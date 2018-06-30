Овощной суп с кукурузой 

Густой овощной суп — сытный, но не тяжелый для организма.
Ингредиенты
Консервированная кукуруза 2 банки
морковь 4 шт.
болгарский перец 2 шт.
зеленый лук 5-6 шт.
корень имбиря (тертый) 1,5 ст. л.
шампиньоны 4-6 шт.
овощной бульон или вода 750 мл соль по вкусу
белый перец по вкусу
уксус 2-3 ст. л.
соевый соус 1 ст. л.
кукурузная мука 2 ст. л.
растительное масло для жарки
Способ приготовления
Зеленый лук разделите на белые и зеленые части и измельчите. Морковь и болгарский перец нарежьте маленькими кубиками. Шампиньоны нарежьте небольшими кусочками.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Разогрейте растительное масло в кастрюле. В течение минуты потушите белые части лука с имбирем. Затем добавьте морковь и перемешайте. Через минуту добавьте бульон и кукурузу. При необходимости добавьте еще воды и доведите до кипения.
Добавьте в суп кукурузную муку, немного разведенную водой. Посолите и поперчите. Влейте уксус и соевый соус, выключите огонь. Добавьте болгарский перец и шампиньоны. Накройте суп крышкой и оставьте на 10-15 минут. Перед подачей посыпьте зеленым луком.