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Главный миф об употреблении заново разогретой еды
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Главный миф об употреблении заново разогретой еды 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Нередко можно услышать о том, что при разогревании пища не только утрачивает свои полезные свойства, но и становится в значительной мере опасной для организма и здоровья человека. Но так ли это на самом деле? Действительно, структура белка подвергается необратимым изменениям в ситуации, когда пища подвергается воздействию высоких температур, подтверждают ученые. Только происходит это во время денатурации, то есть, в процессе приготовления. В этом плане повторный разогрев не опасен, — данное мнение принадлежит врачу и профессору РРХТУ им. Менделеева Александру Терентьеву.
«При приготовлении пищи молекулы находятся на определенной дистанции друг от друга, а когда она остывает или охлаждается, молекулы остаются в том же положении. При разогревании резких колебаний не происходит, и ничего плохого в разогревании пищи нет», — сказал, в частности, Терентьев.
Эксперт считает, что повторный разогрев может сделать усвоение некоторых продуктов более длительным. К примеру, структура мяса оказывается более жесткой, делая его переваривание организмом более долгим, чем при употреблении свежеприготовленного блюда. Тем не менее, такая пища может стать «тренажером» для желудка, приучая его справляться не только с деликатной едой, что важно с точки зрения приспосабливаемости и выживания биологического вида. Ранее МедикФорум писал о том, что употребление виски может давать организму защиту от онкологии.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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