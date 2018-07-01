Рецепты запеканки из творога как в детском саду

Мало кто может похвастаться тем, что у него получилась запеканка из творога сразу, причем такая, как в детском саду. Есть какие-то секреты в рецепте? Блюдо, которое обожает детвора, не всегда удается повторить в домашних условиях.

Узнаем, как пошагово сделать традиционный манник в духовке, чтобы диетическое блюдо получилось пышным. Ниже будут приложены инструкции с фото, которые помогут приготовить десерт.

Традиционная запеканка, нюансы приготовления

В это рецепте предполагается запекание манника в духовке. Деткам в дошкольном учреждении это блюдо нравится. Самому на кухне его сделать также легко.

Компоненты:

два яйца;

творог — 400 г;

манная крупа — 5 столовых ложек;

1\2 стакана сметаны;

сахар — 5 столовых ложек;

пачка разрыхлителя;

150 г изюма;

чуть-чуть ванилина;

1\4 ч. л. соли.

yandex_ad_1 Как готовить:

Тщательно помыть изюм, запарить его в воде.

Всыпать в сметану манку. Чтобы она разбухла, надо дать ей настояться в течение 10-15 минут.

В блендер поместить манку, соединенную со сметаной, добавить творог. Всыпать разрыхлитель (или 1 ч. л. соды), соль. Взбить, чтобы получилось пастообразная консистенция.

Всыпать в яйца сахар, взбить до пены.

Пока пена осталась еще пышной (она садится быстро), к смеси из яиц влить массу из творога.

Добавить изюм, размешать.

Противень намазывают подсолнечным маслом. На стенки и дно чуть-чуть присыпают манку. Выливают сделанный состав.

Духовку накалить до 180 градусов. Поместить туда смесь минут на 40-45.

Легкий рецепт, в котором манка не нужна

Вспоминается блюдо из детского сада, вкус которого нравится сегодня и взрослым, и детям. Готовить запеканку по этому рецепту быстро. Отличите от его традиционного варианта в том, что не требуется использование манки. Рассмотрим еще один рецепт запеканки, приготовленной из творога. Лакомство получается, как в детском саду, а в пошаговых инструкциях с фото разберутся и молодые хозяюшки.

Набор продуктов:

творога — 600г;

яиц — 3 штуки;

сахарного песка — 5 ст. л. ;

корицы и ванилина — по желанию.

Как готовить:

Взять блендер, поместить в чашу компоненты для блюда, смешать их.

Взять противень (или форму, только чтобы она была широкой).

Смазать емкость подсолнечным маслом.

Массу выкладывать 2—3-сантиметровым слоем, выровнять.

Накалить духовку до 180 градусов. Отправить туда массу для выпечки на полчаса.

Достать запеканку надо тогда, когда края блюда по бортикам покрылись золотистой коркой.

Запеканка с минимальным количеством калорий

Это блюдо понравится тем дамам, которые следят за фигурой. Для блюда предполагается использование нежирных и низкокалорийных продуктов. Несмотря на это, запеканку можно готовить на завтрак. Она и вкусная, и сытная.

Продукты:

200 г творога (нежирного);

два яйца;

1\2 стакана кефира;

3 ст. л. крахмала рисового (если нет — подойдет кукурузный);

1 чайная ложка разрыхлителя;

фруктоза/сахарозаменитель (в соответствии с вкусовыми предпочтениями).

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Как готовить:

Фруктозу и яйца взбивают, вливают кефир, размешивают.

Добавляют творог, разминают вилкой смесь.

Чтобы тесто слишком жидким не получилось, целесообразно всыпать пару ложек муки. Далее добавляют разрыхлитель, хорошенько перемешивают.

Подсолнечным маслом смазывают противень. Можно постелить пергамент. В емкость выливают тесто.

До этого времени духовка должна быть разогрета до 180-200 градусов.

Поставить тесто на полчаса (40 минут). По истечении времени лакомство готово.

Приготовление блюда в мультиварке

Запеканку из творога можно приготовить в мультиварке, она получится не менее вкусной. Блюдо, как в детском саду готовится просто, а рецепт с пошаговыми фото поможет молодым хозяйкам справиться на кухне быстрее.

Набор продуктов:

творога — 0,5 кг;

2,5 с. л. манки;

яиц — 3 штуки;

сахара — 150 г;

сливочному маслу — 50г;

изюма.

Как готовить:

Соединить в кастрюльке сахар с яйцами. Чтобы блюдо получилось пышным, компоненты надо взбивать пять минут, не меньше.

С помощью уксуса гасят соду, кладут творог, манку. Используя миксер, взбивают смесь.

Кипятком заливают изюм. Необходимо дать ему настояться в течение десяти минут.

Слить воду, а изюм всыпать в массу из творога.

В чашу мультиварки выложить массу, которая получилась.

Включив мультиварку, надо поставить режим выпечки на 60 минут.

yandex_ad_2 Когда программа завершена, осматривают блюдо. Если стороны еще сыроватые, мультиварку необходимо включить еще минут на 15.

Из творога и вермишели

Еще одно блюдо, которое навевает воспоминания о детстве — выпечка из вермишели.

Компоненты:

сахар (ванильный) — по вкусовым предпочтениям;

соль;

три яйца;

сахар — 100 г;

сметана — 100 г;

300 г вермишели-«паутинки»;

творог — 400 г;

изюм.

Этапы приготовления:

Варят вермишель, чтобы она готова была наполовину. Промывают ее на дуршлаге.

Разделяют белки с желтками.

В творог добавляют два вида сахара (обыкновенный и ванильный), желтки. Растирают массу.

Соединяют три продукта: сметану, вермишель, творог.

В белки добавляют чуть-чуть соли, взбивают. Выливают к творожной массе.

Противень намазывают подсолнечным маслом, выливают состав. Если хочется придать запеканке вид торта, для этих целей используют круглую форму.

Духовку нагревают до 200 градусов, выпекают тесто.

Прежде чем приготовить запеканку из творога, как в детском саду, нужно узнать некоторые советы бывалых кулинаров. Рецепты с фото и пошаговые инструкции помогут выпечь лакомство без особых усилий.

Несколько рекомендаций, чтобы вкус у запеканки получился «детсадовским»

Для манника следует использовать только свежие компоненты. Часто люди думают, что можно из просроченных продуктов, что-то выпекать. Это не та ситуация. Когда горчит творог или другой кисломолочный продукт, их надо выкинуть.

Нельзя из них готовить, тем более, если блюдо предназначено ребенку.

Для запеканки, напоминающей блюдо детского сада, нужны простые продукты. Если есть желание добавлять дополнительные ингредиенты, надо удостовериться, что они подходят к основным компонентам, и что это не повлияет на консистенцию. Эксперименты не должны навредить.