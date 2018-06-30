До еды или после? Вы всегда пили воду неправильно

Вы пьете воду сразу перед или после еды? Аюрведа говорит, что вы всегда делали это неправильно! Есть мнение, что пить воду можно не перед едой и не после, а во время приема пищи. Некоторые врачи предполагают, что вы не должны пить воду во время еды. Вместо этого вы должны подождать около часа или около того, а затем выпить воду. Некоторые другие советуют не пить воду перед едой. С таким количеством предложений и советов, с какие выбрать? Когда мы должны пить воду? МедикФорум решил рассмотреть этот вопрос с точки зрения аюрведы. Когда мы пьем воду или когда мы должны пить воду? Очевидно, когда мы хотим пить. Жажда — это естественное желание, и когда мы ее чувствуем, нужно пить, независимо от того, произошло ли это в процессе приема пищи или до или после. Точно так же мы едим пищу, когда чувствуем голод. Единственная цель всего этого — поддерживать циркадный ритм тела.

Как вода влияет на пищеварение?

Хорошо ли пить воду после еды? Многие врачи советуют не пить воду между приемами пищи. В аюрведе считается, что питье воды перед едой уменьшает силу пищеварения. Поскольку вода является хладагентом, она разбавляет желудочный сок, и это прямо противоположно пищеварительной программе. Следовательно, Аюрведа твердо верит, что вы не должны пить воду за несколько часов до еды. Также говорится, что питьевая вода перед едой также вызывает слабость и истощение. Так, если вы пьете воду сразу после еды, она напрямую влияет на качество пищи плюс сам процесс пищеварения. Какую бы еду вы не ели, питьевая вода добавляет к ней эффект хладагента, и есть вероятность, что это приведет к набору лишнего веса. Таким образом, Аюрведа не поддерживает практику питья воды сразу после еды.

Третий вариант, т.е. употребление воды во время еды, считается идеальным в аюрведе. Делайте так, чтобы увлажнять пищу, которую вы едите, кроме того, это помогает разложить пищу на мелкие частицы и упростить пищеварение. И если вы едите что-то жирное или пряное, это также утоляет вашу жажду. Таким образом, идеальная и здоровая привычка = пить воду во время еды. Но это не значит, что вы должны непременно выпить стакан с водой. Попробуйте потягивать минимальное количество воды во время еды. В противном случае ваш желудок будет наполнен водой, и вы будете есть меньше пищи. Даже если вы хотите пить воду во время еды, убедитесь, что вода комнатной температуры. Питьевая очень холодная вода может уменьшить «пищеварительный огонь», что делает пищеварительные ферменты неактивными и приводит к накоплению токсичных отходов в организме. Это также приводит к токсическим заболеваниям, таким как кислотный рефлюкс или грыжа полости рта. Кроме того, избегайте употребления газированных напитков или кофе во время еды. По этой же причине питье сразу после еды не рекомендуется. Как только вы закончите с едой, подождите около получаса, а затем пейте воду. Это утолит вашу жажду, а также даст вам ощущение полноты. Через час или два вы можете выпить как можно больше воды, так как процесс пищеварения закончится к тому времени.

Следующий вопрос, который возникает, относится к людям, которые принимают перед едой лекарства. Если питье водыдо еды не является здоровой привычкой, как эти люди могут принимать лекарства? Помните ли вы, что ваш врач предложил вам принимать лекарства за полчаса до еды? Вот и ответ. Поскольку вы не должны пить воду прямо перед едой, вам предлагается принять лекарства за полчаса до еды. Кроме того, убедитесь, что вы не пьете слишком много.

Удивительные преимущества воды для кожи, волос и здоровья

Все мы знаем важность гидратации, но вы когда-нибудь останавливались и думали о пользе воды?

Вода является важным компонентом для эффективного функционирования нашего организма. Приблизительно от 50 до 70% нашей массы тела состоят из воды, включая кожу, ткани, клетки и органы.

Вода предотвращает обезвоживание. Обезвоживание — это состояние, при котором организму не хватает воды для поддержания жизненно важных функций.

Вода удаляет токсины и отходы из организма, тем самым очищая его.

Вода требуется для получения всех питательных веществ из пищи, которую мы едим, и переноса ассимилированных питательных веществ в клетки путем циркуляции через лимфатическую систему.

Отсутствие воды в организме может вызвать запор, астму, аллергию, гипертонию, мигрень и многие другие проблемы со здоровьем.

Каждый день мы теряем воду через пот, мочу, дыхание и движения кишечника. Таким образом, важно пополнить организм питьевой водой и потреблять напитки и продукты, содержащие воду.

Институт медицины определил, что ежедневное адекватное потребление воды для мужчин составляет 3 литра, а для женщин — 2,2 литра.

Вода для кожи:

Как и другие органы нашего тела, кожа также состоит из клеток. Клетки кожи, как и любые другие клетки органов, требуют воды. 1. Вода необходима для поддержания оптимальной влажности кожи и доставки необходимых питательных веществ в клетки кожи. Она наполняет кожу и повышает ее эластичность. Это помогает замедлить появление признаков старения. 2. Вода — идеальная замена для ваших дорогостоящих антивозрастных процедур. Она держит кожу хорошо увлажненной и блестящей, тем самым улучшая цвет лица. Для мягкой и эластичной кожи употребление достаточного количества воды более важно, чем применение кремов. 3. Питьевая вода борется с кожными заболеваниями, такими как псориаз, морщины и экзема. Она также увеличивает скорость метаболизма и улучшает пищеварительную систему, чтобы вымыть токсины из организма. Это, в свою очередь, дает вам здоровую и сияющую кожу. 4. Хороший холодный душ и расслабляющая ванна успокаивают нервы и уменьшают стресс, связанный с повреждением кожи. Подержите все тело в холодной воде на 2-3 минуты, чтобы омолодить кожу. 5. Ванна с холодной водой устраняет покраснение кожи и подготавливает кожу для лучшего нанесения макияжа. Холодная вода затягивает поры и мешает им засориться. Это уменьшает появление прыщей. 6. Холодная вода также может помочь уменьшить воспаление под глазами. Когда вода испаряется из кожи, поверхность становится более ровной. Холодная вода может также уменьшить отечность глаз. 7. В прежние времена люди в Восточной Европе посещали бани для детоксикации. Процесс включает в себя сеанс парной, а затем прохладную воду, чтобы закрыть поры. Ранее воду из бутылок назвали опасной для здоровья.