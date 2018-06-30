Шурпа из баранины

Шурпа — традиционный суп, распространенный во многих кухнях Востока. Поскольку это блюдо вполне можно приготовить и на открытом огне, предлагаем вам на очередном пикнике приготовить шурпу из баранины по нашему рецепту.

Ингредиенты

Баранина 500 г картофель 500 г курдючное сало 100 г лук 4 шт острый красный перец 1 шт томатная паста 2 ст. л.

вода 2,5 л лавровый лист 2 шт кинза по вкусу

укроп по вкусу

соль по вкусу

Способ приготовления

Мясо хорошо помойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Сало нарежьте мелкими кубиками.

Время готовки1,5 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Разогрейте казан на среднем огне. Добавьте сало и обжарьте его до золотистого цвета. Выньте шумовкой на тарелку. В вытопившемся из сала жире обжарьте мясо до коричневого цвета. Затем добавьте нарезанный полукольцами лук, нарезанный кубиками картофель и томатную пасту. Тушите в течение примерно 10-20 минут.

Влейте воду, добавьте стручок острого перца, посолите. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и продолжайте варить на медленном огне в течение часа. За 5 минут до окончания варки добавьте лавровый лист, измельченные кинзу и укроп. Подавайте шурпу горячей.