Крем-суп из цветной капусты

Крем-суп из цветной капусты с нежным сливочным вкусом — идеальное блюдо для легкого обеда, которое к тому же очень быстро готовится.

Ингредиенты

Цветная капуста 500 г сливки 100 мл картофель 1 шт.

оливковое масло 1 ст. л.

белый перец по вкусу

лук 1 шт.

овощной бульон 1 л соль по вкусу

Способ приготовления

Лук и картофель очистите и нарежьте кубиками. Разогрейте масло в кастрюле, добавьте нарезанные овощи и готовьте около 1 минуты. Затем добавьте измельченную цветную капусту, влейте горячий бульон и варите около 20 минут.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Снимите суп с огня и превратите в пюре с помощью блендера. Добавьте сливки, соль и перец. Снова доведите до кипения. Затем разлейте по тарелкам и подавайте.