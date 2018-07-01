Рецепты вкусных баклажан на зиму

Баклажаны прекрасно сочетаются с различными овощами, поэтому из этого продукта можно сделать множество заготовок. Стоит описать несколько рецептов «Пальчики оближешь», которые закрывают в банках на зиму. Такие баклажаны готовятся быстро, а на фото можно увидеть красивую и аппетитную закуску. Заготовки из баклажана могут храниться в течение всей осени и зимы, при этом они не испортят свое качество и вкус.

Существует несколько сотен рецептов, по которым готовят этот овощ на зиму, все их перечислить невозможно, но мы опишем несколько наиболее популярных заготовок. Можно сделать из этого овоща икру, а также добавить к баклажану другие овощи и сделать вкусный салат. Стоит отметить, что именно баклажаны закрывают особенным способом, и они в итоге становятся по вкусу похожи на грибы. Каждый рецепт уникален, и необходимо в точности его выполнять.

Закуска из овощей, как грибы

Баклажаны отлично впитывают в себя вкусы других овощей и пряностей, поэтому хозяйки научились готовить овощ, который по вкусу и внешнему виду очень похож на маринованные грибы. Чтобы получить вкусную заготовку «пальчики оближешь» как грибы, следует подготовить баклажаны на зиму правильно. В этом хозяйке поможет рецепт с фото.

yandex_ad_1 Необходимые компоненты:

вода очищенная — 3 литра;

чеснок молодой — 6 зубчиков;

уксусная кислота 9% — 10 ложек;

укроп свежий — 300 грамм;

баклажаны молодые — 2,5 кг;

соль столовая — по вкусу;

растительный жир — 350 мл.

Этапы приготовления:

В большую кастрюлю наливают воду, добавляют в нее немного уксуса и соли. Оставляют воду на плите.

Плоды тщательно промывают, после чего с них удаляют кожуру.

Нарезают овощи так, чтобы заготовки получились размером в два сантиметра.

За время подготовки овоща, рассол в кастрюле уже должен закипеть, поэтому баклажаны можно переложить в воду и оставить вариться в течение пяти минут.

После этого емкость убирают с плиты, а содержимое выливают в дуршлаг, чтобы с овощей сошла лишняя жидкость.

Пока лишний рассол будет стекать, следует мелко нашинковать зелень, хорошо измельчить чеснок и отмерить растительный жир.

Как только баклажаны остынут, их перемешивают с остальными составляющими и заправляют растительным жиром.

Закуска перекладывается в банки и тщательно закупоривается, после чего отправляется в холодильник на пять часов. После заготовка снова прогревается и уже закатывается крышками.

В итоге хозяйка получает отличные баклажаны на зиму, которые были приготовлены по рецепту с фото. Такая закуска «Пальчики оближешь» готовится без дополнительной стерилизации.

По-грузински

Здесь мы получим достаточно острое блюдо, которое получится еще и очень ароматным. Многие называют этот рецепт не по-грузински, а «По-азербайджански», но процессы приготовления немного отличаются, так как во втором варианте используются иные специи. В остальном же способ приготовления схож.

Необходимые компоненты:

перец сладкий — 500 грамм;

соль столовая — по вкусу;

баклажаны молодые — 1 кг;

растительный жир — 100 мл;

горький перец — 1 штука;

сахарный песок — 2 ложки;

чеснок молодой — 1 головка;

уксусная кислота 9% — 100 мл.

Этапы приготовления:

Это отличный вариант приготовления баклажаном на зиму, хозяйка может сделать заготовки без стерилизации, что сократит время приготовления. Этот рецепт с фото дает возможность приготовить закуску «пальчики оближешь», при этом на приготовление не придется тратить много времени.

Овощи промывают и нарезают кубиками, слегка подсаливают их и перекладывают в дуршлаг.

Тем временем мясорубкой измельчают головку очищенного чеснока, отправляют туда же сладкий и горький перец. В полученное пюре наливают уксусную кислоту.

Подготовленные баклажаны перекладывают на сковороду, где было прогрето масло, их обжаривают до получения золотистой корочки. Достаточно пятнадцати минут.

Пюре из овощей отправляют на плиту и на очень медленном нагреве доводят до кипения, после чего варят еще пять минут.

Добавляют в полученную массу баклажаны и перемешивают, варят около двенадцати минут.

Перекладывают заготовки в банку и закупоривают крышками.

Соте из баклажанов

В этом варианте приготовления баклажанов на зиму, овощи используются без кожицы, поэтому ее следует удалить, чтобы закуска получилась нежной и вкусной.

Необходимые компоненты:

лук белый — 500 грамм;

сладкий перец — 300 грамм;

баклажаны молодые — 3 кг;

морковь свежая — 500 грамм;

томаты свежие — 450 грамм;

сахарный песок — по вкусу;

соль столовая — по вкусу.

Этапы приготовления:

Эти баклажаны на зиму готовятся без добавления уксуса, начинают подготовку с овощей. Для этого берется лук и очищается, после чего его измельчают кубиком и слегка пассируют на прогретом масле.

Морковь измельчают теркой и отправляют к обжаренному луку, оставляют овощи на пять минут, тем временем измельчают сладкий перец мелкой соломкой. Укладывают перец к луку и моркови, оставляют обжариваться в течение пяти минут.

Когда овощи будут готовы, их следует переложить в казан, где будет готовиться соте.

Все баклажаны промывают, с них удаляют кожицу и нарезают кусочками. Сверху овощ присыпают солью, чтобы из баклажанов вышла лишняя влага. Кусочки овоща промывают водой через пятьдесят минут и отправляют жариться на масле.

Готовые баклажаны перекладывают в казан, кладут туда же измельченные ножом томаты и ставят массу на огонь.

Через несколько минут тушения, овощи пустят сок, с этого момента следует готовить блюдо в течение пятнадцати минут. Заготовку перекладывают в тары и закупоривают.

yandex_ad_2 Баклажаны «пальчики»

Это еще один интересный рецепт баклажанов на зиму с фото, в оригинале закуска носит название «пальчики оближешь», но позднее его сократили. Овощи получатся достаточно острые, это следует учесть, если дома нет любителей слишком острых блюд, стоит положить меньше перца.

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Необходимые продукты:

баклажаны свежие — 500 грамм;

острый перец — 10 штук;

чеснок молодой — 8 зубчиков;

сладкий перец — 2 штуки;

томатная паста — 100 грамм;

растительный жир — 3 ложки;

специи — по вкусу;

лавровый лист — 2 штуки;

сахарный песок — 10 грамм;

соль столовая — по вкусу.

Этапы приготовления:

Плоды баклажана очищают от кожуры, после чего нарезают длинными «пальчиками», такие заготовки отправляют на сковородку с разогретым маслом и жарят до готовности.

Когда процесс обжаривания будет завершен, баклажаны отправляют в казан или кастрюлю. Тем временем готовится заливка из томата, для этого берется необходимое количество томатной пасты и разводится в половине стакана воды. Этим соусом заливают обжаренные овощи и составляющие кипятят пару минут.

После добавляют к заготовке измельченный кубиками сладкий перец, оставляют кипятить на три минуты.

Следующим этапом в закуску добавляют чеснок, необходимые специи, а также измельченный горький перец и лавровый лист. Последний ингредиент можно исключить из рецептуры.

Заготовку переливают в банку и закупоривают ее крышкой. После этого баклажаны на зиму по такому рецепту с фото утепляются. Чтобы получить закуску «Пальчики оближешь», достаточно дать салату постоять около трех дней.

Закуска «Тещин язык»

По названию можно понять, что для приготовления заготовки овощи будут нарезаться длинными ломтиками, а вкус салата получается очень острым. Можно приготовить такое блюдо из любых овощей, мы же представим наиболее популярный вариант заготовки.

Необходимые компоненты:

томаты спелые — 2 кг;

соль столовая — 2 ложки;

баклажаны молодые — 2,3 кг;

перец сладкий салатный — 1 кг;

чеснок молодой — 1 головка;

уксусная кислота 9% — 95 мл;

острый перец — 1 штука;

сахарный песок — 1 стакан.

Этапы приготовления:

С томатов следует удалить кожицу, и только после этого нарезать их дольками. Помидоры измельчают мясорубкой, но если дома нет томатов, можно использовать вместо них томатную пасту. Все же свежие овощи придают блюду более приятный вкус.

Острый перец измельчают, при этом семена удалять нет необходимости, так закуска выйдет более острой.

Головка чеснока очищается и измельчается ножом. Болгарские перцы же нарезают мелким кубиком.

Предварительно готовится заливка, это необходимо, чтобы она успела хорошо настояться.

В отдельной кастрюле смешивают свежие томаты с чесноком, добавляют туда растительный жир и кладут измельченный острый перец. Последним этапом всыпают соль и немного сахарного песка для вкуса.

Заготовка отправляется на огонь и составляющие доводятся до момента кипения, после этого нагрев уменьшают и оставляют овощи тушиться двадцать пять минут.

Тем временем молодые баклажаны нарезают длинными пластинками, их толщина должна составлять не более половины сантиметра.

Подготовленный овощ опускают в заливку из томатов, туда же отправляют измельченный болгарский перец. Тушат «Тещин язык» около получаса, периодически перемешивая салат.

В последние минуты добавляют столовый уксус, кипятят блюдо пару минут и перекладывают закуску в банки. Закупоривают салат крышками и утепляют.

Баклажаны по-корейски

Корейская кухня уже десятки лет используется в нашей стране, и хозяйки научились использовать различные специи и добавки, чтобы делать заготовки на зиму по корейским рецептам. Такие закуски получаются очень пряными и вкусными, их можно подать на стол к ужину или на большом празднике. Эти баклажаны на зиму получаются «пальчики оближешь», а чтобы закуска получилась действительно вкусной, рекомендуется следовать рецепту с фото.

Необходимые продукты:

баклажаны молодые — 2 кг;

морковь свежая — 4 штуки;

лук репчатый — 4 штуки;

сладкий салатный перец — 6 штук;

чеснок молодой — 6 зубчиков;

соль столовая — 15 грамм;

растительный жир — 145 мл;

смесь из молотых перцев — по вкусу;

уксусная кислота 9% — 150 мл;

сахарный песок — 2 ложки.

Этапы приготовления:

Первым делом подготавливают баклажаны, их слегка промывают и сразу нарезают кусочками.

После этого овощи отправляют в слегка подсоленную воду и варят около десяти минут. Не стоит варить баклажаны дольше, тем как они могут стать слишком мягкими.

Воду с овощей сливают, а затем начинают подготовку других составляющих рецепта.

Свежий салатный перец нарезают длинными полосками, репчатый лук режется полукольцами, а морковь измельчают теркой для приготовления корейской закуски.

Молодой чеснок измельчают прессом. Все овощи смешивают вместе, к ним добавляют растительное масло и специи. Дополнительно всыпают сахарный песок и соль столовую по вкусу. Тушат заготовку двадцать минут, на последнем этапе приготовления добавляют чеснок и уксусную кислоту.

Варят баклажаны около двух минут и переливают в банки. Тары закупоривают крышками и хорошо утепляют до охлаждения.

Икра «Заморская»

Отличный вариант приготовления икры из баклажанов на зиму. Этот рецепт с фото дает возможность получить закуску «пальчики оближешь» достаточно быстро и просто.

Необходимые продукты:

морковь свежая — 1,5 кг;

перец салатный — 2 кг;

баклажаны молодые — 4 кг;

томаты свежие — 3 кг;

лук репчатый — 1,5 кг;

соль столовая — 3 ложки;

уксусная кислота 70% — 1 ложка;

чеснок молодой — 300 грамм;

растительный жир — 50 мл.

Этапы приготовления:

Баклажаны измельчают ножом на кубики не крупного размера, морковь же очищают и измельчают теркой.

Репчатый лук очень мелко шинкуют ножом, болгарский перец измельчают кубиком.

Подготовленные овощи отправляют в казан, куда предварительно было налито масло. Слегка обжаривают компоненты до готовности.

Свежие томаты измельчают мясорубкой, добавляют к ним немного соли и укладывают баклажаны.

Варят массу около сорока пяти минут, а за пять минут до готовности отправляют в смесь чеснок и уксусную эссенцию. Заготовку закрывают в банки и утепляют до охлаждения.

Можно подобрать еще множество интересных и вкусных рецептов, по которым готовятся баклажаны. Рекомендуется сочетать этот овощ также с яблоками, в итоге получится кисло-сладкая закуска.

Томатная паста имеет более концентрированный и насыщенный вкус, если же домашние не любят вкус томатной пасты, лучше использовать свежие томаты.