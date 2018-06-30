10 «фокусов», которые легко сделать в домашних условиях

Мы предлагаем вашему вниманию 10 потрясающих фокусов-опытов, или научных шоу, которые можно сделать своими руками в домашних условиях. На дне рождения ребенка, на выходных или на каникулах проведите время с пользой и станьте центром внимания множества глаз!

В подготовке поста нам помог опытный организатор научных шоу — профессор Николя. Он объяснил принципы, которые заложены в том или ином фокусе.

1 — Лавовая лампа

1. Наверняка многие из вас видели лампу, у которой внутри жидкость, имитирующая горячую лаву. Выглядит волшебно.

2. В подсолнечное масло наливается вода и добавляется пищевой краситель (красный или синий).

3. После этого добавляем в сосуд шипучего аспирина и наблюдаем поразительный эффект.

4. В ходе реакции подкрашенная вода поднимается и опускается по маслу, не смешиваясь с ним. А если выключить свет и включить фонарик — начнется «настоящая магия».

Комментарий профессора Николя: «Вода и масло имеют разную плотность, к тому же обладают свойством не смешиваться, как бы мы ни трясли бутылку. Когда мы добавляем внутрь бутылки шипучие таблетки, они, растворяясь в воде, начинают выделять углекислый газ и приводят жидкость в движение».

Хотите устроить настоящее научное шоу? Больше опытов можно найти в книге «Эксперименты профессора Николя».

2 — Опыт с газировкой

5. Наверняка дома или в соседнем магазине для праздника найдется несколько банок с газировкой. Прежде чем выпить их, задайте ребятам вопрос: «Что будет, если погрузить банки с газировкой в воду?» Утонут? Будут плавать? Зависит от газировки. Предложите детям заранее угадать, что произойдет с той или иной банкой и проведите опыт.

6. Берем банки и аккуратно опускаем в воду.

7. Оказывается, несмотря на одинаковый объем, они имеют разный вес. Именно поэтому одни банки тонут, а другие нет.

Комментарий профессора Николя: «Все наши банки имеют одинаковый объем, но вот масса у каждой банки различная, а это значит, что и плотность отличается. Что такое плотность? Это значение массы, поделенное на объем. Так как объем у всех банок одинаковый, то плотность будет выше у той из них, чья масса больше. Будет ли банка плавать в контейнере или же утонет, зависит от отношения ее плотности к плотности воды. Если плотность банки меньше, то она будет находиться на поверхности, в противном случае банка пойдет ко дну. Но за счет чего банка с обычной колой плотнее (тяжелее), чем банка с диетическим напитком? Всё дело в сахаре! В отличие от обычной колы, где в качестве подсластителя используется сахарный песок, в диетическую добавляют специальный сахарозаменитель, который весит намного меньше. Так сколько же сахара в обычной банке с газировкой? Разница в массе между обычной газировкой и ее диетическим аналогом даст нам ответ!»

3 — Крышка из бумаги

Задайте присутствующим вопрос: «Что будет, если перевернуть стакан с водой?» Конечно, она выльется! А если прижать бумагу к стакану и перевернуть его? Бумага упадет и вода все равно прольется на пол? Давайте проверим.

10. Аккуратно вырезаем бумагу.

11. Кладем сверху на стакан.

12. И аккуратно переворачиваем стакан. Бумага прилипла к стакану, как намагниченная, и вода не выливается. Чудеса!

Комментарий профессора Николя: «Хоть это и не так очевидно, но на самом деле мы находимся в самом настоящем океане, только в этом океане не вода, а воздух, который давит на все предметы, в том числе и на нас с вами, просто мы уже так привыкли к этому давлению, что совсем его не замечаем. Когда мы накрываем стакан с водой листком бумаги и переворачиваем, то на лист с одной стороны давит вода, а с другой стороны (с самого низу) — воздух! Давление воздуха оказалось больше давления воды в стакане, вот листок и не падает».

Еще больше интересных экспериментов в книге «Азбука экспериментов профессора Николя».

4 — Мыльный вулкан

Как устроить дома извержение маленького вулкана?

14. Вам понадобится сода, уксус, немного моющей химии для посуды и картон.

16. Разводим уксус в воде, добавляем моющей жидкости и подкрашиваем все йодом.

17. Оборачиваем все темным картоном — это будет «тело» вулкана. Щепотка соды падает в стакан, и вулкан начинает извергаться.

Комментарий профессора Николя: «В результате взаимодействия уксуса с содой возникает настоящая химическая реакция с выделением углекислого газа. А жидкое мыло и краситель, взаимодействуя с углекислым газом, образуют цветную мыльную пену — вот и извержение».

5 — Насос из свечи

Может ли свечка изменить законы гравитации и поднять воду вверх?

19. Ставим свечку на блюдце и зажигаем ее.

20. Наливаем подкрашенную воду на блюдце.

21. Накрываем свечу стаканом. Через некоторое время вода втянется внутрь стакана вопреки законам гравитации.

Комментарий профессора Николя: «Что делает насос? Меняет давление: увеличивает (тогда вода или воздух начинают „убегать“) или, наоборот, уменьшает (тогда газ или жидкость начинают „прибывать“). Когда мы накрыли горящую свечу стаканом, свеча потухла, воздух внутри стакана остыл, и поэтому давление уменьшилось, вот вода из миски и стала всасываться внутрь».

Игры и опыты с водой и огнем есть в книге «Эксперименты профессора Николя».

6 — Вода в решете

Продолжаем изучать магические свойства воды и окружающих предметов. Попросите кого-то из присутствующих натянуть бинт и полейте через него воду. Как мы видим — она без всякого труда проходит через отверстия в бинте. Поспорьте с окружающими, что сможете сделать так, что вода не будет проходить через бинт без всяких дополнительных приемов.

22. Отрежьте кусок бинта.

23. Оберните бинтом стакан или бокал для шампанского.

24. Переворачивайте бокал — вода не выливается!

Комментарий профессора Николя: «Благодаря такому свойству воды, как поверхностное натяжение, молекулы воды хотят все время находиться вместе и их не так просто разлучить (вот такие они замечательные подружки!). И если размер отверстий небольшой (как в нашем случае), то пленка не рвется даже под тяжестью воды!»

7 — Водолазный колокол

И чтобы закрепить за вами почетное звание Мага Воды и Повелителя Стихий, пообещайте, что сможете доставить бумагу на дно любого океана (или ванны или даже тазика), не замочив ее.

25. Пусть присутствующие напишут свои имена на листе бумаги.

26. Сворачиваем листок, убираем его в стакан, чтобы он упирался в его стенки и не скользил вниз. Погружаем листок в перевернутом стакане на дно резервуара.

27. Бумага остается сухой — вода не может до нее добраться! После того как вытащите листок — дайте зрителям удостовериться, что он действительно сухой.

Комментарий профессора Николя: «Если взять стакан с кусочком бумаги внутри и посмотреть внимательно на него, кажется, что кроме бумаги ничего нет, однако это не так, в нем есть воздух. Когда мы переворачиваем стакан вверх „ногами“ и опускаем в воду, воздух не дает воде подобраться к бумаге, вот почему она остается сухой. Кстати, именно это свойство используется в водолазных колоколах».

8 — Летающая каша

После этого опыта дети будут больше любить кашу, особенно такую волшебную, летающую геркулесовую.

28. Насыпьте в тарелку немного геркулеса и надуйте воздушный шарик.

29. Потрите шарик о голову, произнося магические слова.

30. Поднесите шарик к каше и продемонстрируйте, как хлопья словно обрели крылья и полетели к шарику.

Комментарий профессора Николя: «Чтобы разобраться с тем, какая же сила заставила наши хлопья прыгать, нужно узнать вот какой интересный факт. Оказывается, атомы, из которых состоит всё-всё-всё на свете, могут иметь как положительный, так и отрицательный заряд. Так вот, частицы с одинаковым зарядом отталкиваются, а с разным зарядом притягиваются. Когда ты потрешь шарик о волосы, он станет отрицательно заряженным. Теперь, если его поднести к хлопьям, положительно заряженная частичка начинает тянуться к нему, и хлопья взлетают вверх, а затем падают обратно! Вот это да!»

Еще больше интересных экспериментов в книге «Азбука экспериментов профессора Николя».

9 — Мост из бумаги

Может ли бумага быть прочной, как мост?

31. Возьмите обычный листок бумаги и положите его сверху на два стакана. Дайте детям попробовать положить что-то сверху. Бумага прогнется под тяжестью, и мостик сломается.

32. Скажите, что сейчас вы сделаете так, что мост из бумаги станет таким прочным, что по нему сможет проехать даже автомобиль (конечно, игрушечный). Сложите бумагу несколько раз, чтобы она стала гармошкой.

33. Теперь мост готов выдержать самые сложные испытания!

Комментарий профессора Николя: «Мы провели настоящую инженерную работу. Согнув листок бумаги гармошкой, мы создали так называемые ребра жесткости, которые и придали прочность всей конструкции, что позволило мосту выдержать вес даже стакана с водой! Здорово!»

Проводите эксперименты вместе с профессором на удивительных шоу профессора Николя.

10 — Невидимые чернила

Кто из детей не любит тайны? Научите их писать друг другу секретные послания. Разделите детей на две команды. Одна будет готовить тайное послание, а другая — его получать.

34. Секретное послание никто не должен видеть. Чтобы подготовить его, вам понадобится сок лимона или молоко.

35. При помощи кисти составьте послание на листе бумаги и дайте ему немного просохнуть. Теперь взрослые не узнают, что тут что-то написано.

36. Но стоит немного подогреть лист, например при помощи утюга, и послание сразу можно прочесть!

Комментарий профессора Николя: «Когда мы проводим горячим утюгом по листкам бумаги, наши „чернила“ просто подгорают и становятся темными — вот почему их теперь видно!»

Огромную благодарность за фотоматериалы и помощь в подготовке статьи мы выражаем профессору Николя. Множество удивительных опытов вы найдете на его сайте «Научное шоу сумасшедшего профессора Николя». Или вы можете пригласить профессора к себе и провести интересные эксперименты вместе. А если вы чувствуете в себе силы, то можно купить наборы для проведения опытов дома.

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