Капустняк с пшеном — сытное блюдо для всей семьи, которое можно приготовить в любой день на обед.
Ингредиенты
Свинина 500-600 г картофель 4-5 шт капуста 1 кг лук 1 шт морковь 1 шт пшено 0,5 стакана
томатный соус 3 ст. л.
свиное сало 100 г соль по вкусу
черный перец по вкусу
зелень (укроп и петрушка) по вкусу
Способ приготовления
Мясо помойте, залейте 4 л воды и доведите до кипения, затем снимите пену и варите до готовности.
Время готовки2 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняРусская
Сало мелко нарежьте и вытопите на разогретой сковороде. Добавьте измельченный лук и нарезанную соломкой морковь. Обжарьте до золотистого цвета, добавьте томатный соус.
Пшено залейте стаканом горячего бульона и хорошо разотрите.
Когда мясо будет готово, выньте его из бульона. В бульон добавьте нарезанный кубиками картофель. Варите в течение 10 минут. Затем добавьте очень мелко нарезанную капусту и пшено. Готовьте еще около 20 минут. Добавьте лук и морковь, проварите еще пару минут. Посолите и поперчите.
Мясо нарежьте небольшими кусочками и добавьте в суп. Затем добавьте измельченную зелень, выключите огонь, оставьте капустняк примерно на 30 минут. Затем разлейте по тарелкам и подавайте.