Капустняк с пшеном

Капустняк с пшеном — сытное блюдо для всей семьи, которое можно приготовить в любой день на обед.

Ингредиенты

Свинина 500-600 г картофель 4-5 шт капуста 1 кг лук 1 шт морковь 1 шт пшено 0,5 стакана

томатный соус 3 ст. л.

свиное сало 100 г соль по вкусу

черный перец по вкусу

зелень (укроп и петрушка) по вкусу

Способ приготовления

Мясо помойте, залейте 4 л воды и доведите до кипения, затем снимите пену и варите до готовности.

Время готовки2 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняРусская

Сало мелко нарежьте и вытопите на разогретой сковороде. Добавьте измельченный лук и нарезанную соломкой морковь. Обжарьте до золотистого цвета, добавьте томатный соус.

Пшено залейте стаканом горячего бульона и хорошо разотрите.

Когда мясо будет готово, выньте его из бульона. В бульон добавьте нарезанный кубиками картофель. Варите в течение 10 минут. Затем добавьте очень мелко нарезанную капусту и пшено. Готовьте еще около 20 минут. Добавьте лук и морковь, проварите еще пару минут. Посолите и поперчите.

Мясо нарежьте небольшими кусочками и добавьте в суп. Затем добавьте измельченную зелень, выключите огонь, оставьте капустняк примерно на 30 минут. Затем разлейте по тарелкам и подавайте.