Лучшие рецепты кабачковой икры

Кабачковая икра — это та закуска, которая пользуется популярностью со времен советского союза, и даже сегодня хозяйки стараются найти оригинальный рецепт блюда. Мы представим несколько вариантов приготовления кабачковой икры, которую закрывают в банки на зиму. Это лучшие рецепты, которые пользуются популярностью у поваров, все они проверены и актуальны.

Стоит отметить, что заготовка достаточно «капризна», работать с продуктами следует осторожно, не отклоняясь от рекомендованной рецептуры. Если добавить немного больше лимонной кислоты, то вкусовые качества закуски будут испорчены. Можно готовить икру способом тушения, или вообще не подвергать заготовку обработке. Обычно в рецептуре рекомендуют применять уксусную эссенцию, но с лимонной кислотой блюдо получается более нежным.

Рецепт «Пальчики оближешь»

Лучше всего такая закуска получается в казане, или же используется другая посуда, имеющая толстое дно. В итоге можно сделать легкую кабачковую икру, которая практически не отличается вкусом от магазинной заготовки.

yandex_ad_1 Необходимые ингредиенты:

молодые кабачки — 1,5 кг;

перец молотый — 5 грамм;

морковь свежая — 750 грамм;

соль столовая — 1,5 ложки;

лук репчатый — 450 грамм;

вода очищенная — 12 стаканов;

растительный жир — 150 мл;

сахарный песок — 3 ложки;

паста томатная — 1,5 ложки.

Этапы приготовления:

Чтобы сделать кабачковую икру на зиму, следует подготовить овощи для этого лучшего рецепта.

Кабачки режут на крупные кусочки, а лук очищают от шелухи и очень мелко шинкуют. Свежая морковь измельчается теркой.

Все подготовленные компоненты перекладывают в казан, или же используют другую емкость, имеющую толстое дно. Наливают к овощам половину стакана воды и доводят все до кипения.

Огонь уменьшают и оставляют тушиться овощи около сорока минут, периодически овощи перемешивают, иначе они подгорят.

Если спустя отведенное время в казане останется вода, ее можно просто слить.

Из полученных овощей готовится пюре, для этого используют мясорубку, но лучше взять блендер, так масса выйдет более однородной.

Овощной состав перекладывают обратно в казан, сразу же добавляют в него томатную пасту, всыпают немного соли и молотого перца. После перемешивания кладут сахарный песок и наливают растительный жир. Повторно перемешивают компоненты и оставляют на медленном огне.

Готовится закуска около пятнадцати минут после закипания. Готовая икра переливается в банки и закупоривается плотно крышками.

Диетическая закуска

Очень часто при диетическом питании приходится отказываться от жареных продуктов, поэтому мы подготовили вариант приготовления кабачковой икры, в которой ингредиенты не обжариваются. Это лучший рецепт, в котором овощи сохраняют все свои полезные свойства, а для приготовления достаточно использовать только мясорубку.

Необходимые ингредиенты:

сахарный песок — 3 ложки;

репчатый лук — 550 грамм;

кабачок молодой — 3 кг;

растительный жир — 350 мл;

морковь свежая — 1 кг.

Этапы приготовления:

Большая часть времени здесь уйдет только на подготовку продуктов, сама же икра готовится очень быстро. Все овощи промывают и обсушивают, после чего нарезают кусочками, чтобы их было легко перекрутить мясорубкой.

Когда все компоненты будут измельчены, их переливают в любую емкость, которая имеет толстое дно.

Туда же вливают растительный жир, всыпают сахарный песок и немного соли. Составляющие хорошо перемешивают и доводят массу до кипения. Как только икра закипит, ее следует накрыть крышкой и готовить на медленном огне не менее часа.

В закуску добавляют томатную пасту, и варят еще двадцать минут после этого. Готовое блюдо перекладывают в чистые тары и убирают на хранение.

С луком и зеленью

Это лучший рецепт приготовления закуски, в него входят лук и много свежей зелени. Кабачковую икру на зиму обязательно убирают в холодильник, так как из-за зелени заготовка может быстро испортиться.

Ингредиенты для приготовления:

чеснок молодой — 5 долек;

свежий укроп — 1 пучок;

кабачки молодые — 1 кг;

зелень петрушки — 1 пучок;

сахарный песок — 10 грамм;

молотый перец — 5 грамм;

соль столовая — по вкусу;

репчатый лук — 1 штука;

растительный жир — 1 стакан;

уксусная кислота 9% — 10 мл.

Этапы приготовления:

Если используются молодые овощи, то кожуру с них не снимают, при применении старых кабачков, следует удалить не только кожуру, но и семена внутри.

Каждый кабачок нарезают кружочками или дольками, после чего обжаривают несколько минут на сковороде, чтобы получить золотистую корочку.

Отдельно обжаривают морковь и лук, которые предварительно измельчили. К обжаренным овощам добавляют зелень и слегка все вместе пассируют.

К чесноку добавляют немного соли и все хорошо растирают до получения кашицы.

Все овощи измельчают с помощью мясорубки, добавляют к ним кашицу из чеснока, всыпают сахарный песок и перемешивают. Дополнительно в икру наливают уксус и молотый перец.

yandex_ad_2 Все компоненты перемешивают, а затем укладывают в банки и стерилизуют не менее получаса.

Рецепт по ГОСТу

Такой рецепт закуски был особенно популярен в советские времена, тогда кабачковая икра была лучше всех заготовок, и многие хозяйки готовили ее на зиму. Раньше икра готовилась по строгому рецепту, который и будет представлен ниже, это традиционный вариант приготовления закуски, который всегда будет актуален.

Требуемые компоненты:

свежая морковь — 185 грамм;

кабачки молодые — 3 кг;

перец горошком — 3 штуки;

сахарный песок — 15 грамм;

паста из томатов — 260 грамм;

томаты свежие — 1 штука;

соль столовая — по вкусу;

растительный жир — 155 мл;

корень петрушки — 65 грамм;

лук репчатый — 130 грамм;

душистый перец — 3 горошины.

Этапы приготовления:

Кабачки предварительно моют, а затем нарезают кубиками небольшого размера, примерно по одному сантиметру.

На сковороду выкладывают овощи и обжаривают на растительном жире до готовности.

Также следует измельчить репчатый лук ножом, а морковь и корень петрушки с помощью терки.

Подготовленные кабачки перекладывают в отдельную емкость, теперь в сковороду отправляют остальные овощи, их готовят до того момента, пока они не станут мягкими.

Все составляющие соединяют и несколько минут взбивают блендером, чтобы получилась однородная масса. Заготовка ставится на медленный огонь и тушится около двадцати минут, необходимо получить достаточно густую закуску.

После этого горошины перца измельчают, кладут их в овощную массу вместе с сахарным песком, и солят икру по вкусу.

Последним этапом добавляется томатная паста, все повторно взбивается блендером и отправляется тушиться в течение пяти минут. Благодаря томату заготовка получится красивой и яркой.

Горячая кабачковая икра по лучшему рецепту разливается в банки, чтобы сохранить закуску на зиму, ее утепляют до охлаждения.

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Закуска «Как в магазине»

Эта заготовка по вкусу похожа на магазинную, которую можно было купить в советские времена. Готовится закуска просто, для приготовления необходимо запастись небольшим количеством времени и необходимым списком продуктов.

Какие ингредиенты понадобятся:

лук репчатый — 2 штуки;

лавровый лист — 2 штуки;

растительный жир — 50 мл;

чеснок молодой — 3 зубчика;

паста томатная — 3 ложки;

кабачок молодой — 2 штуки;

соль столовая — по вкусу;

морковь свежая — 2 штуки.

Этапы приготовления:

Репчатый лук очищают от шелухи и нарезают очень мелко, подготовленный овощ отправляют в сковороду с разогретым жиром и обжаривают до готовности.

Когда лук будет готов, к нему всыпают морковь, предварительно измельченную теркой. Добавляют к овощам около ста миллилитров воды и накрывают емкость крышкой. Тушат состав в течение шести минут, периодически перемешивая заготовку.

Добавляют в овощную смесь кабачок, измельченный теркой, добавляют в массу немного соли по вкусу и тушат на очень медленном нагреве около тридцати минут.

Когда до полного приготовления икры останется несколько минут, в заготовку добавляют томатную пасту, оставляют овощи тушиться на пять минут.

Икру снимают с плиты и измельчают блендером до состояния пюре. После этого варят закуску пять минут и перекладывают в небольшие банки.

С добавлением томатной пасты и майонеза

Это еще один вариант приготовления кабачковой икры, который придется по вкусу многим хозяйкам. Этот рецепт считается лучшим на зиму, так как продукт получается очень похожим на покупной.

Необходимые компоненты:

растительный жир — 145 мл;

соль столовая — 1 ложка;

майонез — 210 грамм;

кабачок свежий — 3 кг;

паста томатная — 4 ложки;

сахарный песок — 110 грамм;

лук репчатый — 420 грамм;

Этапы приготовления:

Как говорят специалисты, хорошая икра получается из молодых кабачков, так как они очень нежные. Их не обязательно очищать, достаточно просто нарезать на кусочки.

С репчатого лука снимают кожуру, после чего разрезают его на несколько частей.

Оба подготовленных овоща отправляют в мясорубку и измельчают. В этих целях можно использовать блендер.

Готовое пюре перекладывают в казан и ставят тушить на максимально медленном нагреве. Процесс занимает около одного часа.

В заготовку добавляют растительный жир, все хорошо перемешивают и оставляют готовиться еще на час.

Далее добавляют оставшиеся компоненты, всыпают соль и сахарный песок, перемешивают, добавляют в закуску томатную пасту и майонез.

Оставляют тушить массу на медленном огне около получаса и перекладывают чистые стеклянные тары.

Заготовка «Самая вкусная»

По этому рецепту икра из кабачков получается самой лучшей, такой вариант приготовления прекрасно подходит на зиму, так как в итоге получается мягкая и нежная закуска.

Необходимые компоненты:

перец сладкий красный — 2 штуки;

уксусная эссенция — 10 мл;

паста из томатов — 1 стакан;

кабачки молодые — 2 кг;

соль столовая — 1 ложка;

чеснок молодой — 4 зубчика;

растительный жир — 1 стакан;

сахарный песок — 12 стаканов.

Этапы приготовления:

Для начала промывают кабачок и нарезают овощ небольшими кусочками. Дополнительно подготавливается свежий перец, из него убирают семена и измельчают кусочками. В такой закуске можно использовать и желтый овощ.

Все компоненты складывают в одну емкость и варят не менее одного часа, процесс приготовления производится на медленном огне.

Подготовленные овощи отправляют в мясорубку, или превращают в пюре с помощью блендера.

Дополнительно в овощную массу кладут немного чеснока и варят массу пятнадцать минут. В конце приготовления к овощам добавляют немного уксусной эссенции.

Перекладывают икру из кабачков в банки и ставят стерилизовать в течение пятнадцати минут. Только после этого закупоривают крышками.

С добавлением майонеза

Мы описали вариант приготовления кабачковой икры по лучшему рецепту с добавлением томата и майонеза, но на зиму можно закрыть закуску только с добавлением майонезного соуса. С помощью майонеза можно избавиться от слегка кислого вкуса заготовки.

Необходимые продукты:

кабачок свежий — 6 кг;

лук репчатый — 6 штук;

майонез — 550 грамм;

томаты свежие — 400 грамм;

растительный жир — 200 мл;

соль столовая — 2 ложки;

уксусная кислота — 4 ложки;

сахарный песок — 4 ложки.

Способ приготовления:

Сначала производят подготовку овощей, для этого кабачки промывают и нарезают кусочками, кожицу можно не удалять, если овощи молодые.

Измельченный кабачок перекладывают в емкость, а затем готовят на медленном огне, постоянно перемешивая. Когда масса закипит, овощи оставляют в казане на пару часов.

Репчатый лук измельчают с помощью блендера, в итоге должна получиться однородная кашица.

После приготовления кабачков, их также измельчают блендером, можно использовать мясорубку, но масса выйдет не такой однородной.

В кастрюлю складывают пюре из кабачков, добавляют в него подготовленный лук, кладут пюре из свежих томатов и необходимое количество майонеза. Полученная масса солится и посыпается сахаром. Ингредиенты перемешивают лопаткой.

Готовят пасту около сорока пяти минут на очень медленном нагреве, когда процесс будет завершен, следует закатать закуску в банки.