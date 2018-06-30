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Мэр Анапы приготовил самое большое в мире блюдо из мидий
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Мэр Анапы приготовил самое большое в мире блюдо из мидий 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Мэр города‐курорта Юрий Поляков установил новый мировой рекорд. Он приготовил самую увесистую порцию мидий. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».
Вес рекордной порции из 7500 отборных черноморских мидий — 155,3 килограмма.
Глава города приурочил приготовление кулинарного шедевра к открытию V международного фестиваля черноморской мидии.
Генеральный директор международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Влад Копылов специально приехал в Анапу, чтобы обновить данные о достижениях в области кулинарии.
В финале мероприятия гостей угостили блюдом из мидий.
Предыдущую рекордную порцию также приготовили в Анапе. В 2014 году в кастрюле сварили 6650 отборных моллюсков. Вес блюда составил 127,5 килограмма.
Повара из США приготовили цветную пиццу. Свое блюдо они назвали «подарком от единорога».
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