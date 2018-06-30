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Крем-суп из цветной капусты
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Крем-суп из цветной капусты 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Крем-суп из цветной капусты с нежным сливочным вкусом — идеальное блюдо для легкого обеда, которое к тому же очень быстро готовится.
Ингредиенты
Цветная капуста 500 г  сливки 100 мл  картофель 1 шт.
оливковое масло 1 ст. л.
белый перец по вкусу
лук 1 шт.
овощной бульон 1 л  соль по вкусу
Способ приготовления
Лук и картофель очистите и нарежьте кубиками. Разогрейте масло в кастрюле, добавьте нарезанные овощи и готовьте около 1 минуты. Затем добавьте измельченную цветную капусту, влейте горячий бульон и варите около 20 минут.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Снимите суп с огня и превратите в пюре с помощью блендера. Добавьте сливки, соль и перец. Снова доведите до кипения. Затем разлейте по тарелкам и подавайте.
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