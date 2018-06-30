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Капустняк с пшеном
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Капустняк с пшеном 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Капустняк с пшеном — сытное блюдо для всей семьи, которое можно приготовить в любой день на обед.
Ингредиенты
Свинина 500-600 г  картофель 4-5 шт  капуста 1 кг  лук 1 шт  морковь 1 шт  пшено 0,5 стакана
томатный соус 3 ст. л.
свиное сало 100 г  соль по вкусу
черный перец по вкусу
зелень (укроп и петрушка) по вкусу
Способ приготовления
Мясо помойте, залейте 4 л воды и доведите до кипения, затем снимите пену и варите до готовности.
Время готовки2 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняРусская
Сало мелко нарежьте и вытопите на разогретой сковороде. Добавьте измельченный лук и нарезанную соломкой морковь. Обжарьте до золотистого цвета, добавьте томатный соус.
Пшено залейте стаканом горячего бульона и хорошо разотрите.
Когда мясо будет готово, выньте его из бульона. В бульон добавьте нарезанный кубиками картофель. Варите в течение 10 минут. Затем добавьте очень мелко нарезанную капусту и пшено. Готовьте еще около 20 минут. Добавьте лук и морковь, проварите еще пару минут. Посолите и поперчите.
Мясо нарежьте небольшими кусочками и добавьте в суп. Затем добавьте измельченную зелень, выключите огонь, оставьте капустняк примерно на 30 минут. Затем разлейте по тарелкам и подавайте.
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