Самые вкусные рецепты лечо на зиму

Классическое лечо обычно готовится из свежих помидор, с добавлением моркови и перца, дополнительно в состав входит репчатый лук. На зиму такая заготовка готовится многими хозяйками, и существует множество рецептов, по которым получается очень вкусное и ароматное лечо.

Стоит отметить, что существуют очень необычные рецепты этой закуски, в нее иногда добавляют рис и фасоль, но в классическом же варианте в состав входят только свежие овощи и различные специи. Чтобы приготовить такую консервацию, достаточно потратить около часа, зато вкус закуски будет радовать всю осень и зиму.

Классический вариант без уксуса

Рассмотрим наиболее распространенный вариант приготовления лечо, в составе которого присутствует лук и перец, а также свежая морковь и помидоры. Обычно рецепты на зиму включают в себя уксус, но в данном случае этот продукт будет исключен из рецептуры. Ингредиенты указаны в примерном количестве, если необходимо получить больше закуски, то количество компонентов следует увеличить.

yandex_ad_1 Требуемые продукты:

перец салатный — 540 грамм;

лист лавровый — 2 штуки;

морковь свежая — 2 штуки;

соль столовая — по вкусу;

томаты спелые — 550 грамм;

сахарный песок — 2 ложки;

лук репчатый — 1 штука;

растительный жир — 3 ложки.

Способ приготовления:

Для приготовления вкусного овощного салата, следует подобрать спелые и свежие плоды. Так как рецептура не предусматривает уксусную кислоту, следует использовать максимально спелые и свежие томаты, иначе лечо быстро испортится.

Сладкий салатные перец нарезают любой формой, но предпочтительнее широкая соломка. Очень важно не делать кусочки слишком мелкими.

С томатов снимают кожицу, но если времени на такую подготовку плодов нет, можно использовать овощи вместе с кожицей. Помидоры нарезают кусочками, имеющими средний размер.

С моркови снимают кожуру и измельчают овощ с помощью терки среднего размера.

Репчатый лук очищают, после чего измельчают его полукольцами. Можно использовать нарезку кубиком, но они не должны быть слишком крупными.

В сковороду наливают немного растительного жира и прогревают его на небольшом огне.

Добавляют туда репчатый измельченный лук, жарят массу пару минут и отправляют туда же морковь.

Овощной состав постоянно перемешивается, чтобы морковь равномерно потушилась.

Спустя десять минут, в овощную массу добавляют измельченный томат и болгарский перец. Сразу же в состав вводят сахарный песок, немного перца горошком и соль по вкусу. Добавляют лавровые лист.

Оставляют тушить смесь на двадцать пять минут, при этом емкость накрывают крышкой, а огонь убавляют до минимума.

Когда лечо приобретет нужную консистенцию, его переливают в банку и плотно закупоривают. Хранить заготовку лучше в холоде.

Закуска с добавлением чеснока

Стоит приготовить лечо по такому рецепту на зиму. В его состав будет входить белый лук, небольшое количество помидор и перца, а также свежая морковь. Благодаря такому составу, заготовка получается не только очень вкусной, но еще и полезной. В конце варки в лечо добавляют измельченный чеснок, он придает закуске аромат и яркий вкус.

Требуемые ингредиенты:

морковь свежая — 300 грамм;

томат спелый — 3 кг;

чеснок молодой — 1 головка;

сладкий салатный перец — 1,7 кг;

сахарный песок — 1 стакан;

лук репчатый — 350 грамм;

саль столовая — 2 ложки.

Этапы приготовления:

Первым делом подготавливают все овощи, с лука удаляют шелуху, морковь очищают от кожуры, также следует удалить кожицу с томатов.

Сладкий перец измельчают достаточно крупной соломкой, после рубят мелко репчатый лук, томаты пропускают через мясорубку, а морковь измельчают крупной теркой.

Все составляющие перемешиваются в одной кастрюле, не кладется только молодой чеснок. Варят закуску около десяти минут, после вводят сахарный песок и солят лечо по вкусу.

Далее добавляют в закуску измельченный прессом чеснок и варят овощной состав пять минут.

Горячая закуска перекладывается в подготовленные тары, а затем плотно закупоривается крышками.

yandex_ad_2 Рецепт в мультиварке

Можно достаточно просто сделать лечо из помидор в мультиварке, в его состав также будет входить болгарский перец, немного репчатого лука и свежая морковь. Этот рецепт на зиму включается в себя использование кабачков, но можно исключить этот овощ из рецептуры по желанию.

Требуемые продукты:

перец сладкий — 650 грамм;

перец черный — 3 горошины;

кабачок молодой — 300 грамм;

растительный жир — 12 стакана;

томаты свежие — 550 грамм;

лавровый лист — 3 штуки;

свежая морковь — 400 грамм;

соль столовая — 2 ложки;

лук белый — 300 грамм;

сахарный песок — 1,5 ложки;

уксусная эссенция — 0,5 ложки.

Этапы приготовления:

Сначала следует заняться подготовкой овощей, для этого молодой кабачок просто измельчают в виде мелких кубиков.

Свежая морковь измельчается с помощью терки, а белый лук нарезают как можно мельче кубиком.

Сладкий перец нарезают длинными полосками, их ширина должна быть около половины сантиметра.

Все подготовленные компоненты перекладывают в чашу мультиварки.

Спелые томаты избавляют от кожицы и измельчают мясорубкой. После этого томатное пюре переливают к остальным овощам.

Готовят лечо на медленном нагреве около двух часов, за это время объем овощной массы заметно уменьшиться.

Спустя отведенный промежуток времени, к закуске добавляют немного соли и необходимые специи, оставляют тушить еще на пять минут, после чего вводят уксусную кислоту и растительный жир.

Готовая закуска разливается по небольшим банкам, а затем плотно закупоривается крышками. Дополнительно стерилизовать закуску нет необходимости.

Лечо по-болгарски

Каждая хозяйка должна попробовать эту закуску и приготовить ее своими руками. Процесс приготовления отнимает немного времени, основная задача заключается только в подготовке продуктов.

Здесь используется множество добавок, исключать их не стоит, так как они придают особенный аромат и вкус готовому лечо.

Требуемые продукты:

бутоны гвоздики — 4 штуки;

томаты спелые — 3 кг;

перец душистый — 3 горошины;

лук белый — 400 грамм;

яблочный уксус — 2 ложки;

перец сладкий — 2 кг;

черный перец — 4 горошины;

морковь свежая — 400 грамм;

соль столовая — 2 ложки;

сахарный песок — 4 ложки;

растительный жир — 5 ложек.

Этапы приготовления:

Свежие томаты нарезают кусочками, после чего измельчают с помощью мясорубки. Можно превратить томаты в пюре любым другим удобным способом. При желании с плодов снимают кожицу.

Томатное пюре перекладывается в довольно глубокую кастрюлю, зажигают медленный огонь и дают массе закипеть, после чего варят ее еще двадцать пять минут.

Морковь измельчают теркой и отправляют ее обжариваться на растительном жире, добавляют к моркови нарезанный белый лук. После чего туда же отправляют салатный перец.

Все составляющие перекладывают в кастрюлю с томатами и варят пятнадцать минут.

Спустя отведенный промежуток времени, в лечо кладут сахарный песок и немного соли. Сразу добавляют уксусную кислоту и варят пять минут.

Заготовку разливают по баночкам, а затем хорошо утепляют до полного охлаждения.

Дополнить все эти рецепты можно различными пряностями и специями. Чтобы консервация лучше хранилась, в нее добавляют немного уксусной кислоты.