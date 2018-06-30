9 товаров известных брендов, о которых мы не знаем

Как правило, многие типы товаров у нас ассоциируются с конкретным брендом, цветом и вкусом. Условно: Coca-Cola и Dr. Pepper — коричневые, Fanta — оранжевая и так далее. А знаете ли вы про «Пепси» с огурцом или «Фанту» с молоком? А про домашние обеды от бренда зубной пасты Colgate или вино от марки джинсов Diesel?

Прозрачная кола

Бренд Coca-Cola в начале июня выпустил прозрачную колу под названием Hypebeast. Рецепт разрабатывали целый год. В результате получился напиток со вкусом кокоса. Как утверждают в компании, решившей поэкспериментировать со своим брендовым классическим цветом, чтобы достичь нужного вкуса и цвета, специалисты удалили из состава основной ингредиент карамели и добавили намек на лимон. Пока прозрачную колу можно попробовать только в Японии, в ближайшее время компания обещает выпустить ее еще и в США.

Алкогольная кола

Как сделать колу алкогольной, известно каждому — достаточно добавить туда виски или рома. Но есть и другой способ. В конце мая компания впервые за свою 125-летнюю историю выпустила алкогольный напиток, вдохновленный японским слабоалкогольными коктейлем Chu-Hi. Его крепость составляет от 3 до 8%. Рецепт держится в секрете, но по вкусу напоминает слабоалкогольную цитрусовую газировку. Продаётся, к сожалению, тоже только в Японии.

“Пепси” с огурцом, баобабом и соленым арбузом

Бренд «Пепси» пошел в своих экспериментах несколько дальше колы и выпустил целую линейку вкусов, которые кажутся довольно странными. В частности, «Пепси» с огурцом компания попробовала выпустить в 2007 году все в той же Японии, но популярностью этот напиток не пользовался, поэтому и был снят с производства. Расширить привычный ассортимент пытались и газировкой со вкусом баобаба — огромных деревьев, преимущественно характерных для саванн тропической Африки. По вкусу плоды баобаба напоминают огурцы или дыни. Еще один странный эксперимент — выпуск «Пепси» со вкусом соленого арбуза — был предпринят в 2012 году, но его также постигла участь предшественников — никто этот напиток особо не покупал.

Международный женский журнал Cosmopolitan, выходящий с конца XIX века более чем в ста странах мира, в конце девяностых неожиданно решил выпустить йогурты. Журнал по прежнему остался самым продаваемым, а вот попытка производства пищевой продукции потерпела фиаско, и йогурты сняли с производства спустя 18 месяцев после начала продаж.

Продукты питания Colgate

Довольно странный маркетинговый ход предприняла компания Colgate, специализирующаяся на выпуске зубной пасты и средств для гигиены полости рта. Только представьте — «Обед от Colgate», при этом словосочетании не воображается ничего кроме тарелки зубной пасты, приправленной зубным порошком. Тем не менее в начале 80-х компания открыла новую линию продукции «Colgate Kitchen Entress» — готовые замороженные обеды. Суть рекламной компании заключалась в том, что покупатели, съев обед от Colgate, могли бы почистить зубы зубной пастой этой же марки. Замысел оказался предсказуемо провальным и товар исчез с полок.

Соус Dr. Pepper

Один из старейших напитков Америки — Dr. Pepper — попытался выпустить соус для барбекю, в основе которого лежал вкус одноименной газировки. Эксперимент получился спорным — кому-то понравилось, а кто-то даже пытался готовить такой соус самостоятельно. Но массового признания он не получил и также был снят с производства.

Трусы BIC Компания BIC стала популярной на продаже дешевых мелких товаров — ручек и зажигалок. В конце девяностых BIC попыталась выпустить женское белье — трусы и колготки. Но их покупка у компании, сделавшей себе имя на одноразовых товарах, не показалась женщинам хорошей идеей, и белье сняли с производства.

“Фанта” с молоком

“Фанту” с молоком выпустили в Японии в 2010 году. В основе напитка — ароматизированное молоко (хотя да, нам тоже очень странно это представить), а сам он очень полезен якобы из-за высокого содержания кальция. Но традиция оказалась сильнее новшеств, и молочная «Фанта» также не прижилась у потребителей. А вот, кстати, что происходит на самом деле, если в «Фанту» добавить молоко.

Вино от Diesel

Джинсовая марка Diesel в нулевых выпустила вино, для его производства купив имение в окрестностях Виченцы. В линию «Diesel Farm» вошли три вина — Bianco di Rosso из Шардоне, Rosso di Rosso из Мерло и Каберне Совиньона и Nero di Rosso из Пино Нуар. Новый продукт позиционировался как вино для ресторанов и бутиков, но такой популярности, как одежда, не приобрел.