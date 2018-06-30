Мэр Анапы приготовил самое большое в мире блюдо из мидий

Мэр города‐курорта Юрий Поляков установил новый мировой рекорд. Он приготовил самую увесистую порцию мидий. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».

Вес рекордной порции из 7500 отборных черноморских мидий — 155,3 килограмма.

Глава города приурочил приготовление кулинарного шедевра к открытию V международного фестиваля черноморской мидии.

Генеральный директор международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Влад Копылов специально приехал в Анапу, чтобы обновить данные о достижениях в области кулинарии.

В финале мероприятия гостей угостили блюдом из мидий.

Предыдущую рекордную порцию также приготовили в Анапе. В 2014 году в кастрюле сварили 6650 отборных моллюсков. Вес блюда составил 127,5 килограмма.

Повара из США приготовили цветную пиццу. Свое блюдо они назвали «подарком от единорога».