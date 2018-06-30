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Секретное свойство свеклы, о котором вы не знали
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Секретное свойство свеклы, о котором вы не знали 

МедикФорум 36 минут назад
Фото: МедикФорум
Свежевыжатые овощные соки — это не только фейерверк вкусов, но и одни из самых необходимых продуктов для нашего с вами здоровья. Производители предлагают в основном томатный сок или овощной микс. Но магазинный вариант насыщен консервантами и красителями. Нет ничего проще, чем сделать собственными руками целебный напиток. Среди огромного разнообразия овощных и фруктовых соков, свекольный почему-то все обходят стороной. Да и, о невероятно полезной свекле, все вспоминают, только когда готовят борщ, традиционную селедку под шубой или винегрет. Сегодня мы с вами рассмотрим злободневный сезонный вопрос: «Свекольный сок, полезные свойства и противопоказания». МедикФорум разобрался, чем же полезна свекла и ее сок. Свекольный напиток наделен очень мощным действием. Мы разберемся, как правильно употреблять знакомый с детства овощ, и в каких случаях он окажет лечебное действие. И в меню она приметна, и для здравия полезна! В погоне за новомодными пищевыми добавками, мы упускаем из вида доступные продукты, которые у каждого из нас растут на даче. Я уверена, если у вас есть приусадебный участок, обязательно на грядках растет этот овощ. А ведь история свеклы исчисляется тысячелетиями. Существует огромное количество разновидностей овоща. Крестьяне на Руси начали активно выращивать корнеплод ещё в XIV веке. Корнеплод не требует особо ухода, растет, практически, в любых условиях. При этом в салатной свекле невероятно много полезных микроэлементов. Овощ содержит витамины А, РР, С, Е, кальций, кобальт, медь, фосфор, йод, кальций, сера, аминокислоты.
Полезные свойства свекольного напитка
ярко-бардовый рекордсмен среди корнеплодов по содержанию йода и селена, показан эндокринологами при нарушениях работы щитовидной железы;
бета-каротин, содержащийся в овоще, транспортируется в организме в витамин А, повышая защитные функции организма;
нитриты способствуют всасыванию полезных элементов в мышечные волокна, повышая нашу трудоспособность;
даже маленькая порция полезного продукта из свеклы способствует снижению кровяного давления;
свекольный сок обладает слабительным действием, превосходно восстанавливает работу поджелудочной железы;
освежающий сок является мочегонным средством, которое активно борется с почечными камнями;
принимайте фреш из свеклы, как ранозаживляющее и как противовоспалительное средство при высокой температуре тела;
гинекологи предлагают настоящую панацею, содержащую железо и медь, в виде свекольного напитка при болезненных «критических днях»;
натуральное средство помогает снять стресс, улучшает сон, память и тормозит развитие атеросклероза;
если регулярно принимать напиток из свеклы, происходит очищение крови, лимфатическая система начинает лучше функционировать;
фолиевая кислота, входящая в состав корнеплода, является уникальным помощником будущим мамам в момент вынашивания и формирования ребенка;
вкуснейшее средство — насыщенный борщ на свином бульоне, моментально поставит на ноги после похмелья;
полезна для печени свекольная сокотерапия;
бетаин — липотропное вещество, которое незаменимо в жировом обмене, способствует снижению веса;
клетчатка и пектины помогают организму эффективно самоочиститься;
свойства куркумина используются диетологами для предотвращения накопления жировых отложений;
корнеплод показан больным анемией;
витаминный сбалансированный комплекс полезных элементов способствует омоложению организма.
Интересный факт: свекольный фреш повышает выносливость организма на 20%, дает возможность дольше выдерживать нагрузки и оставаться в превосходной физической форме. Энергетический свекольный нектар повышает жизненный тонус, и в разы улучшает настроение. Польза очевидна и для профилактики заболеваний, и для лечения, и для похудения! Свекольный фреш защищает от болезней, улучшает цвет кожи, укрепляет волосяные луковицы изнутри и способствует стабильному функционированию абсолютно всех органов.
Как правильно употреблять овощной напиток долголетия?
Лечение свежевыжатыми соками набирает популярность. Однако, хочу вас предупредить: обладая сильным действием, казалось бы, безобидные овощные коктейли, могут привести к нежелательным последствиям.
Поэтому следует знать, как правильно употреблять целебный свекольный сок, как пить и как часто принимать. Придерживайтесь правил приема, и вы сможете добиться поставленных целей — будь-то похудение, оздоровление или комплексное лечение:
сок следует пить через 2 часа после приготовления, иначе он может вызвать диарею, головокружение;
самый оптимальный способ приема — это сочетание свекольного, морковного или яблочного сока: фреши хорошо переносятся организмом, при этом вы получаете больше пользы;
остальные овощные соки пейте сразу после приготовления, отстаивать рекомендуется только свекольный напиток;
экспериментируйте и добавляйте к соку из свеклы томатный, огуречный, кабачковый, тыквенный;
начинайте пить энергетическое лекарство маленькими порциями, увеличивая до 125 мл за один прием;
не пейте сразу же после еды, иначе это будет способствовать повышенному газообразованию;
принимайте сок не больше трех раз в неделю за полчаса до приема пищи;
рекомендуется принимать сок через трубочку, чтобы напиток не разрушил эмаль зубов;
для приготовления коктейля используйте твердый, спелый корнеплод, темный снаружи и бордовый внутри, без видимых светлых прожилок;
в составе овощных миксов, сок из свеклы можно пить не более трех месяцев, в чистом виде (разбавив немного фильтрованной водой) — не более двух недель.
Не злоупотребляйте свекольным энергетиком, подбирайте безопасное соотношение, которое подойдет индивидуально вам. Получайте максимум полезных веществ.
Полезные и действенные рецепты
Невероятно много вкусных, витаминных фрешей и народных средств на основе сока из свеклы. Поделитесь своим фирменным рецептом. Я с удовольствием добавлю его в свой блокнотик. Полезные составы: Как только появляется первая клубника и свекла, сделайте себе вкуснейший освежающий коктейль. Небольшую свеколку натрите на терке, такое же количество клубники подавите вилкой. Залейте массу чистой водой (500 мл) и дайте настояться, как минимум 4 часа. Пейте с медом — так вкуснее!
Побалуйте себя зимним вечером ароматным напитком из свеклы, моркови и апельсина (возьмите одинаковые пропорции, примерно по 100 г). Все компоненты поместите в чашу блендера, добавьте 250 мл чистой воды и сделайте вкусное смузи. Хотите вкусно похудеть? Пейте микс из кефира и свеклы. На 1 л кисломолочного продукта возьмите 1 кг корнеплода и взбейте блендером. Помощь от высокого давления. Смешайте одинаковое количество сока и меда. Пейте по столовой ложке один раз в день. При насморке или аденоидах у детей вам поможет свекольное лекарство из сока. Необходимо развести сок с чистой водой в пропорциях 2:1. Эффект закапывания будет достигнут уже на третий день применения, а полное выздоровление — через неделю. Для усиления действия можно смешивать с морковным соком или кашицей из чеснока. Применять можно, если нет аллергии на свеклу. Полоскание при боли в горле и лечение ангины. Возьмите стакан сока, добавьте 50 мл сока лимона, полоскание делайте 5-6 раз в сутки, до полного выздоровления.
Противопоказания и вред
Даже самые незамысловатые продукты имеют ряд противопоказаний и могут причинить вред при неправильном использовании. Не рекомендуется употреблять при следующих заболеваниях:
изжога, язва, гастрит (повышенная кислотность), колит;
аллергия на сок свеклы;
чрезмерное количество может вызвать мигрень и тошноту;
гипотония;
повышенное содержание сахара в крови;
нельзя пить сок при диарее.
Употребление любых продуктов сугубо индивидуально, если очень хочется принимать и нельзя, проконсультируйтесь с врачом. Возможно, вам будут предложены универсальные пропорции, которые подойдут именно вам. Ранее сообщалось, что свекла— самый популярный продукт у любителей здоровой пищи.
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