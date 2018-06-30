Овощной суп с кукурузой

Густой овощной суп — сытный, но не тяжелый для организма.

Ингредиенты

Консервированная кукуруза 2 банки

морковь 4 шт.

болгарский перец 2 шт.

зеленый лук 5-6 шт.

корень имбиря (тертый) 1,5 ст. л.

шампиньоны 4-6 шт.

овощной бульон или вода 750 мл соль по вкусу

белый перец по вкусу

уксус 2-3 ст. л.

соевый соус 1 ст. л.

кукурузная мука 2 ст. л.

растительное масло для жарки

Способ приготовления

Зеленый лук разделите на белые и зеленые части и измельчите. Морковь и болгарский перец нарежьте маленькими кубиками. Шампиньоны нарежьте небольшими кусочками.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Разогрейте растительное масло в кастрюле. В течение минуты потушите белые части лука с имбирем. Затем добавьте морковь и перемешайте. Через минуту добавьте бульон и кукурузу. При необходимости добавьте еще воды и доведите до кипения.

Добавьте в суп кукурузную муку, немного разведенную водой. Посолите и поперчите. Влейте уксус и соевый соус, выключите огонь. Добавьте болгарский перец и шампиньоны. Накройте суп крышкой и оставьте на 10-15 минут. Перед подачей посыпьте зеленым луком.