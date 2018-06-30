Как быстро заготовить малосольные кабачки 

Малосольные хрустящие кабачки, замаринованные в пакете, станут прекрасным дополнением к семейному ужину или выступят в роли самостоятельного блюда. Большим плюсом такой закуски является её простота — по нашему быстрому рецепту вы сможете приготовить малосольные кабачки всего за 5 минут.
Самый быстрый рецепт
Конечно же, полностью приготовить хрустящие малосольные кабачки в пакете за 5 минут невозможно, как быстрым бы ни был рецепт. Ведь для того, чтобы кабачки засолились, нужно не менее 6 часов.
Однако доля правды в рецептах-пятиминутках есть, так как непосредственно приготовление этого блюда занимает не более 5 минут вашего времени.
yandex_ad_1 Ингредиенты:
кабачки — 1 кг;
соль — 1 ст. л. ;
сахарный песок — 1 ч. л. ;
пучок укропа — 1 шт. ;
пучок петрушки — 1 шт. ;
зубчики чеснока — 5 шт. ;
лимонный сок — 1 ст. л. ;
чёрный перец — по вкусу.
Приготовление:
Вымойте кабачки. Если они лежат у вас довольно долго и умеют толстую кожуру, её необходимо счистить. У сильно зрелых кабачков бывают большие семечки, от них тоже стоит избавиться. У молодых кабачков нет толстой кожуры и семян, поэтому эти моменты можно опустить.
Для маринования кабачки лучше всего нарезать на тонкие кружочки толщиной не более 0,5 см.
Существуют специальные пищевые пакеты, которые используют для мариновки и заморозки продуктов. В них и нужно сложить нарезанные кабачки.
Мелко порубите ножом вымытые и высушенные укроп и петрушку и добавьте их в пакет. Туда же отправьте измельчённый чеснок.
Следующие к кабачкам засыпаются сахар и соль. Содержимое пакета сбрызните лимонным соком. При желании добавьте немного перца.
Плотно закройте пакет и, встряхивая его, равномерно распределите специи.
На процесс маринования уходит не более 7 часов при условии хранения будущей закуски в холодильнике.
Во время мариновки кабачков нужно несколько раз достать пакет, встряхнуть его и убрать обратно, чтобы все дольки пропитались равномерно.
Маринованные кабачки «Быстро и вкусно»
За счёт того, что этот быстрый рецепт кабачков в пакете за 5 минут включает в себя варку рассола, вкус у малосольной хрустящей закуски становится ещё более ярко выраженным. Большую роль в этом играют и приправы, список которых вы можете корректировать на своё усмотрение.
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Ингредиенты:
кабачки молодые — 1 кг;
питьевая вода — 1 л;
лавровый лист — 2 шт. ;
зубчики чеснока — 4 шт. ;
сахар — 1 ст. л. ;
соль — 2 ст. л. ;
гвоздика — по вкусу;
чёрный перец — по вкусу;
пучок петрушки;
пучок укропа;
пучок сельдерея.
yandex_ad_2 Приготовление:
Зелень, сельдерей и кабачки хорошо промойте. Петрушку и укроп просушите, после чего мелко порубите ножом.
Сельдерей нарежьте на маленькие кусочки. Сложите готовые ингредиенты в пакет.
При необходимости очистите кабачки от шкурки и семечек, нарежьте на тонкие кружки и также отправьте в пакет.
Измельчите зубчики чеснока. Добавьте их к кабачкам.
В удобную посуду перелейте воду и на среднем огне доведите её до кипения.
Когда вода закипит, добавьте в неё сахар, соль и все вышеописанные приправы. Подержите рассол на огне ещё 2-3 минуты, после чего снимите его с плиты.
Когда рассол остынет, перелейте его к кабачкам в пакет. Плотно закрыв пакет, всё тщательно перемешайте при помощи взбалтывания. Так, рассол равномерно распределится по всему содержимому пакета.
Оставьте в холодильнике на 6 часов. За это время пакет нужно несколько раз достать и встряхнуть, чтобы все дольки промариновались должным образом.
В холодильнике хранить малосольную закуску из кабачков можно до недели, но лучше всего съесть её в течение 2 первых дней.