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Шурпа из баранины
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Шурпа из баранины 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Шурпа — традиционный суп, распространенный во многих кухнях Востока. Поскольку это блюдо вполне можно приготовить и на открытом огне, предлагаем вам на очередном пикнике приготовить шурпу из баранины по нашему рецепту.
Ингредиенты
Баранина 500 г  картофель 500 г  курдючное сало 100 г  лук 4 шт  острый красный перец 1 шт  томатная паста 2 ст. л.
вода 2,5 л  лавровый лист 2 шт  кинза по вкусу
укроп по вкусу
соль по вкусу
Способ приготовления
Мясо хорошо помойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Сало нарежьте мелкими кубиками.
Время готовки1,5 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Разогрейте казан на среднем огне. Добавьте сало и обжарьте его до золотистого цвета. Выньте шумовкой на тарелку. В вытопившемся из сала жире обжарьте мясо до коричневого цвета. Затем добавьте нарезанный полукольцами лук, нарезанный кубиками картофель и томатную пасту. Тушите в течение примерно 10-20 минут.
Влейте воду, добавьте стручок острого перца, посолите. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и продолжайте варить на медленном огне в течение часа. За 5 минут до окончания варки добавьте лавровый лист, измельченные кинзу и укроп. Подавайте шурпу горячей.
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