа, зато вкус закуски будет радовать всю осень и зиму.
Классический вариант без уксуса
Рассмотрим наиболее распространенный вариант приготовления лечо, в составе которого присутствует лук и перец, а также свежая морковь и помидоры. Обычно рецепты на зиму включают в себя уксус, но в данном случае этот продукт будет исключен из рецептуры. Ингредиенты указаны в примерном количестве, если необходимо получить больше закуски, то количество компонентов следует увеличить.
yandex_ad_1 Требуемые продукты:
перец салатный — 540 грамм;
лист лавровый — 2 штуки;
морковь свежая — 2 штуки;
соль столовая — по вкусу;
томаты спелые — 550 грамм;
сахарный песок — 2 ложки;
лук репчатый — 1 штука;
растительный жир — 3 ложки.
Способ приготовления:
Для приготовления вкусного овощного салата, следует подобрать спелые и свежие плоды. Так как рецептура не предусматривает уксусную кислоту, следует использовать максимально спелые и свежие томаты, иначе лечо быстро испортится.
Сладкий салатные перец нарезают любой формой, но предпочтительнее широкая соломка. Очень важно не делать кусочки слишком мелкими.
С томатов снимают кожицу, но если времени на такую подготовку плодов нет, можно использовать овощи вместе с кожицей. Помидоры нарезают кусочками, имеющими средний размер.
С моркови снимают кожуру и измельчают овощ с помощью терки среднего размера.
Репчатый лук очищают, после чего измельчают его полукольцами. Можно использовать нарезку кубиком, но они не должны быть слишком крупными.
В сковороду наливают немного растительного жира и прогревают его на небольшом огне.
Добавляют туда репчатый измельченный лук, жарят массу пару минут и отправляют туда же морковь.
Овощной состав постоянно перемешивается, чтобы морковь равномерно потушилась.
Спустя десять минут, в овощную массу добавляют измельченный томат и болгарский перец. Сразу же в состав вводят сахарный песок, немного перца горошком и соль по вкусу. Добавляют лавровые лист.
Оставляют тушить смесь на двадцать пять минут, при этом емкость накрывают крышкой, а огонь убавляют до минимума.
Когда лечо приобретет нужную консистенцию, его переливают в банку и плотно закупоривают. Хранить заготовку лучше в холоде.
Закуска с добавлением чеснока
Стоит приготовить лечо по такому рецепту на зиму. В его состав будет входить белый лук, небольшое количество помидор и перца, а также свежая морковь. Благодаря такому составу, заготовка получается не только очень вкусной, но еще и полезной. В конце варки в лечо добавляют измельченный чеснок, он придает закуске аромат и яркий вкус.
Требуемые ингредиенты:
морковь свежая — 300 грамм;
томат спелый — 3 кг;
чеснок молодой — 1 головка;
сладкий салатный перец — 1,7 кг;
сахарный песок — 1 стакан;
лук репчатый — 350 грамм;
саль столовая — 2 ложки.
Этапы приготовления:
Первым делом подготавливают все овощи, с лука удаляют шелуху, морковь очищают от кожуры, также следует удалить кожицу с томатов.
Сладкий перец измельчают достаточно крупной соломкой, после рубят мелко репчатый лук, томаты пропускают через мясорубку, а морковь измельчают крупной теркой.
Все составляющие перемешиваются в одной кастрюле, не кладется только молодой чеснок. Варят закуску около десяти минут, после вводят сахарный песок и солят лечо по вкусу.
Далее добавляют в закуску измельченный прессом чеснок и варят овощной состав пять минут.
Горячая закуска перекладывается в подготовленные тары, а затем плотно закупоривается крышками.
yandex_ad_2 Рецепт в мультиварке
Можно достаточно просто сделать лечо из помидор в мультиварке, в его состав также будет входить болгарский перец, немного репчатого лука и свежая морковь. Этот рецепт на зиму включается в себя использование кабачков, но можно исключить этот овощ из рецептуры по желанию.
Требуемые продукты:
перец сладкий — 650 грамм;
перец черный — 3 горошины;
кабачок молодой — 300 грамм;
растительный жир — 12 стакана;
томаты свежие — 550 грамм;
лавровый лист — 3 штуки;
свежая морковь — 400 грамм;
соль столовая — 2 ложки;
лук белый — 300 грамм;
сахарный песок — 1,5 ложки;
уксусная эссенция — 0,5 ложки.
Этапы приготовления:
Сначала следует заняться подготовкой овощей, для этого молодой кабачок просто измельчают в виде мелких кубиков.
Свежая морковь измельчается с помощью терки, а белый лук нарезают как можно мельче кубиком.
Сладкий перец нарезают длинными полосками, их ширина должна быть около половины сантиметра.
Все подготовленные компоненты перекладывают в чашу мультиварки.
Спелые томаты избавляют от кожицы и измельчают мясорубкой. После этого томатное пюре переливают к остальным овощам.
Готовят лечо на медленном нагреве около двух часов, за это время объем овощной массы заметно уменьшиться.
Спустя отведенный промежуток времени, к закуске добавляют немного соли и необходимые специи, оставляют тушить еще на пять минут, после чего вводят уксусную кислоту и растительный жир.
Готовая закуска разливается по небольшим банкам, а затем плотно закупоривается крышками. Дополнительно стерилизовать закуску нет необходимости.
Лечо по-болгарски
Каждая хозяйка должна попробовать эту закуску и приготовить ее своими руками. Процесс приготовления отнимает немного времени, основная задача заключается только в подготовке продуктов.
Здесь используется множество добавок, исключать их не стоит, так как они придают особенный аромат и вкус готовому лечо.
Требуемые продукты:
бутоны гвоздики — 4 штуки;
томаты спелые — 3 кг;
перец душистый — 3 горошины;
лук белый — 400 грамм;
яблочный уксус — 2 ложки;
перец сладкий — 2 кг;
черный перец — 4 горошины;
морковь свежая — 400 грамм;
соль столовая — 2 ложки;
сахарный песок — 4 ложки;
растительный жир — 5 ложек.
Этапы приготовления:
Свежие томаты нарезают кусочками, после чего измельчают с помощью мясорубки. Можно превратить томаты в пюре любым другим удобным способом. При желании с плодов снимают кожицу.
Томатное пюре перекладывается в довольно глубокую кастрюлю, зажигают медленный огонь и дают массе закипеть, после чего варят ее еще двадцать пять минут.
Морковь измельчают теркой и отправляют ее обжариваться на растительном жире, добавляют к моркови нарезанный белый лук. После чего туда же отправляют салатный перец.
Все составляющие перекладывают в кастрюлю с томатами и варят пятнадцать минут.
Спустя отведенный промежуток времени, в лечо кладут сахарный песок и немного соли. Сразу добавляют уксусную кислоту и варят пять минут.
Заготовку разливают по баночкам, а затем хорошо утепляют до полного охлаждения.
Дополнить все эти рецепты можно различными пряностями и специями. Чтобы консервация лучше хранилась, в нее добавляют немного уксусной кислоты.