Малосольные огурцы в пакете за 5 минут

Когда самые свежие и сочные огурцы, только с грядки, бывает так сложно сделать выбор, как же все-таки их приготовить. Можно и в салат нарезать, и целиком съесть, но хочется чего-то интересного. Малосольные огурцы — то, что нужно!

Чтобы скорее удовлетворить возникшую потребность, можно приготовить малосольные огурчики по легкому рецепту прямо в пакете, что займет всего 5 минут. Этот быстрый рецепт понравится не только молодым неопытным хозяюшкам, но и кулинарам со стажем.

Ниже представлено несколько способов, среди которых каждый сможет выбрать себе по вкусу. Очевидно, что огурцы не успеют просолиться за несколько минут, но можно разрезать их на дольки или кольца, благодаря чему процесс немного ускорится.

yandex_ad_1 В таком случае готовить их нужно не меньше полутора часов или, полагаясь на свои предпочтения.

Огурцы сухого посола с мятными листочками

Огурцы будут сочными и хрустящими, ведь количество соли будет небольшим, а благодаря изобилию приправ и пряностей такие огурцы станут самым привлекательным блюдом на застолье.

Продукты:

свежие огурцы — 1 кг;

соль — 1 ч. л. ;

укроп — 1 пучок;

чеснок — по вкусу (2-3 головки);

перец душистый — 10 горошин;

мята — несколько листков.

Способ приготовления:

У чистых сухих огурцов нужно отрезать края.

После измельчите чеснок, укроп и листочки мяты.

Далее необходимо взять пакет и внутрь положить плоды, соль и все специи, равномерно их распределить.

Хорошо закрыть пакет и убрать его в холод примерно на 5 часов.

Чтобы вкус огурчиков получился однородным, следует временами перемешивать содержимое пакета.

Малосольные огурцы с добавлением листьями винограда

А эти малосольные огурцы, сделанные в пакете по быстрому рецепту, тоже делаются за 5 минут. Благодаря виноградным листьям они душистые и хрустящие.

Продукты:

свежие огурцы — 1 кг;

укроп — 1 пучок;

чеснок — 3 дольки;

перец чили — 1-2 стручка;

соль — 1-2 ст. л. ;

сахар — 1 ст. л. ;

виноград — 1-2 листа;

хрен — 2 листа.

Способ приготовления:

У чистых сухих огурцов нужно убрать края.

Затем порежьте на маленькие кусочки чеснок и укроп.

На перце чили сделайте продольный разрез, вынуть семена и нарезать плоскими кусочками.

В емкость поместить сахар и соль.

Далее уложите внутрь пакета ряд огурцов, посыпьте их оставшимися ингредиентами так, чтобы слой был тонким и однородным. Таким же образом выкладывайте последующие ряды до тех пор, пока огурцов не останется.

После этого внутри упаковки нужно создать вакуум и крепко его закрыть. Сделайте пару ударов пакета обо что-то твердое и, для надежности, упакуйте в другой пакет. После этого можно смело отправлять продукт в холод на 7–8 часов.

​yandex_ad_2 Малосольные огурцы с добавлением уксуса и растительного масла

Продукты:

свежие огурцы — 2 кг;

соль — 2 ст. л. ;

укроп — 1 пучок (при желании заменить петрушкой, кинзой или базиликом);

чеснок — 1 головка;

уксус 9% — 3–4 ст. л. ;

масло нерафинированное — 5–6 ст. л. ;

добавить паприку, перец, кориандр по вкусу.

Способ приготовления:

С чистых плодов нужно снять кожуру, это сделает их более деликатными, и разрезать на полоски или кружочки.

Нарежьте на мелкие кусочки смоченный в воде укроп.

Дольки чеснока нужно нарезать пластинками.

Далее уложите огурцы в пакет, к ним поместите укроп и чеснок.

Также в упаковку добавьте оставшиеся продукты и пряности по вкусу.

Далее нужно закрыть пакет и немного потрясти, для однородного размещения ингредиентов.

Убрать пакет в холод на пару часов.

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Хоть такие огурцы станут вкусными уже спустя 20 минут, но стоит дать им больше времени настояться и хорошенько пропитаться маринадом, тогда блюдо получится еще ароматней.

Огурцы с добавлением базилика и чеснока

Малосольные огурцы с базиликом и чесноком, приготовленные в пакете по быстрому рецепту, тоже можно сделать за 5 минут. Благодаря специям, они очень ароматные.

Продукты:

огурцы — 600 г;

чеснок — половина головки;

базилик 2 веточки;

укроп — 5 пучков;

соль — 1 чайная ложка с горкой;

перец душистый — 3 горошины;

перец черный — 6 горошин.

Способ приготовления:

Свежий укроп и базилик нужно нарезать и упаковать в пластиковый пакет.

Там же разместите чеснок, нарезанный на мелкие кусочки. Заранее нужно подготовить плоды к готовке: для этого поместите их в прохладную воду на пару часов. А если огурцы только с грядки и небольшого размера, достаточно сделать несколько небольших проколов.

Большие овощи лучше разрезать на несколько долек.

Пользуясь широким ножом, разотрите горошины перца, смешайте с солью и одинаково распределите по овощам внутри пакета.

В упаковке нужно создать вакуум, а затем надежно закрыть. Чтобы все содержимое пакета перемешалось, слегка потрясите его.

Теперь заготовку пора отправлять в холод на 3 часа или больше.

Малосольные огурцы с зеленым луком и петрушкой

Продукты:

свежие огурцы — 20 штук;

зеленый лук — 100 гр. ;

укроп — 100 гр. ;

петрушка — 100 гр. ;

чеснок — 4 дольки;

соль — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Чистые сухие огурцы нужно положить в прочный пакет.

Затем покрошить лук, укроп и петрушку на маленькие кусочки и хорошо размешать, насыпав соли.

Покройте плоды получившимся составом и распределите все внутри упаковки. Крепко завязанный пакет, уберите в холод на сутки.

По истечении половины времени достаньте блюдо, слегка потрясите и вновь поместите в холод на оставшееся время.

Огурцы малосольные с добавлением сахара

Продукты:

свежие огурцы — 1 кг;

соль — 1 ст. л. ;

сахар — 1 ч. л. ;

семена укропа — 1 ч. л. ;

чеснок — 2–3 дольки;

1 лавровый лист.

Способ приготовления:

Прежде чем начать готовить, огурцы необходимо выдержать в прохладной воде несколько часов.

Ополосните подготовленные овощи, отрежьте края и распределите в пластиковом пакете. Остальные продукты поместите туда же.

Затем нужно с усилием потрясти упаковку, для однородного распределения продуктов, и завернуть в дополнительный пакет.

После оставить заготовку в холоде на 3 часа или больше. Не забывайте иногда перемешивать овощи с пряностями.

Малосольные огурцы с горчицей

Продукты:

свежие огурцы — 1 кг;

соль — 1 ст. л. ;

чеснок — 2–3 дольки;

кориандр молотый — 2–3 ч. л. ;

петрушка;

укроп;

перец;

горчица сухая.

Способ приготовления:

У свежих, чистых огурцов уберите края, после чего разделите на 4 дольки. Порежьте чеснок на мелкие кусочки, смешайте с солью, растениями и пряностями, засыпьте дно пакета.

Добавьте в упаковку плоды, крепко ее закройте и потрясите. Блюдо будет готово через час.

Малосольные огурцы с листьями хрена и тмином

Острые малосольные огурцы в пакете, можно также приготовить по быстрому рецепту всего лишь за 5 минут. Подавать их можно к жареной картошке и плову — пальчики оближешь.

Продукты:

свежие огурцы — 1 кг;

немного любой зелени;

чеснок — 3 дольки;

соль крупная — 1 ст. л. ;

тмин — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Хорошо промойте зелень и, не дожидаясь полного высыхания, отрывайте небольшие кусочки, укладывая в пакет.

У чистых огурцов нужно убрать края, после чего тоже уложить в упаковку.

Раздавите чеснок, разотрите тмин, смешайте с солью и покройте этим составом плоды.

Хорошо закройте пакет и с усилием потрясите. Затем дайте блюду настояться в холоде 60 минут.

Малосольные огурцы с паприкой

Продукты:

свежие огурцы — 1 кг;

соль крупная — 1 ст. л. ;

чеснок — 1 головка;

укроп — 1 пучок;

паприка сладкая — четверть ч. л. ;

орегано — несколько веточек.

Способ приготовления:

Если плоды не «прямо с грядки», необходимо подержать их несколько часов в прохладной воде.

Отрежьте края огурцов и разделите их на четыре дольки.

Поместите овощи в толстый пакет, покройте мелко нарезанными зеленью и специями. После нужно хорошо закрыть упаковку и, встряхивая, размешать содержимое. Положите блюдо в холод на пару часов, не забывая иногда помешивать продукты.

Делать такие рецепты очень увлекательно и легко. А на их приготовление уйдет лишь несколько минут!