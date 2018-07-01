Яичная диета на 4 недели: меню на каждый день

При помощи яичной диеты за 4 недели можно избавиться от 10 лишних килограммов. На таком типе питания составляется меню на каждый день. Считать калории не обязательно. Важно обратить внимание именно на биохимические реакции в организме.

Особенности диеты

Яичная диета отличается от других типов питания тем, что в ней уменьшается количество углеводов. Приоритетной становится именно белковая пища. Научно доказанным фактом является то, что употребление белка вместе с цитрусами помогает в короткие сроки сбросить лишние килограммы.

Диета способствует активации метаболических процессов, накопившееся жиры расщепляются в короткие сроки. Буквально за месяц можно потерять от 10 до 25 кг в зависимости от исходного веса. При таком типе питания исключена голодовка.

yandex_ad_1 Килограммы теряются следующим образом:

На первой недели может уйти от 2 до 3 кг.

На второй недели сбрасываются еще около 5 кг.

После третьей недели вес уменьшается на 8-10 кг.

На четвертой неделе можно достичь результата в потере веса более 10 кг.

Строгое соблюдение назначенного ранее режима питания гарантирует результат. Диету нельзя прерывать ни на одной из недель. Нужно внимательно просмотреть меню, так как перестановка продуктов может нанести вред здоровью. Рацион подобран таким образом, что питание получается сбалансированным.

Сохраняется здоровье женщины, налаживается работа органов пищеварения. Не должно быть чувства голода. Процессы метаболизма запускаются как часы. Улучшается состояние волос, костей и кожи. Буквально на 2 недели уходит чувства усталости.

Как правильно худеть

Результат похудения всегда зависит от намерения человека и возможности соблюдать выбранную диету. Внешний вид получиться не таким видимыми и эффектным, если одни продукты заменяются на другие.

Эксперты выделяют основные правила яичной диеты, которая длится 4 недели:

Нет необходимости ограничивать себя в приеме жидкости. Иногда допускается употребление диетических газированных напитков.

Если хочется пить кофе, то лучше употреблять натуральный черный напиток. Сахар нужно полностью исключить из рациона.

Не стоит себя ограничивать в употреблении специй и приправ, они помогают сделать блюдо более вкусными и насыщенными.

Для любителей мясных продуктов предлагается есть их в отдельном виде. Бульоны из рыбы и мяса лучше исключить из своего рациона.

Для приготовления пищи на каждый день используется сухая сковорода, по возможности мясо или рыба запекается в духовом шкафе.

Фиксация веса происходит один раз в сутки. Наиболее подходящее время — это утро.

Если добавить каждодневные физические нагрузки, то килограммы будут уходить еще быстрее.

При нарушении яичной диеты на четвертой неделе, рекомендуется вернуться к началу.

Куриные яйца составляют основу рациона.

Фрукты и ягоды можно есть сколько угодно.

yandex_ad_2 Обратите внимание, к перечню запрещенных продуктов в меню на каждый день относятся такие фрукты как манго, киви, банан и виноград.

Специалисты советуют выбирать вареные овощи: морковь, фасоль, зеленый горошек, кабачки и цукини. Крахмалистый картофель для приготовления блюд нежелателен. Если есть такая необходимость, то стоит пройти консультацию у лечащего врача или обратиться за советом к диетологу.

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Кому противопоказана диета

Яичная диета на 4 недели не рекомендуется тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это касается таких заболеваний как гастрит, язва изжога. Также при заболеваниях печени и поджелудочной железы лучше отказаться от такого типа питания.

При возникновении аллергической реакции на указанные выше продукты, стоит проконсультироваться с диетологом или лечащим врачом. Сердечно-сосудистые заболевания и заболевания кишечника — это еще одна преграда на пути к составлению расписания для похудения.

Как правильно выйти из яичной диеты

При составлении меню на каждый день нужно продумать, каким будет выход из диеты на 5 неделе. Желательно добавить свой рацион в неограниченном количестве сырые фрукты и овощи. Обогащение организма клетчаткой позволит не только сохранить молодость, но и наладить работу желудочно-кишечного тракта. Блюда рекомендуется готовить в духовом шкафу. Если такой возможности нет, то лучше ингредиенты отваривать.

Рыба и мясо должны быть не жирными. Продукты с высоким содержанием жиров и углеводов стоит избегать. Злоупотребление сладким и мучным нежелательно. Как альтернатива используются цукаты и сухофрукты.

Диетологи рекомендуют в день выпивать как минимум литр воды, а также проходить не менее 3-х километров. Идеально, если прогулки каждый день длятся несколько часов. Дополнительные физические упражнения помогают держать тело в тонусе. Для избежания неприятных последствий после диеты советуются несколько месяцев принимать витаминный комплекс, он поможет сбалансировать недостающие вещества и элементы в организме.

Главное — это вера в свои силы. Важно иметь намерение и высокую мотивацию. Для этого можно просматривать интересное видео и читать полезную литературу, также обращать внимание на позитивные примеры изменения внешнего вида и здоровья других людей.