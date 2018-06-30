Суп из белых грибов

В летнюю жару хочется легких и не жирных блюд. Но это не повод отказываться от приготовления первых блюд. Попробуйте приготовить суп из белых грибов.

Ингредиенты

Вода 1 л свежие белые грибы 300-400 г лук 1-2 шт морковь (маленькая) 1 шт картофель 4-5 шт растительное масло для жарки

соль по вкусу

манная крупа 1 ч. л.

сметана по вкусу

укроп по вкусу

Способ приготовления

Грибы помойте и нарежьте, залейте холодной водой и поместите на огонь. Когда закипит, посолите. Готовьте около 10 минут, периодически снимая пену. Затем выньте грибы шумовкой.

Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Тем временем лук нарежьте кольцами и обжарьте до золотистого цвета. Затем добавьте мелко натертую морковь и обжарьте еще пару минут.

В грибной бульон добавьте нарезанный кубиками картофель, варите в течение 10 минут. Затем снова верните в кастрюлю грибы и варите до готовности. За 5 минут до окончания готовки добавьте в суп манку, постоянно помешивая. Затем добавьте обжаренные лук и морковь, варите еще пару минут и выключите огонь. Накройте суп крышкой и оставьте на 15 минут.

Готовый суп разлейте по тарелкам, добавьте по ложке сметаны и посыпьте укропом.